참고: Graphical User Interface (GUI)로 ExpressVPN Linux 앱을 제어하려면, : Graphical User Interface (GUI)로 ExpressVPN Linux 앱을 제어하려면, Linux용 ExpressVPN GUI 앱 또는 Chrome Firefox 용 ExpressVPN 브라우저 확장 프로그램을 사용할 수 있습니다.

이 튜토리얼은 명령줄 인터페이스 (CLI)를 통해 Linux용 ExpressVPN 앱을 설정하는 방법을 보여줍니다.

ExpressVPN은 다음과 같은 64비트 Linux 운영 체제와 호환됩니다:

Ubuntu: 24.04 이상

Debian: 10 이상

Fedora: 30 이상

Arch: 최신 롤링 릴리스

Raspberry Pi: Pi OS (64비트)

Mint: Linux Mint 20 이상

중요: 위에 나열되지 않은 배포판은 공식적으로 지원되지 않습니다. 귀하의 배포판이 위의 운영 체제 기반인 경우, 이 튜토리얼을 따르면 ExpressVPN을 설정하고 사용할 수 있습니다. 단, ExpressVPN은 이러한 배포판의 문제에 대한 해결책을 제공하지 않습니다.

수동 설치를 선호하시나요? 수동 설정 지침을 확인하세요 OpenVPN (터미널을 통해) 및 OpenVPN (Ubuntu 네트워크 관리자 통해).

설치 프로그램 다운로드

다음으로 이동하세요 ExpressVPN 설정 페이지 . 요청 시, ExpressVPN 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭하세요. 코드 인증이 이메일로 전송되었습니다. 오른쪽에서 Universal Installer 다운로드를 선택하세요. 다운로드를 클릭하십시오. 파일 저장을 선택하세요. 확인을 클릭하세요.

앱 설치 및 활성화

앱 설치

다운로드 폴더로 이동하세요. 다운로드한 설치 파일을 찾고 더블 클릭하세요. 터미널 창이 열리면 장치 비밀번호를 입력하여 설치를 완료합니다.

앱 활성화

새 터미널을 여세요. 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl login xvtokenfile

찾은 활성화 코드를 붙여넣으세요 이전에. 코드는 화면에 표시되지 않습니다. Enter를 누르세요.

ExpressVPN 개선을 위해 익명화된 진단 보고서를 공유하여 도움을 줄 수 있습니다. Y를 입력하여 수락하거나 n을 입력하여 거부합니다.

크롬북 VPN 구매

참고: CLI에서 연결 명령어를 사용하려면 ExpressVPN GUI 클라이언트가 실행 중이어야 하며, 또는 백그라운드 모드가 명령어를 실행하여 활성화되어야 합니다:

VPN에 연결하려면 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl connect

처음 연결하는 경우, ExpressVPN은 Smart Location 기능을 사용하여 속도 및 근접성과 같은 요소를 기반으로 추천되는 서버 위치를 선택합니다.

처음 연결이 아닐 경우, ExpressVPN은 마지막으로 연결한 서버 위치에 연결합니다.

VPN 서버 위치에서 연결 해제

서버 위치로부터 연결을 끊으려면 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN은 연결된 서버의 연결을 끊을 것입니다.

다른 VPN 서버 위치 연결

연결할 수 있는 위치 목록을 찾으려면, 터미널에 다음 명령어를 입력하세요:

expressvpnctl get region

특정 VPN 서버 위치에 연결

특정 서버 위치에 연결하려면, 다음을 입력하세요:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

예를 들어, Germany – Frankfurt – 1에 연결하려면, 다음을 입력하세요:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

다른 VPN 프로토콜로 전환하십시오

중요: 다른 프로토콜로 전환하기 전에 VPN 연결을 끊으세요.

VPN 프로토콜은 사용자의 기기가 VPN 서버에 연결하는 수단입니다. 최상의 경험을 위해, ExpressVPN은 자동 프로토콜 옵션을 사용하는 것을 권장합니다. 기본적으로 선택되며 고객님의 네트워크에 가장 적합한 프로토콜을 자동으로 선택합니다.

일부 경우에는 다른 프로토콜로 전환하면 더 빠른 연결 속도를 제공할 수 있습니다.

Lightway – TCP로 전환하려면, 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Lightway – UDP로 전환하려면, 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl protocol lightwayudp

OpenVPN – TCP로 전환하려면, 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl protocol openvpntcp

OpenVPN – UDP로 전환하려면, 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl protocol openvpnudp

자동 옵션을 사용하려면, 이 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl protocol auto

모든 명령어 보기

앱의 기능과 명령어 목록을 보려면, 터미널에서 다음을 실행하세요:

expressvpnctl -h

분할 터널링

스플릿 터널링을 사용하여 ExpressVPN에 연결할 때 어떤 앱에서 VPN을 사용할지 정할 수 있습니다. 이 기능을 통해 Linux 장치에서 로컬 및 차단된 콘텐츠에 모두 액세스할 수 있습니다.

스플릿 터널링을 활성화하려면, 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl set splittunnel true

활성화한 후, VPN을 우회할 앱과 VPN을 사용할 앱을 결정할 수 있습니다.

VPN을 우회할 앱 추가 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

예를 들어, Firefox를 VPN에서 제외하려면 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

VPN을 사용하려는 앱을 추가하려면 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

예를 들어, Firefox를 VPN에서 제외하려면 다음 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

앱의 스플릿 터널링 규칙을 삭제하려면, 명령어를 실행하세요:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

광고, 추적기 및 유해 사이트 차단

온라인 경험을 사용자 정의하고 기업이 당신에 대해 알고 있는 정보를 다시 통제하세요. ExpressVPN 앱 내에서 광고, 추적기, 악성 사이트 및 성인 콘텐츠를 차단할 수 있습니다.

많은 앱과 웹사이트가 사용자의 활동을 기록하고 추적기, 사기꾼, 맬웨어 사이트를 포함한 제3자와 공유합니다. 이 정보는 보통 사용자의 지식이나 허가 없이 더 맞춤화된 광고와 콘텐츠를 제공하는 데 사용됩니다.

이 고급 보호 기능은 귀하의 장치에서 방문하는 모든 앱과 웹사이트가 당사의 오픈 소스 차단 목록에 포함된 제3자 회사와의 통신을 방지합니다.

고급 보호 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 모든 고급 보호 기능을 한 번에 활성화하려면:

터미널 창을 엽니다. VPN에 연결하고 자동 또는 Lightway 프로토콜을 사용하십시오. 모든 고급 보호 기능을 활성화하려면, 명령어를 입력하세요:

expressvpnctl set blockAll true

모든 고급 보호 기능을 비활성화하려면, 명령어를 입력하세요:

expressvpnctl set blockAll false Enter 를 눌러 확인하세요.

각 고급 보호 기능을 개별적으로 활성화 및 비활성화할 수도 있습니다:

추적기 차단

터미널 창을 엽니다. VPN에 연결하고 자동 또는 Lightway 프로토콜을 사용하십시오. 추적기를 차단하려면 명령어를 입력하십시오:

expressvpnctl set blockTrackers true

비활성화하려면 명령어를 입력하십시오:

expressvpnctl set blockTrackers false Enter를 눌러 확인하십시오.

악성 사이트 차단

터미널 창을 엽니다. VPN에 연결하고 자동 또는 Lightway 프로토콜을 사용하십시오. 악성 사이트를 차단하려면 명령어를 입력하십시오:

expressvpnctl set blockMalicious true

비활성화하려면 명령어를 입력하십시오:

expressvpnctl set blockMalicious false Enter 를 눌러 확인하세요.

광고 차단

터미널 창을 엽니다. VPN에 연결하고 자동 또는 Lightway 프로토콜을 사용하십시오. 광고 차단기를 활성화하려면 명령어를 입력하십시오:

expressvpnctl set blockAds true

비활성화하려면 명령어를 입력하십시오:

expressvpnctl set blockAds false Enter를 눌러 확인하십시오.

성인 사이트 차단

터미널 창을 엽니다. VPN에 연결하고 자동 또는 Lightway 프로토콜을 사용하십시오. 성인 사이트를 차단하려면 명령어를 입력하십시오:

expressvpnctl set blockAdult true

비활성화하려면 명령어를 입력하십시오:

expressvpnctl set blockAdult false Enter 를 눌러 확인하세요.

ExpressVPN의 고급 보호 기능에 대해 더 알아보십시오.

Network Lock

ExpressVPN에는 킬 스위치로 작동하는 Network Lock이 있습니다. 연결이 우연히 끊기면, Network Lock이 즉시 모든 인터넷 트래픽이 기기로 들어오거나 기기에서 나가는 것을 차단합니다. 이로 인해 중단 중에 온라인 트래픽이 노출되지 않습니다.

Network Lock은 기본으로 활성화되어 있습니다. Network Lock을 비활성화하려면 명령어를 실행하십시오:

expressvpnctl set networklock false

Network Lock을 다시 활성화하려면 명령어를 실행하십시오:

expressvpnctl set networklock true

앱 제거

앱을 제거하려면, 앱 설치 파일을 찾아 명령어를 실행하십시오:

expressvpn-uninstall.sh

