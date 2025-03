Not: ExpressVPN Linux uygulamasını grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile kontrol etmeyi tercih ederseniz, : ExpressVPN Linux uygulamasını grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile kontrol etmeyi tercih ederseniz, Linux için ExpressVPN GUI uygulaması veya Chrome ve Chrome ve Firefox için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Bu kılavuz, komut satırı arayüzü (CLI) üzerinden Linux için ExpressVPN uygulamasını nasıl kuracağınızı gösterecektir.

ExpressVPN, bu 64-bit Linux işletim sistemleri ile uyumludur:

Ubuntu: 24,04 ve üstü

Debian: 10 ve üstü

Fedora: 30 ve üstü

Arch: En yeni sürümü

Raspberry Pi: Pi OS (64-bit)

Mint: Linux Mint 20 ve üstü

Önemli: ExpressVPN, yukarıda listelenmeyen herhangi bir dağıtımı resmi olarak desteklemez. Dağıtımınız yukarıdaki işletim sistemlerinden birine dayalıysa, bu kılavuzu takip ederek hala ExpressVPN’i kurabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, ExpressVPN bu dağıtımlarda oluşacak sorunlar için herhangi bir çözüm sağlamayacaktır.

Maneul kurulumu mu tercih edersiniz? Elle kurulum talimatlarını inceleyin OpenVPN (Terminal aracılığıyla) ve OpenVPN (Ubuntu Ağ Yöneticisi aracılığıyla).

Yükleyiciyi indir

Şuraya gidin: ExpressVPN kurulum sayfası . İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın. Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen. Sağ tarafta, Evrensel Yükleyiciyi İndir seçeneğini seçin. İndir seçeneğine tıklayın. Kaydet Dosyası seçin. Tamam seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Uygulamayı yükle ve etkinleştir

Uygulamayı yükleyin

İndirilenler klasörünüze gidin. Daha önce indirdiğiniz yükleyici dosyasını bulun ve çift tıklayın. Bir Terminal penceresi açılacak ve yüklemeyi tamamlamak için cihaz şifrenizi girmenizi isteyecektir.

Uygulamayı etkinleştirin

Yeni bir Terminal açın. Bu komutu çalıştırın:

expressvpnctl login xvtokenfile

Daha önce bulduğunuz aktivasyon kodunu yapıştırın önceden. Kodekranda görünmeyecektir. Enter tuşuna basın.

Anonimleştirilmiş tanılama raporlarını paylaşarak ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Kabul etmek için Y, reddetmek için n girin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Not: CLI’da bağlantı komutlarını kullanmak için, ya ExpressVPN GUI istemcisi çalışıyor olmalı ya da arka plan modu aktif olmalı, bunun için şu komutu çalıştırın:

VPN’e bağlanmak için bu komutu çalıştırın:

expressvpnctl connect

Bağlanıyorsanız ExpressVPN, Hız ve yakınlık gibi faktörlere dayanarak önerilen bir sunucu konumunu seçmek için Akıllı Konum özelliğini kullanır.

Bu ilk bağlanma deneyiminiz değilse, ExpressVPN son bağlandığınız sunucu konumuna bağlanacaktır.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir sunucu konumundan bağlantıyı kesmek için bu komutu çalıştırın:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN, bağlı olduğu sunucudan bağlantıyı kesecektir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bağlanacağınız konumların bir listesini bulmak için terminale aşağıdaki komutu girin:

expressvpnctl get region

Belirli bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Belirli bir sunucu konumuna bağlanmak için, şu komutu girin:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Örneğin, Almanya – Frankfurt – 1’e bağlanmak için şu komutu girin:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Farklı bir VPN protokolüne geçin

Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce VPN’den bağlantıyı kesin.

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. En iyi deneyim için, ExpressVPN Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak belirler.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha hızlı bağlantı hızları sağlayabilir.

Lightway – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Lightway – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

expressvpnctl protocol lightwayudp

OpenVPN – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

expressvpnctl protocol openvpntcp

OpenVPN – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

expressvpnctl protocol openvpnudp

Otomatik seçeneği kullanmak için bu komutu çalıştırın:

expressvpnctl protocol auto

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Tüm komutları görüntüleyin

Uygulamanın işlevsellik ve komutlarının bir listesini görüntülemek için terminalde şu komutu çalıştırın:

expressvpnctl -h

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Ayrık tünelleme

Split tunneling, ExpressVPN’e bağlıyken hangi uygulamaların VPN’i kullanacağını ve hangilerinin kullanmayacağını seçmenizi sağlar. Bu, Linux cihazınızda hem yerel hem de engellenmiş içeriklere erişmenizi sağlar.

Split tunneling’i etkinleştirmek için komutu çalıştırın:

expressvpnctl set splittunnel true

Etkinleştirildiğinde, hangi uygulamaların VPN’i atlayacağına ve hangi uygulamaların VPN’i kullanacağına karar verebilirsiniz.

VPN’i geçmesini istediğiniz uygulamaları eklemek için komutu çalıştırın:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Örneğin, VPN’in Firefox’u geçmesini istiyorsanız, şu komutu çalıştıracaksınız:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

VPN’i kullanmasını istediğiniz uygulamaları eklemek için komutu çalıştırın:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Örneğin, VPN’in Firefox’u geçmesini istiyorsanız, şu komutu çalıştıracaksınız:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Bir uygulama için split tunneling kurallarını silmek için komutu çalıştırın:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Reklamları, takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin

Çevrimiçi deneyiminizi özelleştirin ve şirketlerin hakkınızda ne bildiğini kontrol altına alın. ExpressVPN uygulaması içerisinde reklamları, izleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin içeriklerini engelleyebilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz birçok uygulama ve web sitesi, etkinliğinizin kaydını tutar ve bu bilgileri izleyicilere, dolandırıcılara ve kötü amaçlı yazılım sitelerine dahil olmak üzere üçüncü taraf şirketlerle paylaşır. Bu bilgi, genellikle bilginiz veya izniniz olmadan, daha hedefli reklamlar ve içerikler sunmak için kullanılır.

Bu gelişmiş koruma özellikleri, cihazınızda ziyaret ettiğiniz tüm uygulama ve web sitelerinin açık-kaynak engellemeleri aracılığıyla üçüncü taraf şirketlerle iletişim kurmasını engeller.

Gelişmiş koruma özellikleri varsayılan olarak devre dışıdır. Tüm gelişmiş koruma özelliklerini aynı anda etkinleştirmek için:

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Tüm gelişmiş koruma özelliklerini etkinleştirmek için şu komutu girin:

expressvpnctl set blockAll true

Tüm gelişmiş koruma özelliklerini devre dışı bırakmak için şu komutu girin:

expressvpnctl set blockAll false Onaylamak için Enter tuşuna basın.

Her bir gelişmiş koruma özelliğini ayrıca etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz:

Takip edicileri engelle

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. İzleyicileri engellemek için komutu girin:

expressvpnctl set blockTrackers true

Devre dışı bırakmak için komutu girin:

expressvpnctl set blockTrackers false Onaylamak için Enter‘a basın.

Kötü amaçlı siteleri engelle

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Kötü amaçlı siteleri engellemek için komutu girin:

expressvpnctl set blockMalicious true

Devre dışı bırakmak için komutu girin:

expressvpnctl set blockMalicious false Onaylamak için Enter tuşuna basın.

Reklamları engelle

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Reklam engelleyiciyi etkinleştirmek için komutu girin:

expressvpnctl set blockAds true

Devre dışı bırakmak için komutu girin:

expressvpnctl set blockAds false Onaylamak için Enter‘a basın.

Yetişkin sitelerini engelle

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Yetişkin sitelerini engellemek için komutu girin:

expressvpnctl set blockAdult true

Devre dışı bırakmak için komutu girin:

expressvpnctl set blockAdult false Onaylamak için Enter tuşuna basın.

ExpressVPN’in gelişmiş koruma özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Network Lock

ExpressVPN bir Network Lock içerir ve bu, bir kill switch görevi görür. Bağlantınız kazara kesilirse, Network Lock tüm internet trafiğini cihazınıza girip çıkmaksızın anında durdurur. Bu, çevrimiçi trafiğinizin kesinti sırasında açığa çıkmasını önler.

Network Lock varsayılan olarak aktiftir. Network Lock’u devre dışı bırakmak için komutu çalıştırın:

expressvpnctl set networklock false

Network Lock’u tekrar etkinleştirmek için komutu çalıştırın:

expressvpnctl set networklock true

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

Uygulamayı kaldırın

Uygulamayı kaldırmak için, uygulama kurulum dosyasını bulun ve komutu çalıştırın:

expressvpn-uninstall.sh

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön