このチュートリアルでは、コマンドラインインターフェース(CLI)経由でLinux版ExpressVPNアプリをセットアップする方法を説明します。

ExpressVPNは、これらの64ビットLinuxオペレーティングシステムと互換性があります:

Ubuntu: 24.04以上

Debian: 10以上

Fedora: 30以上

Arch: 最新ローリングリリース

Raspberry Pi: Pi OS (64ビット)

Mint: Linux Mint 20以上

重要:上記に記載されていないディストリビューションは、ExpressVPNでは正式にサポートされていません。 お使いのディストリビューションが上記のオペレーティングシステムに基づいている場合、このチュートリアルに従ってExpressVPNをセットアップおよび使用することができます。 しかし、ExpressVPNはこれらのディストリビューションでの問題の修正は行いません。

手動設定をご希望の場合は、 手動セットアップの手順を確認 OpenVPN(ターミナルを経由) 及び OpenVPN(Ubuntuネットワークマネージャーを経由)。

インストーラーをダウンロード

次のページに移動: ExpressVPN設定ページ . 求められた場合は、ExpressVPNの資格情報を入力し、サインインをクリックしてください。 メールアドレスに送信された認証コードを入力します。 右側にあるユニバーサルインストーラをダウンロードを選択します。 ダウンロードをクリックします。 ファイルを保存を選択します。 OKをクリックします。

アプリをインストールしアクティベートします

アプリをインストール

ダウンロードフォルダに移動します。 先にダウンロードしたインストーラーファイルを見つけ、ダブルクリックします。 ターミナルウィンドウが開き、インストールを完了するためにデバイスのパスワードの入力を促されます。

アプリをアクティベート

新しいターミナルを開きます。 このコマンドを実行します:

expressvpnctl login xvtokenfile

以前に取得したアクティベーションコードをペーストします。

. コードは画面に表示されませんのでご注意ください。 Enterキーを押します。

ExpressVPNの改善に役立てるため、匿名化された診断レポートを共有することができます。 受け入れる場合はYを入力し、拒否する場合はnを入力します。

VPNサーバーロケーションに接続

注意:CLIで接続コマンドを使用するには、ExpressVPN GUIクライアントを実行する必要があります、または 背景モードを有効にするには、以下のコマンドを実行します:

VPNに接続するには、以下のコマンドを実行します:

expressvpnctl connect

初めて接続する場合、ExpressVPNはスマートロケーション機能を使用し、速度や近さなどの要因に基づいて、おすすめのサーバーロケーションを選択します。

以前に接続している場合、ExpressVPNは最後に接続したサーバーロケーションに接続します。

VPNサーバーロケーションから切断する

サーバーロケーションから切断するには、以下のコマンドを実行します:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPNは現在接続中のサーバーから切断されます。

別のVPNサーバーロケーションに接続

接続可能なロケーションのリストを確認するには、ターミナルで次のコマンドを入力します:

expressvpnctl get region

特定のVPNサーバーロケーションに接続

特定のサーバーロケーションに接続するには、以下を入力します:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

例えば、ドイツ – フランクフルト – 1に接続するには、以下を入力します:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

別のVPNプロトコルに切り替える

重要:別のプロトコルに切り替える前にVPN接続を切断してください。

VPNプロトコルは、ご使用のデバイスをVPNサーバーに接続する方法です。 最良の体験のために、ExpressVPNは自動プロトコルオプションを使用することを推奨しています。 これはデフォルトで選択されており、ネットワークに最も適したプロトコルを自動で選択します。

場合によっては、別のプロトコルに切り替えることで接続速度が速くなることがあります。

Lightway – TCPに切り替えるには、以下のコマンドを実行します:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Lightway – UDPに切り替えるには、以下のコマンドを実行します:

expressvpnctl protocol lightwayudp

OpenVPN – TCPに切り替えるには、以下のコマンドを実行します:

expressvpnctl protocol openvpntcp

OpenVPN – UDPに切り替えるには、以下のコマンドを実行します:

expressvpnctl protocol openvpnudp

自動オプションを使用するには、このコマンドを実行します:

expressvpnctl protocol auto

すべてのコマンドを表示

アプリの機能とコマンドの一覧を表示するには、ターミナルでこれを実行します:

expressvpnctl -h

Split tunneling

スプリットトンネリングでは、ExpressVPNに接続している際にどのアプリがVPNを使用するか選択できます。 これにより、Linuxデバイスでローカルコンテンツとブロックされたコンテンツの両方にアクセスできます。

スプリットトンネリングを有効にするには、コマンドを実行します:

expressvpnctl set splittunnel true

一度有効にすると、どのアプリがVPNを迂回しどのアプリがVPNを使用するかを決定できます。

VPNを迂回させるアプリを追加するにはコマンドを実行します:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

例えば、FirefoxをVPNから除外したい場合は、次のコマンドを実行します:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

VPNを使用させるアプリを追加するにはコマンドを実行します:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

例えば、FirefoxをVPNから除外したい場合は、次のコマンドを実行します:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

アプリのスプリットトンネリングルールを削除するには、コマンドを実行します:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

広告、トラッカー、有害サイトを{BR}ブロック

オンライン体験をカスタマイズし、企業があなたについて知っていることを管理しましょう。 ExpressVPNアプリ内で広告、トラッカー、悪意のあるサイト、成人向けコンテンツをブロックすることができます。

訪れる多くのアプリやウェブサイトは、トラッカー、詐欺師、マルウェアサイトを含む第三者の会社とあなたの活動記録を保持し共有します。 この情報は、通常あなたの知識や許可なく、よりターゲットを絞った広告やコンテンツを届けるために使われます。

これらの高度な保護機能は、お使いのデバイスで訪れるすべてのアプリとウェブサイトを、オープンソースのブロックリストにある第三者の会社と通信するのを防ぎます。

高度な保護機能はデフォルトでは無効になっています。 すべての高度な保護機能を一度に有効にするには:

ターミナルウィンドウを開きます。 VPNに接続し、自動またはLightway プロトコルを使用します。 すべての高度な保護機能を有効にするには、コマンドを入力します:

expressvpnctl set blockAll true

すべての高度な保護機能を無効にするには、コマンドを入力します:

expressvpnctl set blockAll false Enterを押して確定します。

また、各高度な保護機能を個別に有効または無効にすることもできます:

トラッカーをブロック

ターミナルウィンドウを開きます。 VPNに接続し、自動またはLightway プロトコルを使用します。 トラッカーをブロックするには、コマンドを入力します:

expressvpnctl set blockTrackers true

無効化するには、次のコマンドを入力してください:

expressvpnctl set blockTrackers false Enterを押して確認します。

悪質なサイトをブロック

ターミナルウィンドウを開きます。 VPNに接続し、自動またはLightway プロトコルを使用します。 悪意あるサイトをブロックするには、次のコマンドを入力してください:

expressvpnctl set blockMalicious true

無効化するには、次のコマンドを入力してください:

expressvpnctl set blockMalicious false Enterを押して確定します。

広告をブロック

ターミナルウィンドウを開きます。 VPNに接続し、自動またはLightway プロトコルを使用します。 広告ブロッカーを有効化するには、次のコマンドを入力してください:

expressvpnctl set blockAds true

無効化するには、次のコマンドを入力してください:

expressvpnctl set blockAds false Enterを押して確認します。

アダルトサイトをブロック

ターミナルウィンドウを開きます。 VPNに接続し、自動またはLightway プロトコルを使用します。 アダルトサイトをブロックするには、次のコマンドを入力してください:

expressvpnctl set blockAdult true

無効化するには、次のコマンドを入力してください:

expressvpnctl set blockAdult false Enterを押して確定します。

ExpressVPNの高度な保護機能についてさらに読む。

Network Lock

ExpressVPNにはキルスイッチとして機能するNetwork Lockがあります。 接続が事故で中断された場合、Network Lockはすぐにすべてのインターネットトラフィックをデバイスへの出入りを停止します。 これにより、中断中にオンライントラフィックが露出するのを防ぎます。

Network Lockは、デフォルトで有効になっています。 Network Lockを無効にするには、次のコマンドを実行してください:

expressvpnctl set networklock false

Network Lockを再有効化するには、次のコマンドを実行してください:

expressvpnctl set networklock true

アプリをアンインストールします

アプリをアンインストールするには、アプリのインストールファイルを見つけて次のコマンドを実行してください:

expressvpn-uninstall.sh

