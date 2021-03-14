En İyi Kindle Fire VPN: Amazon tabletler için en iyisi
Kindle Fire için risksiz VPN ile çevrimiçi aktivitenizi güvene alın.
- Yüksek hızda gezinme ve internetten izleme için yapıldı
- Uygulama ve video dünyasının kilidini açın
- Fire, Fire HD 9. nesil, 8. nesil ve alt sürümlerde çalışır
- 30 günlük para iade garantisiyle gelir
- Yüksek hızda gezinme ve internetten izleme için yapıldı
- Uygulama ve video dünyasının kilidini açın
- Fire, Fire HD 9. nesil, 8. nesil ve alt sürümlerde çalışır
- 30 günlük para iade garantisiyle gelir
Kindle Fire'ınızdan daha fazlasını alın
Kindle Fire nedir? Kindle Fire, Amazon'un meşhur e-kitap okuyucularının tablet hâlidir. Yeni versiyonlara sadece Fire denir.
Mükemmel renkte HD ekranı ve güçlü işlemcisi ile yeni Fire cihazlar sadece okuma için ideal olmakla kalmıyor, aynı zamanda internetten video izleme ve web gezintisi için de kullanılabiliyor.
Kindle Fire cihazınızda ExpressVPN kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video veya BBC iPlayer gibi video izleme hizmetlerindeki programlar ve filmler için İSS yavaşlatmasını atlatın. Trafiğiniz VPN tarafından gizlendiğinde, İSS'niz içerik bazlı ayrım yapamaz. ExpressVPN'in yavaşlamayı nasıl atlattığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bağlantınızı tabletinizde şifreleyin. ExpressVPN verilerinizi şifreler ve bu sayede üçüncü şahısların sizi gözetlemesini önleyebilirsiniz. Çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun.
Amazon Fire tabletinize VPN nasıl kurulur
ExpressVPN hesabı oluşturun
Kindle Fire kurulum talimatlarımızı izleyin.
Herhangi bir sunucu konumuna bağlanın ve Kindle Fire'ınızın tadını çıkarın!
Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibine canlı sohbet ve e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.
Son nesil tüm Kindle Fire cihazlar için
Şu cihazlarınızda ExpressVPN'e bağlanın:
Fire (5. nesil, 7. nesil, 9. nesil)
Fire HD (5. nesil, 6. nesil, 7. nesil, 8. nesil)
Sıkça sorulan sorular
Kindle Fire için VPN ne yapar?
VPN veya sanal özel ağ, Kindle Fire cihazınız ve internet arasına bir güvenlik katmanı ekler. ExpressVPN, çevrimiçi aktivitenizi şifrelemenin ve kişisel bilgilerinizi üçüncü tarafların müdahalesinden korumanın yanı sıra, sizi farklı bir ülkedeymişsiniz gibi göstererek sansürü atlatmanıza da yardımcı olabilir.
Amazon Kindle Fire tabletimde VPN'e ihtiyacım var mı?
Kindle Fire cihazınızda VPN kullanmak, yaptığınız her şeyin güvende olmasını sağlar. 105 ülkede yer alan VPN sunucusu konumumuzdan herhangi birine bağlanarak cihazınızın IP adresini farklı bir adresle değiştirebilir, verilerinizi güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında koruyabilir ve sansürlü sitelere ve hizmetlere erişebilirsiniz.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayarlar, mobil cihazlar ve daha birçok cihazda kullanılabilir. Tek abonelikte ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve aynı aboneliği kullanarak en fazla sekiz cihazı aynı anda ExpressVPN'e bağlayabilirsiniz. Daha fazlasını bağlamak için ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yükleyin.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN öncelikle bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN herhangi bir kişinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını bir kişiyle ilişkilendirmeyi sağlayacak herhangi bir veriyi saklamaz. ExpressVPN'in gizliliğe ve kayıtlara ilişkin politikasına bağlılığı hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Her ExpressVPN aboneliği risksiz para iade garantisi içerir. Fire TV Stick cihazınızda ExpressVPN'in tam özellikli versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Müşteriler Amazon Fire için ExpressVPN'i seviyor
Doğruya doğru... "çalışma zamanı" her zamandır. Sorun çıktığında hızlı ve etkili bir şekilde çözüm geldi. Daha önce iki VPN daha kullandım. Şimdi @expressvpn kullanmamın birçok sebebi var.
Harika bir VPN hizmeti arıyorsanız, @expressvpn en iyisi!! Süper bağlantı ve müşteri desteği var! #gizlilik #dijitalhaklar
@expressvpn hizmetinizi seviyorum, kesinlikle kullandığım en iyi ve en hızlı #VPN, üstün çabalarınız için çok sağolun :)
En iyi Kindle Fire VPN'ini risksiz deneyin
ExpressVPN ile Kindle Fire kullanmaktan herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.