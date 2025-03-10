Bu kılavuz, komut satırı arayüzü (CLI) üzerinden Linux için ExpressVPN uygulamasını nasıl kuracağınızı gösterecektir.
ExpressVPN, bu 64-bit Linux işletim sistemleri ile uyumludur:
- Ubuntu: 24,04 ve üstü
- Debian: 10 ve üstü
- Fedora: 30 ve üstü
- Arch: En yeni sürümü
- Raspberry Pi: Pi OS (64-bit)
- Mint: Linux Mint 20 ve üstü
Maneul kurulumu mu tercih edersiniz? Elle kurulum talimatlarını inceleyin OpenVPN (Terminal aracılığıyla) ve OpenVPN (Ubuntu Ağ Yöneticisi aracılığıyla).
Git…
Yükleyiciyi indir
Uygulamayı yükle ve etkinleştir
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin
Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin
Farklı bir VPN protokolüne geçin
Tüm komutları görüntüleyin
Ayrık tünelleme
Reklamları, takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin
Network Lock
Uygulamayı kaldırın
Yükleyiciyi indir
- Şuraya gidin: ExpressVPN kurulum sayfası. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.
- Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.
- Sağ tarafta, Evrensel Yükleyiciyi İndir seçeneğini seçin.
- İndir seçeneğine tıklayın.
- Kaydet Dosyası seçin. Tamam seçeneğine tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Uygulamayı yükle ve etkinleştir
Uygulamayı yükleyin
İndirilenler klasörünüze gidin. Daha önce indirdiğiniz yükleyici dosyasını bulun ve çift tıklayın. Bir Terminal penceresi açılacak ve yüklemeyi tamamlamak için cihaz şifrenizi girmenizi isteyecektir.
Uygulamayı etkinleştirin
Yeni bir Terminal açın. Bu komutu çalıştırın:
expressvpnctl login xvtokenfile
Daha önce bulduğunuz aktivasyon kodunu yapıştırın önceden. Kodekranda görünmeyecektir. Enter tuşuna basın.
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Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Not: CLI’da bağlantı komutlarını kullanmak için, ya ExpressVPN GUI istemcisi çalışıyor olmalı ya da arka plan modu aktif olmalı, bunun için şu komutu çalıştırın:
VPN’e bağlanmak için bu komutu çalıştırın:
expressvpnctl connect
Bağlanıyorsanız ExpressVPN, Hız ve yakınlık gibi faktörlere dayanarak önerilen bir sunucu konumunu seçmek için Akıllı Konum özelliğini kullanır.
Bu ilk bağlanma deneyiminiz değilse, ExpressVPN son bağlandığınız sunucu konumuna bağlanacaktır.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin
Bir sunucu konumundan bağlantıyı kesmek için bu komutu çalıştırın:
expressvpnctl disconnect
ExpressVPN, bağlı olduğu sunucudan bağlantıyı kesecektir.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Bağlanacağınız konumların bir listesini bulmak için terminale aşağıdaki komutu girin:
expressvpnctl get region
Belirli bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Belirli bir sunucu konumuna bağlanmak için, şu komutu girin:
expressvpnctl connect "[LOCATION]"
Örneğin, Almanya – Frankfurt – 1’e bağlanmak için şu komutu girin:
expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Farklı bir VPN protokolüne geçin
Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce VPN’den bağlantıyı kesin.
VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. En iyi deneyim için, ExpressVPN Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak belirler.
Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha hızlı bağlantı hızları sağlayabilir.
Lightway – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
expressvpnctl protocol lightwaytcp
Lightway – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
expressvpnctl protocol lightwayudp
OpenVPN – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
expressvpnctl protocol openvpntcp
OpenVPN – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
expressvpnctl protocol openvpnudp
Otomatik seçeneği kullanmak için bu komutu çalıştırın:
expressvpnctl protocol auto
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Tüm komutları görüntüleyin
Uygulamanın işlevsellik ve komutlarının bir listesini görüntülemek için terminalde şu komutu çalıştırın:
expressvpnctl -h
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Ayrık tünelleme
Split tunneling, ExpressVPN’e bağlıyken hangi uygulamaların VPN’i kullanacağını ve hangilerinin kullanmayacağını seçmenizi sağlar. Bu, Linux cihazınızda hem yerel hem de engellenmiş içeriklere erişmenizi sağlar.
Split tunneling’i etkinleştirmek için komutu çalıştırın:
expressvpnctl set splittunnel true
Etkinleştirildiğinde, hangi uygulamaların VPN’i atlayacağına ve hangi uygulamaların VPN’i kullanacağına karar verebilirsiniz.
VPN’i geçmesini istediğiniz uygulamaları eklemek için komutu çalıştırın:
expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]
Örneğin, VPN’in Firefox’u geçmesini istiyorsanız, şu komutu çalıştıracaksınız:
expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox
VPN’i kullanmasını istediğiniz uygulamaları eklemek için komutu çalıştırın:
expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]
Örneğin, VPN’in Firefox’u geçmesini istiyorsanız, şu komutu çalıştıracaksınız:
expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox
Bir uygulama için split tunneling kurallarını silmek için komutu çalıştırın:
expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Reklamları, takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin
Çevrimiçi deneyiminizi özelleştirin ve şirketlerin hakkınızda ne bildiğini kontrol altına alın. ExpressVPN uygulaması içerisinde reklamları, izleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin içeriklerini engelleyebilirsiniz.
Ziyaret ettiğiniz birçok uygulama ve web sitesi, etkinliğinizin kaydını tutar ve bu bilgileri izleyicilere, dolandırıcılara ve kötü amaçlı yazılım sitelerine dahil olmak üzere üçüncü taraf şirketlerle paylaşır. Bu bilgi, genellikle bilginiz veya izniniz olmadan, daha hedefli reklamlar ve içerikler sunmak için kullanılır.
Bu gelişmiş koruma özellikleri, cihazınızda ziyaret ettiğiniz tüm uygulama ve web sitelerinin açık-kaynak engellemeleri aracılığıyla üçüncü taraf şirketlerle iletişim kurmasını engeller.
Gelişmiş koruma özellikleri varsayılan olarak devre dışıdır. Tüm gelişmiş koruma özelliklerini aynı anda etkinleştirmek için:
- Terminal penceresini açın.
- VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun.
- Tüm gelişmiş koruma özelliklerini etkinleştirmek için şu komutu girin:
expressvpnctl set blockAll trueTüm gelişmiş koruma özelliklerini devre dışı bırakmak için şu komutu girin:
expressvpnctl set blockAll false
- Onaylamak için Enter tuşuna basın.
Her bir gelişmiş koruma özelliğini ayrıca etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz:
Takip edicileri engelle
- Terminal penceresini açın.
- VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun.
- İzleyicileri engellemek için komutu girin:
expressvpnctl set blockTrackers true
Devre dışı bırakmak için komutu girin:
expressvpnctl set blockTrackers false
- Onaylamak için Enter‘a basın.
Kötü amaçlı siteleri engelle
- Terminal penceresini açın.
- VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun.
- Kötü amaçlı siteleri engellemek için komutu girin:
expressvpnctl set blockMalicious trueDevre dışı bırakmak için komutu girin:
expressvpnctl set blockMalicious false
- Onaylamak için Enter tuşuna basın.
Reklamları engelle
- Terminal penceresini açın.
- VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun.
- Reklam engelleyiciyi etkinleştirmek için komutu girin:
expressvpnctl set blockAds trueDevre dışı bırakmak için komutu girin:
expressvpnctl set blockAds false
- Onaylamak için Enter‘a basın.
Yetişkin sitelerini engelle
- Terminal penceresini açın.
- VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun.
- Yetişkin sitelerini engellemek için komutu girin:
expressvpnctl set blockAdult trueDevre dışı bırakmak için komutu girin:
expressvpnctl set blockAdult false
- Onaylamak için Enter tuşuna basın.
ExpressVPN’in gelişmiş koruma özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Network Lock
ExpressVPN bir Network Lock içerir ve bu, bir kill switch görevi görür. Bağlantınız kazara kesilirse, Network Lock tüm internet trafiğini cihazınıza girip çıkmaksızın anında durdurur. Bu, çevrimiçi trafiğinizin kesinti sırasında açığa çıkmasını önler.
Network Lock varsayılan olarak aktiftir. Network Lock’u devre dışı bırakmak için komutu çalıştırın:
expressvpnctl set networklock false
Network Lock’u tekrar etkinleştirmek için komutu çalıştırın:
expressvpnctl set networklock true
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Uygulamayı kaldırın
Uygulamayı kaldırmak için, uygulama kurulum dosyasını bulun ve komutu çalıştırın:
expressvpn-uninstall.sh
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.