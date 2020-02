Jak VPN odblokowuje Skype?

Wirtualna sieć prywatna (VPN) odblokowuje Skype, przesyłając Twoje dane internetowe przez bezpieczny tunel. Nie można stwierdzić, czy ten ruch jest połączeniem Skype, czy czymkolwiek innym, więc nie ma powodu, aby go blokować. Pozwala Ci to na uzyskanie dostępu do swoich ulubionych stron www, aplikacji i usług bez ograniczeń.

Z ponad 160 bezpiecznymi lokalizacji serwerów VPN w 94 krajach, ExpressVPN pozwala Ci nie tylko na dostęp do Skype bez ograniczeń, ale również na ukrycie swojego adresu IP oraz zaszyfrowanie swojego ruchu, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do Internetu z bezpieczeństwem, prywatnością i wolnością.

