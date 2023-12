Et VPN, eller virtuelt privat nettverk, legger til et sikkerhetslag mellom din Kindle Fire og internett. I tillegg til å kryptere nettaktiviteten og beskytte den personlige informasjonen din mot avlytting fra tredjeparter, kan ExpressVPN også hjelpe deg med å overvinne sensur ved å få det til å se ut som at du er i et annet land.