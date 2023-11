ExpressVPN è prima di tutto una società di privacy e quindi non memorizza alcun registro delle attività né delle connessioni. ExpressVPN, inoltre, non memorizza mai dati che consentirebbero a chiunque di risalire a una specifica attività o un comportamento in rete di un singolo utente. Scopri ulteriori informazioni sull'impegno di ExpressVPN per la privacy e la politica sui registri.