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Примечание. Вам потребуется версия прошивки DD-WRT, поддерживающая новейшие настройки VPN-подключений и имеющая не менее 8 МБ памяти в распоряжении.
Из этого руководства вы узнаете, как настроить подключение к ExpressVPN на своем роутере DD-WRT, используя протокол OpenVPN.
Некоторые локации серверов ExpressVPN могут быть недоступны для установленных вручную подключений.
Если вы хотите удалить это предупреждение, откройте файл .ovpn в текстовом редакторе и воспользуйтесь одним из следующих вариантов:
- удалите строку, где упоминается keysize,
- добавьте # перед словом keysize (#keysize 256).
Также вы можете просто игнорировать это предупреждение.
Чтобы настроить подключение к ExpressVPN на роутере DD-WRT, в первую очередь загрузите конфигурационные файлы OpenVPN со страницы настроек своей учетной записи ExpressVPN. Так вы сможете подключиться к серверам ExpressVPN. Воспользуйтесь следующими инструкциями, чтобы установить подключение по протоколу OpenVPN на своем роутере.
Содержание
1. Поиск авторизационных данных вашей учетной записи ExpressVPN
2. Настройка роутера
3. Настройка ключей и сертификатов ExpressVPN
4. Проверка статуса подключения
1. Поиск авторизационных данных вашей учетной записи ExpressVPN
Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите свои логин и пароль от ExpressVPN, затем нажмите на кнопку Войти.
Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.
В правой части экрана вы увидите, что вкладка OpenVPN уже выбрана. Там вы найдете ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.
Нажмите на интересующие вас локации, чтобы загрузить соответствующие файлы .ovpn.
Не закрывайте это окно браузера. Данная информация потребуется вам позднее.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Настройка роутера
В адресной строке браузера введите IP-адрес панели управления роутером — 192.168.0.1. Если ранее вы уже меняли IP-адрес роутера, но не можете сейчас его вспомнить, найти его можно в настройках устройства.
Введите логин и пароль для доступа к панели управления роутером. Если вы не меняли эти настройки, то введите в оба поля admin.
В верхней части страницы откройте вкладку Services (Службы), далее откройте вкладку VPN.
В разделе OpenVPN Client (Клиент OpenVPN) активируйте опцию Start OpenVPN Client (Запустить клиент OpenVPN). Откроется панель настроек OpenVPN.
Следующие действия зависят от версии вашей прошивки DD-WRT. Обратитесь к соответствующему разделу данной статьи.
Версии DD-WRT с поддержкой аутентификации пользователя
Версии DD-WRT без поддержки аутентификации пользователя
Для версий DD-WRT с поддержкой аутентификации пользователя
Если ваша прошивка DD-WRT поддерживает аутентификацию пользователя, вы должны видеть на экране то же самое, что и на приведенных ниже экранных снимках. Введите следующие данные:
- Server IP/Name (IP/Название сервера): чтобы узнать IP/название сервера, нажмите правой кнопкой мыши на файл .ovpn и откройте его в любом текстовом редакторе. Вы найдете адрес сервера между словом “remote” и 4-значным номером порта. Скопируйте адрес сервера и вставьте его в соответствующее поле.
- Port (Порт): введите номер, указанный после IP/названия сервера в файле .ovpn.
- Tunnel Device (Сетевой туннель): выберите TUN.
- Tunnel Protocol (Сетевой протокол): выберите UDP.
- Encryption Cipher (Шифр шифрования): выберите AES-256 CBC.
- Hash Algorithm (Алгоритм хэширования): выберите SHA512.
- User Pass Authentication (Аутентификация пользователя): выберите Enable (Разрешить).
- Username (Имя пользователя): введите имя пользователя, найденное ранее.
- Password (Пароль): введите пароль, найденный ранее.
- Advanced Options (Продвинутые настройки): выберите Enable (Разрешить).
- TLS Cipher (Шифр TLS): выберите None (Отсутствует).
- L2O Compression (Сжатие L2O): выберите Adaptive (Адаптивное)
- NAT (NAT-файрвол): выберите Enable (Разрешить)
- Tunnel UDP Fragment (Фрагмент туннеля UDP): введите 1450.
- Tunnel UDP MSS-Fix (MSS-Fix туннеля UDP): введите Enable (Разрешить)
- nsCertType verification (Верификация nsCertType): поставьте галочку.
Теперь воспользуйтесь этими инструкциями для настройки ключей и сертификатов.
Для версий DD-WRT без поддержки аутентификации пользователя
Если ваша версия прошивки DD-WRT не поддерживает аутентификацию пользователя, воспользуйтесь приведенными ниже действиями:
Найдите текстовое поле Additional Config (Дополнительные настройки) и введите следующую команду:
auth-user-pass /tmp/auth.txt
Затем введите следующие данные:
- Server IP/Name (IP/Название сервера): чтобы узнать IP/название сервера, нажмите правой кнопкой мыши на файл .ovpn и откройте его в любом текстовом редакторе. Вы найдете адрес сервера между словом “remote” и 4-значным номером порта. Скопируйте адрес сервера и вставьте его в соответствующее поле.
- Port (Порт): введите номер, указанный после IP/названия сервера в файле .ovpn.
- Tunnel Device (Сетевой туннель): выберите TUN.
- Tunnel Protocol (Сетевой протокол): выберите UDP.
- Encryption Cipher (Шифр шифрования): выберите AES-256 CBC.
- Hash Algorithm (Алгоритм хэширования): выберите SHA512.
- User Pass Authentication (Аутентификация пользователя): выберите Enable (Разрешить).
- Username (Имя пользователя): введите имя пользователя, найденное ранее.
- Password (Пароль): введите пароль, найденный ранее.
- Advanced Options (Продвинутые настройки): выберите Enable (Разрешить).
- TLS Cipher (Шифр TLS): выберите None (Отсутствует).
- L2O Compression (Сжатие L2O): выберите Adaptive (Адаптивное)
- NAT (NAT-файрвол): выберите Enable (Разрешить)
- Tunnel UDP Fragment (Фрагмент туннеля UDP): введите 1450.
- Tunnel UDP MSS-Fix (MSS-Fix туннеля UDP): введите Enable (Разрешить)
- nsCertType verification (Верификация nsCertType): поставьте галочку.
Теперь воспользуйтесь этими инструкциями для настройки ключей и сертификатов.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
3. Настройка ключей и сертификатов ExpressVPN
В поле Additional Config (Дополнительные настройки) введите следующие команды:
persist-key
persist-tun
fragment 1300
mssfix 1450
keysize 256
Скопируйте текст, расположенный между тегами <tls-auth> и </tls-auth> в файле .ovpn, и вставьте его в поле TLS Auth Key (Ключ авторизации TLS).
Также скопируйте текст между тегами <ca> и </ca> в файле .ovpn и вставьте его в поле CA Cert (Сертификат CA).
Скопируйте текст между тегами <cert> и </cert> в файле .ovpn и вставьте его в поле Public Client Cert (Публичный сертификат клиента).
Скопируйте и вставьте текст между тегами <key> и </key> в файле .ovpn в поле Private Client Key (Приватный ключ клиента).
Нажмите Save (Сохранить), затем нажмите Apply settings (Применить настройки), чтобы установить подключение к VPN.
Если вы используете прошивку DD-WRT без пользовательской аутентификации, откройте меню Administration (Управление) > Commands (Команды) и введите следующие команды:
echo USERNAMEHERE > /tmp/auth.txt
echo PASSWORDHERE >> /tmp/auth.txt
Затем нажмите Save Startup (Сохранить запуск).
Откройте меню Administration (Управление) > Management (Менеджмент) и нажмите Reboot Router (Перезагрузить роутер).
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
4. Проверка статуса подключения
Откройте меню Status (Статус) > OpenVPN. Если VPN-подключение было успешно установлено, вы увидите фразу “CONNECTED SUCCESS» (Успешно подключено) и следующие данные:
Если вы не смогли подключиться к VPN, проблема может быть связана с некорректными настройками даты и времени роутера — это одна из основных ошибок, мешающих установить подключение к серверу. Чтобы устранить ее, сбросьте системные настройки даты и времени своего роутера, а затем повторите попытку.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.