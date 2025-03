Let op: Als je liever de ExpressVPN Linux-app bedient met een grafische gebruikersinterface (GUI), kun je dit doen met de : Als je liever de ExpressVPN Linux-app bedient met een grafische gebruikersinterface (GUI), kun je dit doen met de ExpressVPN GUI-app voor Linux of via de ExpressVPN browserextensie voor Chrome en Firefox

Deze tutorial laat je zien hoe je de ExpressVPN-app voor Linux via de commandoregelinterface (CLI) instelt.

ExpressVPN is compatibel met deze 64-bits Linux besturingssystemen:

Ubuntu: 24.04 en hoger

Debian: 10 en hoger

Fedora: 30 en hoger

Arch: Laatste doorlopende release

Raspberry Pi: Pi OS (64-bits)

Mint: Linux Mint 20 en hoger

Belangrijk: ExpressVPN biedt geen officiële ondersteuning voor distro’s die hierboven niet zijn vermeld. Als je distro is gebaseerd op een van de bovenstaande besturingssystemen, kun je ExpressVPN nog steeds instellen en gebruiken door deze tutorial te volgen. Echter, ExpressVPN zal geen oplossingen bieden voor problemen op deze distro’s.

Liever handmatig instellen? Bekijk de instructies voor handmatige installatie voor OpenVPN (via de terminal) en OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Download de installer

Ga naar de ExpressVPN instelpagina . Als daarom wordt gevraagd, voer je je ExpressVPN-gegevens in en klik je op Inloggen. Voer de verificatiecode in die naar je e-mail is gestuurd. Aan de rechterkant, selecteer Download Universele Installer. Klik op Downloaden. Selecteer Opslaan Bestand. Klik OK.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Installeer en activeer de app

Installeer de app

Ga naar je Downloads map. Zoek en dubbelklik op het installer-bestand dat je eerder hebt gedownload. Een terminalvenster zal openen en je vragen je apparaatwachtwoord in te voeren om de installatie te voltooien.

Activeer de app

Open een nieuwe terminal. Voer dit commando uit:

expressvpnctl login xvtokenfile

Plak de activatiecode die je eerder hebt gevonden. Let op, de code verschijnt niet op het scherm. Druk op Enter.

Je kunt helpen ExpressVPN te verbeteren door geanonimiseerde diagnostische rapporten te delen. Voer Y in om te accepteren of n om te weigeren.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Wees waar je maar wilt wereldkaart locatiewijzer.

Let op: Om verbindingscommando’s in de CLI te gebruiken, moet of de ExpressVPN GUI-client draaien, of de achtergrondmodus moet worden ingeschakeld door het commando uit te voeren:

Om met de VPN te verbinden, voer dit commando uit:

expressvpnctl connect

Als je voor de eerste keer verbinding maakt, zal ExpressVPN de Smart Location-functie gebruiken om een serverlocatie te selecteren, wat aanbevolen wordt op basis van factoren zoals snelheid en nabijheid.

Als dit niet de eerste keer is dat je verbinding maakt, zal ExpressVPN verbinding maken met de serverlocatie waarmee je het laatst verbonden was.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Verbreek de verbinding met een VPN-serverlocatie

Om de verbinding met een serverlocatie te verbreken, voer dit commando uit:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN zal de verbinding verbreken met de server waarmee het verbonden is.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Verbinden met een andere VPN serverlocatie

Om een lijst met locaties te vinden om mee te verbinden, voer het volgende commando in de terminal in:

expressvpnctl get region

Verbind met een specifieke VPN-serverlocatie

Om met een specifieke serverlocatie te verbinden, voer in:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Voorbeeld, om verbinding te maken met Duitsland – Frankfurt – 1, voer in:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Schakel over naar een ander VPN-protocol

Belangrijk: Verbinding verbreken met de VPN voordat je overstapt naar een ander protocol.

VPN protocollen zijn de methoden waarmee uw apparaat verbinding maakt met een VPN server. Voor de beste ervaring raadt ExpressVPN aan om de Automatische protocoloptie te gebruiken. Dit is de standaardinstelling en kiest automatisch het protocol dat het meest geschikt is voor jouw netwerk.

In sommige gevallen kan het overschakelen naar een ander protocol je snellere verbindingssnelheden geven.

Om over te schakelen naar Lightway – TCP, voer het volgende commando uit:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Om over te schakelen naar Lightway – UDP, voer het volgende commando uit:

expressvpnctl protocol lightwayudp

Om over te schakelen naar OpenVPN – TCP, voer het volgende commando uit:

expressvpnctl protocol openvpntcp

Om over te schakelen naar OpenVPN – UDP, voer het volgende commando uit:

expressvpnctl protocol openvpnudp

Om de Automatische optie te gebruiken, voer dit commando uit:

expressvpnctl protocol auto

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Bekijk alle commando’s

Om een lijst met de functies en commando’s van de app te bekijken, voer dit in de terminal uit:

expressvpnctl -h

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Split-tunneling

Met split-tunneling kun je kiezen welke apps de VPN gebruiken en welke niet wanneer je verbonden bent met ExpressVPN. Dit stelt je in staat om zowel lokale als geblokkeerde content op je Linux-apparaat te openen.

Om split-tunneling in te schakelen, voer het commando uit:

expressvpnctl set splittunnel true

Eenmaal ingeschakeld, kun je beslissen welke apps de VPN omzeilen en welke apps de VPN gebruiken.

Om apps toe te voegen die de VPN moeten omzeilen, voer de volgende opdracht uit:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Bijvoorbeeld, als je wilt dat alleen Firefox de VPN gebruikt, voer dan de volgende opdracht uit:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Om apps toe te voegen die je wilt laten gebruiken door de VPN, voer het commando uit:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Bijvoorbeeld, als je wilt dat alleen Firefox de VPN gebruikt, voer dan de volgende opdracht uit:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Om split-tunneling regels voor een app te verwijderen, voer het commando uit:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Blokkeer advertenties, trackers en schadelijke websites.

Pas je online ervaring aan en neem de controle terug over wat bedrijven over je weten. Je kunt advertenties, trackers, schadelijke sites en volwassen inhoud blokkeren vanuit de ExpressVPN-app.

Veel van de apps en websites die je bezoekt, houden een verslag bij en delen je activiteiten met derden, waaronder trackers, oplichters en malwaresites. Deze informatie wordt gebruikt om je gerichter advertenties en content te leveren, meestal zonder je medeweten of toestemming.

Deze geavanceerde beschermingsfuncties voorkomen dat alle apps en websites die je op je apparaat bezoekt, communiceren met de derde partijen in onze open-source blocklists.

Geavanceerde beschermingsfuncties zijn standaard uitgeschakeld. Om alle geavanceerde beschermingsfuncties tegelijkertijd in te schakelen:

Open het Terminal venster. Zorg ervoor dat je verbindt met de VPN en gebruik de Automatische of Lightway protocol. Om alle geavanceerde beschermingsfuncties in te schakelen, voer het commando uit:

expressvpnctl set blockAll true

Om alle geavanceerde beschermingsfuncties uit te schakelen, voer het commando uit:

expressvpnctl set blockAll false Druk op Enter om te bevestigen.

Je kunt ook elke functie voor geavanceerde bescherming afzonderlijk in- en uitschakelen:

Trackers blokkeren

Open het Terminal venster. Zorg ervoor dat je verbindt met de VPN en gebruik de Automatische of Lightway protocol. Voer de opdracht in om trackers te blokkeren:

expressvpnctl set blockTrackers true

Voer de opdracht in om uit te schakelen:

expressvpnctl set blockTrackers false Druk op Enter om te bevestigen.

Schadelijke websites blokkeren

Open het Terminal venster. Zorg ervoor dat je verbindt met de VPN en gebruik de Automatische of Lightway protocol. Voer de opdracht in om kwaadwillige sites te blokkeren:

expressvpnctl set blockMalicious true

Voer de opdracht in om uit te schakelen:

expressvpnctl set blockMalicious false Druk op Enter om te bevestigen.

Advertenties blokkeren

Open het Terminal venster. Zorg ervoor dat je verbindt met de VPN en gebruik de Automatische of Lightway protocol. Voer de opdracht in om de adblocker in te schakelen:

expressvpnctl set blockAds true

Voer de opdracht in om uit te schakelen:

expressvpnctl set blockAds false Druk op Enter om te bevestigen.

Websites voor volwassenen blokkeren

Open het Terminal venster. Zorg ervoor dat je verbindt met de VPN en gebruik de Automatische of Lightway protocol. Voer de opdracht in om volwassen sites te blokkeren:

expressvpnctl set blockAdult true

Voer de opdracht in om uit te schakelen:

expressvpnctl set blockAdult false Druk op Enter om te bevestigen.

Lees meer over de geavanceerde beschermingsfuncties van ExpressVPN.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Network Lock

ExpressVPN heeft een Network Lock die fungeert als een kill switch. Als je verbinding per ongeluk wordt onderbroken, zal Network Lock onmiddellijk al het internetverkeer naar of van je apparaat stoppen. Dit voorkomt dat je online verkeer tijdens de onderbreking wordt blootgesteld.

Network Lock staat standaard aan. Voer de opdracht uit om Network Lock uit te schakelen:

expressvpnctl set networklock false

Voer de opdracht uit om Network Lock opnieuw in te schakelen:

expressvpnctl set networklock true

Hulp nodig? .

Terug naar boven

De app verwijderen

Om de app te verwijderen, zoek het installatiebestand van de app op en voer de opdracht uit:

expressvpn-uninstall.sh

Hulp nodig? .

Terug naar boven