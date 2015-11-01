Yönlendiriciniz için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Not: En son VPN yapılandırmalarını çalıştırabilen ve en az 8 MB flash belleğe sahip bir DD-WRT aygıt yazılımına ihtiyacınız olacaktır.

Bu rehber, ExpressVPN’i DD-WRT yönlendiricinize OpenVPN protokolünü kullanarak nasıl kuracağınızı gösterir.

Tüm ExpressVPN konumları manuel olarak yapılandırılmış bağlantılar için mevcut olmayabilir.

Önemli: OpenVPN 2.6’yı çalıştırırken, “–keysize is DEPRECATED” şeklinde bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni, ExpressVPN’nin .ovpn dosyasında keysize seçeneğine sahip olmasıdır. Bu uyarı mesajı, VPN işlevselliğini etkilemeyecek çünkü OpenVPN 2.6 başka sonuç doğurmadan bu satırı yok sayacaktır. OpenVPN 2.6’yı çalıştırırken, “–keysize is DEPRECATED” şeklinde bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni, ExpressVPN’nin .ovpn dosyasında keysize seçeneğine sahip olmasıdır. Bu uyarı mesajı, VPN işlevselliğiniçünkü OpenVPN 2.6 başka sonuç doğurmadan bu satırı yok sayacaktır. Bu uyarıyı kaldırmak istiyorsanız, .ovpn dosyasını bir metin düzenleyiciyle açın ve aşağıdakilerden birini yapın: keysize içeren satırı silin

veya keysize önüne # ekleyin (#keysize 256). Alternatif olarak, herhangi bir olumsuzluk olmayacağı için uyarıyı yok sayabilirsiniz.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması OpenVPN manuel yapılandırması ExpressVPN uygulaması yla aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI desteklemiyorsa (örneğin, Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken zaman zaman hız sorunları yaşayabilirsiniz. Yüksek düzeyde internet sansürüne sahip bir ülkedeyseniz daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

DD-WRT yönlendiricinizde ExpressVPN kurmak için öncelikle OpenVPN yapılandırma dosyalarını ExpressVPN hesap ayarları sayfanızdan indirmeniz gerekir. Bu, ExpressVPN sunucularına bağlanmanızı sağlayacaktır. Yönlendiricinizi OpenVPN ile yapılandırmak için bu talimatları izleyin.

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN hesap bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

Sağ tarafta, OpenVPN seçiliyken kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

.ovpn dosyalarını indirmek için istediğiniz konum(lar)ı tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini açık bırakın. Bu bilgilere kurulum için daha sonra ihtiyacınız olacak.

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2. Yönlendiricinizi yapılandırın

Tarayıcınızın adres çubuğuna yönlendirici yönetici paneli için IP adresini girin. Varsayılan olarak bu 192.168.0.1‘dir. (Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirilmişse ve bunu hatırlayamıyorsanız IP adresinizi cihaz ayarlarında bulabilirsiniz.)

Yönlendiricinizin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapın. (Varsayılan olarak, her ikisi de admin‘dir.)

Sayfanın üst kısmında Hizmetler sekmesini ve ardubdab VPN alt sekmesini tıklayın.

OpenVPN İstemcisi altında OpenVPN İstemcisini Başlat seçeneğini etkinleştirin. Bu, OpenVPN yapılandırma panelini ortaya çıkarır.

Sonraki adımlar DD-WRT aygıt yazılımınızın versiyonuna bağlı olarak değişebilir. DD-WRT versiyonunuza uygun bölüme bakın.

DD-WRT Kullanıcı Şifresi Kimlik Doğrulaması Versiyonları

DD-WRT Kullanıcı Şifresi Olmayan Kimlik Doğrulaması Versiyonları

DD-WRT’nin Kullanıcı Şifresi Kimlik Doğrulamasına sahip versiyonları için

DD-WRT aygıt yazılımız, Kullanıcı Şifresi Kimlik Doğrulaması’na sahipse ekranınız şu adımlardaki arayüz gibi görünmelidir. Şu bilgileri girin:

Sunucu IP/Adı: Sunucunuzun IP’sini/adını görmek için .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın ve bunu herhangi bir metin düzenleyicisiyle açın. “Remote” sözcüğü ile 4 basamaklı port numarası arasında sunucu adresini göreceksiniz. Sunucu adresini kopyalayıp bu alana yapıştırın.





Port: .ovpn dosyasında sunucu IP’sinden/adından sonra gelen numarayı girin.

.ovpn dosyasında sunucu IP’sinden/adından sonra gelen numarayı girin. Tünel Cihazı: TUN ‘u seçin.

‘u seçin. Tünel Protokolü: UDP ‘yi seçin.

‘yi seçin. Şifreleme Kodu: AES-256 CBC ‘yi seçin.

‘yi seçin. Hash Algoritması: SHA512 ‘yi seçin.

‘yi seçin. Kullanıcı Şifresi Kimlik Doğrulaması: Etkinleştir ‘i seçin.

‘i seçin. Kullanıcı adı: Daha önce bulduğunuz kullanıcı adını girin.

Daha önce bulduğunuz kullanıcı adını girin. Şifre: Daha önce bulduğunuz şifreyi girin.

Daha önce bulduğunuz şifreyi girin. Gelişmiş Seçenekler : Etkinleştir ‘i seçin.

: ‘i seçin. TLS Şifresi: Yok ‘u seçin.

‘u seçin. L2O Compression: Uyarlanabilir ‘i seçin.

‘i seçin. NAT: Etkinleştir ‘i seçin.

‘i seçin. Tünel UDP Parçası: 1450 yazın.

yazın. Tünel UDP MSS-Fix: Etkinleştir ‘i seçin.

‘i seçin. nsCertType doğrulaması: Kutuyu işaretleyin.

Ardından, ExpressVPN anahtarlarınızı ve sertifikalarınızı yapılandırmak için bu talimatları izleyin.

DD-WRT’nin Kullanıcı Şifresi Kimlik Doğrulaması olmayan versiyonları için

DD-WRT aygıt yazılımınızda Kullanıcı Şifresi Kimlik Doğrulaması yoksa aşağıdaki adımları izleyin:

Ek Yapılandırma metin kutusunu arayın ve şu komutu girin:

auth-user-pass /tmp/auth.txt

Ardından aşağıdaki bilgileri girin:

Sunucu IP/Adı: Sunucunuzun IP’sini/adını görmek için .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın ve bunu herhangi bir metin düzenleyicisiyle açın. “Remote” sözcüğü ile 4 basamaklı port numarası arasında sunucu adresini göreceksiniz. Sunucu adresini kopyalayıp bu alana yapıştırın.



Sunucunuzun IP’sini/adını görmek için .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın ve bunu herhangi bir metin düzenleyicisiyle açın. “Remote” sözcüğü ile 4 basamaklı port numarası arasında sunucu adresini göreceksiniz. Sunucu adresini kopyalayıp bu alana yapıştırın. Port: .ovpn dosyasında sunucu IP’sinden/adından sonra gelen numarayı girin.

.ovpn dosyasında sunucu IP’sinden/adından sonra gelen numarayı girin. Tünel Cihazı: TUN ‘u seçin.

‘u seçin. Tünel Protokolü: UDP ‘yi seçin.

‘yi seçin. Şifreleme Kodu: AES-256 CBC ‘yi seçin.

‘yi seçin. Hash Algoritması: SHA512 ‘yi seçin.

‘yi seçin. Kullanıcı Şifresi Kimlik Doğrulaması: Etkinleştir ‘i seçin.

‘i seçin. Kullanıcı adı: Daha önce bulduğunuz kullanıcı adını girin.

Daha önce bulduğunuz kullanıcı adını girin. Şifre: Daha önce bulduğunuz şifreyi girin.

Daha önce bulduğunuz şifreyi girin. Gelişmiş Seçenekler: Etkinleştir ‘i seçin.

‘i seçin. TLS Şifresi: Yok ‘u seçin.

‘u seçin. L2O Compression: Uyarlanabilir ‘i seçin.

‘i seçin. NAT: Etkinleştir ‘i seçin.

‘i seçin. Tünel UDP Parçası: 1450 yazın.

yazın. Tünel UDP MSS-Fix: Etkinleştir ‘i seçin.

‘i seçin. nsCertType doğrulaması: Kutuyu işaretleyin.

Sonra, ExpressVPN anahtarlarınızı ve sertifikalarınızı yapılandırmak için bu talimatları izleyin.

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3. ExpressVPN anahtarlarınızı ve sertifikalarınızı yapılandırın

Ek Yapılandırma alanına şunları girin:

persist-key

persist-tun

fragment 1300

mssfix 1450

keysize 256

.ovpn dosyasında TLS Auth Key alanında <tls-auth> ve </tls-auth> arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.

.ovpn dosyasında CA Cert alanında <ca> ve </ca> etiketleri arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.

.ovpn dosyasında Public Client Cert alanında <cert> ve </cert> etiketleri arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.

.ovpn dosyasında Private Client Key alanında <key> ve </key>etiketleri arasındaki metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.

Kaydet‘i tıklayın ve ardından VPN bağlantısını başlatmak için Ayarları uygula‘yı tıklayın.

DD-WRT Kullanıcı Şifresi Olmayan Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız Yönetim > Komutlar‘a gidin ve şu komutları girin:

echo USERNAMEHERE > /tmp/auth.txt

echo PASSWORDHERE >> /tmp/auth.txt

Sonra Açılışı Kaydet‘i tıklayın.

İdare> Yönetim‘e gidin ve Yönlendiriciyi Yeniden Başlat‘ı tıklayın.

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4. Bağlantı durumunuzu kontrol edin

Durum> OpenVPN‘e gidin. VPN bağlantınız başarılı olursa, “BAŞARIYLA BAĞLANDI” kelimelerini ve şunları görürsünüz:

VPN’e bağlanamıyorsanız yönlendiriciniz yanlış bir saat ve tarihe ayarlanmış olabilir. Bu, yönlendiricinizin VPN sunucusuna düzgün şekilde bağlanmasını engeller. Bu sorunu çözmek için yönlendiricinizin sistem saatini sıfırlamayı deneyin ve VPN’e tekrar bağlanın.

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