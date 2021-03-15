Лучшая VPN для Kindle Fire: № 1 для планшетов Amazon
Защитите себя при работе онлайн с помощью надежной VPN для Kindle Fire.
- Создано для быстрого онлайн-поиска и стриминга
- Открывает доступ ко множеству приложений и видео
- Поддерживается на устройствах Fire и Fire HD 9-го, 8-го и более ранних поколений
- Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
- Создано для быстрого онлайн-поиска и стриминга
- Открывает доступ ко множеству приложений и видео
- Поддерживается на устройствах Fire и Fire HD 9-го, 8-го и более ранних поколений
- Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
Раскройте весь потенциал вашего Kindle Fire
Что такое Kindle Fire? Это планшет, ставший дополнением к знаменитым электронным книгам от Amazon. Новые версии называются просто Fire.
Эти планшеты с дисплеями высокого разрешения с идеальной цветопередачей и мощными процессорами идеально подходят не только для чтения, но и для просмотра сайтов и видео.
Установив ExpressVPN на планшет Kindle Fire, вы сможете:
Обойти ограничения скорости подключения интернет-провайдером и смотреть передачи на Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Когда ваш трафик будет скрыт VPN-сервисом, ваш интернет-провайдер уже не сможет ограничивать вам доступ к тому или иному контенту. Подробнее о том, как ExpressVPN защищает от ограничений скорости подключения.
Зашифровать интернет-подключение вашего планшета. ExpressVPN зашифрует ваши данные, что помешает посторонним следить за вами. Подробнее про онлайн-безопасность.
Как установить VPN на планшет Amazon Fire
Зарегистрируйте учетную запись ExpressVPN.
Воспользуйтесь нашими инструкциями по установке на Kindle Fire.
Подключитесь к любой локации VPN-серверов и наслаждайтесь!
Если вам потребуется помощь, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.
Для устройств Kindle Fire последних поколений
Подключитесь к ExpressVPN на вашем:
Fire (5-го, 7-го и 9-го поколения)
Fire HD (5-го, 6-го, 7-го и 8-го поколения)
Часто задаваемые вопросы
Чем полезно VPN-приложение для Kindle Fire?
VPN, или виртуальная частная сеть, добавляет еще один слой защиты между вашим устройством Kindle Fire и Интернетом. ExpressVPN шифрует весь ваш трафик и защищает ваши конфиденциальные данные от перехвата посторонними. Кроме того, подключение к VPN помогает обойти цензуру, изменяя ваше виртуальное местоположение.
Нужно ли подключать Amazon Kindle Fire к VPN?
Установив VPN-приложение на планшет Kindle Fire, вы защитите свою работу в Сети. Подключившись к любой из наших локаций VPN-серверов в 105 странах мира, вы сможете изменить IP-адрес своего устройства, защитить свои данные в небезопасных сетях Wi-Fi и получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам и сервисам.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN совместим с большинством устройств, включая компьютеры, мобильные девайсы и не только. Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств и подключить до восьми из них к VPN одновременно. Или установите ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, чтобы подключить еще больше устройств.
Хранит ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов подключений и онлайн-действий. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-либо сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Каждая подписка на ExpressVPN включает безопасную гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней на своем Fire TV Stick и по желанию получить все свои деньги обратно.
Пользователям нравится работать с ExpressVPN на Amazon Fire
Работает без перебоев большую часть времени, а если возникают проблемы, они решаются быстро и эффективно. Я использовал 2 других VPN-сервиса. И есть много причин, почему я использую @expressvpn сейчас.
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Воспользуйтесь лучшей VPN для Kindle Fire, ничем не рискуя
Если по той или иной причине вы останетесь недовольны опытом работы с ExpressVPN на Kindle Fire, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите полный возврат средств.