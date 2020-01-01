Amazon Prime ile VPN nasıl çalışır

VPN virtual private network (sanal özel ağ) anlamına gelir. Verilerinizi şifrelemek ve konumunuzu anonim yapmak için harika bir yoldur.

Süper hızlı ExpressVPN'i kullanarak, Amazon Video'nun A.B.D. veya Birleşik Krallık kütüphanelerinden abonelere özel binlerce içeriği güvenli bir şekilde ve en yüksek hızlarda izleyebileceksiniz.

Ve ExpressVPN ile, dünyanın her yerinden 160 sunucu konumuna tam erişim edineceksiniz! En iyisi de, A.B.D. veya Birleşik Krallık dışında bir sunucu kullansanız bile, veri kaydı konusunda hiçbir zaman endişelenmeyeceksiniz.

İnternet servis sağlayıcınızın video izleme hizmetlerini yavaşlatma geçmişi var ise, ExpressVPN kullanarak hızınızı bile artırabilirsiniz. Çünkü bir VPN, Amazon Prime Video yavaşlatmasını kaldırmanızı ve bant genişliği sınırlandırması olmadan izlemenizi sağlar!

Bir VPN'in video izleme hızınızı nasıl yükseltebileceği hakkında daha fazlasını öğrenin.