Лучшая VPN для Kindle Fire: № 1 для планшетов Amazon

Раскройте весь потенциал вашего Kindle Fire

Что такое Kindle Fire? Это планшет, ставший дополнением к знаменитым электронным книгам от Amazon. Новые версии называются просто Fire.

Эти планшеты с дисплеями высокого разрешения с идеальной цветопередачей и мощными процессорами идеально подходят не только для чтения, но и для просмотра сайтов и видео.

Установив ExpressVPN на планшет Kindle Fire, вы сможете:

Обойти ограничения скорости подключения интернет-провайдером и смотреть передачи на Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Когда ваш трафик будет скрыт VPN-сервисом, ваш интернет-провайдер уже не сможет ограничивать вам доступ к тому или иному контенту. Подробнее о том, как ExpressVPN защищает от ограничений скорости подключения.

Зашифровать интернет-подключение вашего планшета. ExpressVPN зашифрует ваши данные, что помешает посторонним следить за вами. Подробнее про онлайн-безопасность.