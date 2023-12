ExpressVPN ist in erster Linie ein Datenschutzunternehmen und speichert daher weder Aktivitäts- noch Verbindungsprotokolle. ExpressVPN speichert auch niemals Daten, die es jemandem ermöglichen würden, eine bestimmte Netzwerkaktivität oder ein bestimmtes Verhalten auf einen einzelnen Nutzer zurückzuverfolgen. Erfahren Sie mehr über die Verpflichtung von ExpressVPN zum Datenschutz und über die Richtlinien in Bezug auf Logdateien .

Ein VPN , also ein Virtuelles Privates Netzwerk, stellt eine weitere Schutzebene zwischen Ihrem Kindle Fire und dem Internet bereit. Ein VPN verschlüsselt Ihre Online-Aktivitäten und schützt Ihre persönlichen Daten davor, von Dritten abgefangen zu werden. Außerdem kann ExpressVPN Ihnen auch helfen, Zensur zu vereiteln, indem es nach außen hin den Eindruck vermittelt, dass Sie sich in einem anderen Land befinden.

