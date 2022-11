VPN nodig voor uw router? Nu ExpressVPN kopen

Bevalt ExpressVPN? 30 dagen gratis? Nu vrienden verwijzen

NB: U hebt DD-WRT firmware nodig die de nieuwste VPN configuraties kan draaien en minstens 8 MB flash heeft.

Deze handleiding toont u hoe u ExpressVPN kunt configureren op uw DD-WRT router met het OpenVPN protocol.

Niet alle ExpressVPN locaties zijn mogelijk beschikbaar voor handmatig ingestelde verbindingen.

Belangrijk: Als u OpenVPN 2.6 gebruikt, kan het zijn dat u een waarschuwing krijgt met de tekst “–keysize is DEPRECATED” (sleutelgrootte is verouderd). Dit komt doordat ExpressVPN een optie voor sleutelgrootte heeft in het .ovpn bestand. Deze waarschuwing heeft geen effect op de functionaliteit van de VPN want OpenVPN 2.6 negeert de regel zonder verdere consequenties. Als u OpenVPN 2.6 gebruikt, kan het zijn dat u een waarschuwing krijgt met de tekst “–keysize is DEPRECATED” (sleutelgrootte is verouderd). Dit komt doordat ExpressVPN een optie voor sleutelgrootte heeft in het .ovpn bestand. Deze waarschuwing heefteffect op de functionaliteit van de VPN want OpenVPN 2.6 negeert de regel zonder verdere consequenties. Als u deze waarschuwing wilt verwijderen, opent u het .ovpn bestand met een tekstverwerker en: verwijdert u de regel die de sleutelgrootte bevat

of zet u een # voor de sleutelgrootte (#keysize 256). U kunt er ook voor kiezen de waarschuwing te negeren, dit heeft geen negatieve gevolgen.

Belangrijk: De OpenVPN handmatige configuratie biedt niet dezelfde voordelen voor veiligheid en privacy als de De OpenVPN handmatige configuratie biedt niet dezelfde voordelen voor veiligheid en privacy als de ExpressVPN app . Als uw router AES-NI niet ondersteunt (bijvoorbeeld Asus RT-AX88U en RT-AC86U) kan het zijn dat u af en toe last heeft van snelheids probleempjes als u de OpenVPN handmatige configuratie gebruikt.

Om ExpressVPN te installeren op uw DD-WRT router moet u eerst de OpenVPN configuratiebestanden downloaden op de instellings pagina van uw ExpressVPN account. Daarna kunt u verbinden met de ExpressVPN servers. Volg deze instructies om uw router met OpenVPN te configureren.

1. Uw ExpressVPN inloggegevens vinden

Ga naar de ExpressVPN instelpagina. Voer als dat gevraagd wordt uw ExpressVPN inloggegevens in en klik op Inloggen.

Voer de verificatiecode in die in een e-mail naar u is verstuurd.

Aan de rechterkant staat OpenVPN al voor u geselecteerd; u ziet uw gebruikersnaam, wachtwoord en een lijst met OpenVPN configuratiebestanden.

Klik op de locatie(s) waarmee u wilt verbinden om de .ovpn bestanden te openen.

Houd dit browservenster open. U hebt deze informatie later nodig voor het instellen.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

2. Uw router configureren

In de adresbalk van uw browser voert u het IP adres voor het administratiepaneel van uw router in. Dit is standaard 192.168.0.1. (Als het IP adres van uw router in het verleden veranderd is, en u het niet meer weet, dan kunt u het vinden in de instellingen van uw apparaat.)

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw router. (Standaard zijn deze beide admin.)

Bovenaan de pagina klikt u op het tabblad Diensten, en daarna op het sub-tabblad VPN.

Zet onder OpenVPN Client de optie Start OpenVPN Client aan. Zo krijgt u het OpenVPN configuratie paneel te zien.

De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van de versie van uw DD-WRT firmware. Raadpleeg de sectie die overeenkomt met uw DD-WRT versie.

Versies van DD-WRT met Gebruikerspas Authenticatie

Versies van DD-WRT zonder Gebruikerspas Authenticatie

Voor versies van DD-WRT met Gebruikerspas Authenticatie

Wanneer u een versie hebt van DD-WRT die beschikt over Gebruikerspas Authenticatie ziet uw scherm er ongeveer zo uit als het screenshot hieronder. Voer de volgende informatie in:

Server IP/Name: Om uw server IP/naam te achterhalen klikt u met de rechtermuisknop op het .ovpn config bestand en opent het met een tekstverwerker. U ziet het serveradres staan tussen het woord “remote” en het 4-cijferige poortnummer. Kopieer het serveradres en plak het in dit veld.

Port: Voer het getal in na de server IP/name in het .ovpn bestand.

Voer het getal in na de server IP/name in het .ovpn bestand. Tunnel Device: Selecteer TUN .

Selecteer . Tunnel Protocol: Selecteer UDP .

Selecteer . Encryption Cipher: Selecteer AES-256 CBC .

Selecteer . Hash Algorithm: Selecteer SHA512 .

Selecteer . User Pass Authentication: Selecteer Enable .

Selecteer . Username: de gebruikersnaam die u hierboven hebt gekregen.

de gebruikersnaam die u hierboven hebt gekregen. Password: het wachtwoord dat u hierboven hebt gekregen.

het wachtwoord dat u hierboven hebt gekregen. Advanced Options : Selecteer Enable .

: Selecteer . TLS Cipher: Selecteer None .

Selecteer . L2O Compression: Selecteer Adaptive .

Selecteer . NAT: Selecteer Enable .

Selecteer . Tunnel UDP Fragment: Voer 1450 in.

Voer in. Tunnel UDP MSS-Fix: Selecteer Enable .

Selecteer . nsCertType verification: Vink het hokje aan.

Volg vervolgens deze instructies om uw ExpressVPN sleutels en certificaten in te stellen.

Voor versies van DD-WRT zonder Gebruikerspas Authenticatie

Als u een versie van DD-WRT gebruikt die geen Gebruikerspas Authentificatie heeft, volgt u onderstaande stappen:

Zoek naar het tekstvak voor Additional Config en voer het volgende commando in:

auth-user-pass /tmp/auth.txt

Voer vervolgens onderstaande informatie in:

Server IP/Name: Om uw server IP/naam te achterhalen klikt u met de rechtermuisknop op het .ovpn config bestand en opent het met een tekstverwerker. U ziet het serveradres staan tussen het woord “remote” en het 4-cijferige poortnummer. Kopieer het serveradres en plak het in dit veld.

Port: Voer het getal in na de server IP/name in het .ovpn bestand.

Voer het getal in na de server IP/name in het .ovpn bestand. Tunnel Device: Selecteer TUN .

Selecteer . Tunnel Protocol: Selecteer UDP .

Selecteer . Encryption Cipher: Selecteer AES-256 CBC .

Selecteer . Hash Algorithm: Selecteer SHA512 .

Selecteer . User Pass Authentication: Selecteer Enable .

Selecteer . Username: de gebruikersnaam die u hierboven hebt gekregen.

de gebruikersnaam die u hierboven hebt gekregen. Password: het wachtwoord dat u hierboven hebt gekregen.

het wachtwoord dat u hierboven hebt gekregen. Advanced Options : Selecteer Enable .

: Selecteer . TLS Cipher: Selecteer None .

Selecteer . L2O Compression: Selecteer Adaptive .

Selecteer . NAT: Selecteer Enable .

Selecteer . Tunnel UDP Fragment: Typ 1450 in.

Typ in. Tunnel UDP MSS-Fix: Selecteer Enable .

Selecteer . nsCertType verification: Vink het hokje aan.

Volg vervolgens deze instructies om uw ExpressVPN sleutels en certificaten in te stellen.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

3. Uw ExpressVPN sleutels en certificaten configureren

Voer in het veld Additional Config het volgende in:

persist-key

persist-tun

fragment 1300

mssfix 1450

keysize 256

In het TLS Auth Key veld kopieert u de tekst tussen de <tls-auth> en </tls-auth> tags in het .ovpn bestand; plak de tekst in dit veld.

In het CA Cert veld kopieert u de tekst tussen de <ca> en </ca> tags in het .ovpn bestand; plak in dit veld.

In het Public Client Cert veld kopieert u de tekst tussen de <cert> en </cert> tags; plak in dit veld.

In het Private Client Key veld kopieert u de tekst tussen de <key> en </key> tags in het .ovpn bestand; plak in dit veld.

Klik op Save, en dan op Apply settings om de verbinding met de VPN te starten.

Gebruikers van de DD-WRT zonder Gebruikerspas Authentificatie gaan naar Administration > Commands en voeren de volgende commands in:

echo USERNAMEHERE > /tmp/auth.txt

echo PASSWORDHERE >> /tmp/auth.txt

Klik dan op Save Startup.

Ga naar Administration > Management en klik op Reboot router.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

4. Uw verbindingsstatus controleren

Ga naar Status > OpenVPN. Als uw VPN verbinding geslaagd is, ziet u “CONNECTED SUCCESS” en het volgende:

Als het niet lukt om met de VPN te verbinden kan het zijn dat uw router niet op de juiste datum en tijd is ingesteld. Daardoor kan uw router niet correct met de VPN server verbinden. Om dit op te lossen kunt u proberen de systeemtijd van uw router te resetten en opnieuw met de VPN te verbinden.

Hulp nodig? .

Terug naar boven