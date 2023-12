ExpressVPN to firma, która zajmuje się prywatnością, zatem nie przechowuje żadnych rejestrów aktywności ani rejestrów połączeń. Co więcej, ExpressVPN nigdy nie przechowuje żadnych danych, które pozwoliłyby komukolwiek na śledzenie określonej aktywności lub poznanie tożsamości użytkownika ze względu na jego zachowanie w sieci. Przeczytaj więcej o zaangażowaniu ExpressVPN w ochronę prywatności i zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą rejestrów .

Korzystanie z VPN na Kindle Fire sprawia, że wszystko, co robisz, jest bezpieczne. Łącząc się z dowolną z naszych lokalizacji serwerów VPN, możesz zastąpić adres IP swojego urządzenia innym , chronić dane przy łączeniu się z niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi oraz uzyskać dostęp do ocenzurowanych stron internetowych i usług.

Dzięki doskonałym kolorowym wyświetlaczom HD i wydajnym procesorom nowe urządzenia Fire nie tylko idealnie nadają się do czytania, ale mogą być również używane do streamingu filmów i przeglądania stron internetowych.

Co to jest Kindle Fire? Kindle Fire to tabletowy odpowiednik słynnych czytników e-booków firmy Amazon. Nowsze wersje nazywają się po prostu Fire.

Need help? Chat with us!