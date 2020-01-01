Amazon Prime Video: VPN ile nasıl izlenir
Amazon Prime'ın video izleme servisi dünyanın her yerinden film ve dizilere erişmenizi sağlar. Bir VPN ve A.B.D. veya Birleşik Krallık Amazon Prime Hesabı ile, binlerce A.B.D. veya Birleşik Krallık video içeriklerini izlerken internet bağlantınızı koruyabilirsiniz!
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3 kolay adımda bir VPN ile Amazon Video izleyin:
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
Uygun bir ExpressVPN sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Amazon Prime'a giriş yapın ve yavaşlatma olmadan, güvenli bir şekilde filmler ve diziler izleyin.
Amazon Prime yüzlerce özgün ve popüler içeriklere sahip, ve hepsini bir VPN ile izleyebilirsiniz.
Amazon Prime ile VPN nasıl çalışır
VPN virtual private network (sanal özel ağ) anlamına gelir. Verilerinizi şifrelemek ve konumunuzu anonim yapmak için harika bir yoldur.
Süper hızlı ExpressVPN'i kullanarak, Amazon Video'nun A.B.D. veya Birleşik Krallık kütüphanelerinden abonelere özel binlerce içeriği güvenli bir şekilde ve en yüksek hızlarda izleyebileceksiniz.
Ve ExpressVPN ile, dünyanın her yerinden 160 sunucu konumuna tam erişim edineceksiniz! En iyisi de, A.B.D. veya Birleşik Krallık dışında bir sunucu kullansanız bile, veri kaydı konusunda hiçbir zaman endişelenmeyeceksiniz.
İnternet servis sağlayıcınızın video izleme hizmetlerini yavaşlatma geçmişi var ise, ExpressVPN kullanarak hızınızı bile artırabilirsiniz. Çünkü bir VPN, Amazon Prime Video yavaşlatmasını kaldırmanızı ve bant genişliği sınırlandırması olmadan izlemenizi sağlar!
Bir VPN'in video izleme hızınızı nasıl yükseltebileceği hakkında daha fazlasını öğrenin.
Amazon Prime VPN: En iyi hızlar nasıl elde edilir
Amazon Prime VPN: En iyi hızlar nasıl elde edilir
Farklı sunucular arasında geçiş yapmakla zaman kaybetmeyin. Windows ve Mac için ExpressVPN Hız Testi ile her bir VPN sunucu konumunun gecikme ve indirme hızını kontrol edebilirsiniz.
Amazon Video içeriklerini Standard Definition (SD), High Definition (HD), ve Ultra High Definition (UHD) kalitelerde izlemek için VPN'inizi kullanabilirsiniz. En iyi video kalitesini elde etmek için en yüksek hız indeksini sunan VPN sunucu konumunu seçin. Daha sonra bu VPN sunucu konumuna bağlanabilir ve anında Amazon Prime Video izlemeye başlayabilirsiniz.
ExpressVPN'in Amazon Prime video kalitesi için hız önerileri
|Hız
|Kalite
|3.000 kbps
|SD Kalite
|5,000 kbps
|HD Kalite
|15,000 kbps
|Ultra HD Kalite
En hızlı VPN sunucu konumuna bağlanın ve sevdiğiniz filmleri Amazon Prime Video üzerinden daha iyi hızlar ve daha az yükleme süresi ile izleyin.
VPN hız testi hakkında daha fazlasını öğrenin.
Amazon Prime'ın video servisi tam olarak nedir?
Tıpkı Netflix gibi, Amazon Video (önceki adı Amazon Instant Video) binlerce dizi, film ve özgün içerik sunan bir seç-izle video izleme servisidir.
Amazon Prime'a kaydolduğunuzda, yüzlerce ücretsiz içeriği izleme seçeneğine sahip olursunuz. Prime üye olmayan kişiler, bağımsız Prime Video servisine kaydolarak Amazon'un büyüyen kütüphanesinden faydalanabilirler.
SSS: Bir VPN ile nasıl Amazon Video izlenir
ExpressVPN bir Amazon Prime hesabı ile birlikte mi geliyor?
Üzgünüz ama ExpressVPN bir Amazon Prime hesabı ile gelmiyor. A.B.D. Amazon Video içeriklerini izlemek için, A.B.D. merkezli bir Prime hesabına sahip olmanız veya bir A.B.D. fatura adresi ile Amazon'un aylık video izleme servisine kaydolmanız gerekir. ExpressVPN ile Birleşik Krallık içeriklerini izlemek için bir Birleşik Krallık merkezli hesaba sahip olmanız gerekir.
Amazon Prime hesabınızı satın aldıktan sonra, Amazon Video'yu yüksek hızlar ve veri kaydı olmadan izlemenize yardımcı olması için ExpressVPN'i kullanabilirsiniz.
VPN'imi Amazon Video'yu birçok cihaz üzerinden izlemek için kullanabilir miyim?
Amazon Prime'ın hem mobil hem de masaüstü için izleme seçenekleri bulunur. ExpressVPN Windows, Mac, iOS, yönlendiriciler, Linux ve Fire TV Stick gibi medya konsolları için uygulamalara sahip — böylece dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman bir VPN ile tüm Amazon videolarını izleyebilirsiniz.
Amazon Video izlemek için bir Amazon Prime hesabına mı ihtiyacım var?
Hayır, fakat bağımsız Prime Video aboneliğine ihtiyacınız vardır. Amazon Prime üyeliği binlerce ücretsiz içeriği içerirken, Prime üye olmayanlar yine de Amazon'un aylık abonelik servisini kullanabilirler.
Bir VPN kullanmak video kalitesini etkiler mi?
Çoğu durumda hayır. Tüm VPNler bağlantı hızınızı yavaşlatma potansiyeline sahiptir, ancak ExpressVPN oldukça hızlıdır ve kullanıcıların büyük çoğunluğu herhangi bir yükleme sorunu yaşamıyor.
Bazı durumlarda, Amazon Prime Video izlemek için bir VPN kullanmak, özellikle internet servis sağlayıcınız video izleme siteleri için bant genişliğini düşürdüğü biliniyorsa, aslında video kalitenizi artırabilir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN aynı zamanda Netflix, Hulu, ve Spotify gibi birçok diğer yayın servisleri ile de çalışır. Aynı zamanda internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin hızlı ve kolay bir yoludur.
Neden ExpressVPN kullanmalı?
Tüm Cihazları Kullanın
Bütün cihazlarınız için VPN uygulamaları ile filmleri ve dizileri masanızdan, koltuğunuzdan, veya otobüs koltuğundan izleyebilirsiniz.
94 ülkede sunucular
VPN sunucuları A.B.D., Kanada, Birleşik Krallık, Hindistan ve diğer birçok konumda bulunmaktadır.
Sınırsız Bant Genişliği
En sevdiğiniz dizileri Amazon üzerinden dilediğiniz kadar arka arkaya izleyin. Kota yok, bant genişliği sınırı yok.
Daha Fazla İçerik İzleyin
ExpressVPN'i aynı zamanda bazı ülkeler tarafından sansürlenen YouTube, Twitter, ve Facebook gibi sitelerdeki içeriklere erişmek için kullanabilirsiniz.
Özel Destek
Amazon içeriklerinin tadını çıkarırken herhangi bir sorun yaşarsanız, 7/24 uygun olan canlı sohbet ve eposta desteği ile iletişime geçin.
30 Günlük Para İade Garantisi
ExpressVPN ile Amazon Video izlemekten memnun kalmadınız mı? paranızın tamamını geri alın.