Hinweis: Wenn Sie es bevorzugen, die ExpressVPN Linux App mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zu steuern, können Sie dies mit der : Wenn Sie es bevorzugen, die ExpressVPN Linux App mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zu steuern, können Sie dies mit der ExpressVPN GUI-App für Linux oder über die ExpressVPN Browsererweiterung für Chrome und Firefox tun.

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die ExpressVPN-App für Linux über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) einrichten.

ExpressVPN ist kompatibel mit diesen 64-Bit Linux Betriebssystemen:

Ubuntu: 24.04-Bit und höher

Debian: 10 und höher

Fedora: 30 und höher

Arch: neuester Rolling Release

Raspberry Pi: Pi OS (64-Bit)

Mint: Linux Mint 20 und höher

Wichtig: ExpressVPN unterstützt offiziell keine Distributionen, die oben nicht aufgeführt sind. Wenn Ihre Distribution auf einem der oben genannten Betriebssysteme basiert, können Sie ExpressVPN dennoch einrichten und verwenden, indem Sie diese Anleitung befolgen. Allerdings wird ExpressVPN keine Lösungen für Probleme auf diesen Distributionen bereitstellen.

Sie bevorzugen eine manuelle Installation? Anweisungen für die manuelle Einrichtung finden Sie unter OpenVPN (über das Terminal) und OpenVPN (über den Ubuntu-Netzwerkmanager).

Installer herunterladen

Gehen Sie zur ExpressVPN Einrichtungsseite . Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre ExpressVPN-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden. Geben Sie den Verifizierungscode ein, der an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wird. Rechts wählen Sie Universal Installer herunterladen. Klicken Sie auf Herunterladen. Wählen Sie Datei speichern. Klicken Sie auf OK.

App installieren und aktivieren

App installieren

Gehen Sie zu Ihrem Downloads-Ordner. Suchen Sie die zuvor heruntergeladene Installationsdatei und doppelklicken Sie darauf. Ein Terminalfenster öffnet sich und fordert Sie auf, Ihr Gerätepasswort einzugeben, um die Installation abzuschließen.

App aktivieren

Öffnen Sie ein neues Terminal. Führen Sie diesen Befehl aus:

expressvpnctl login xvtokenfile

Fügen Sie den zuvor gefundenen Aktivierungscode ein hier. Beachten Sie, dass der Code nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie Enter.

Sie können helfen, ExpressVPN zu verbessern, indem Sie anonymisierte Diagnoseberichte teilen. Geben Sie Y ein, um zuzustimmen, oder n, um abzulehnen.

Verbinden Sie sich mit einem VPN-Serverstandort.

Hinweis: Um Verbindungsbefehle in der CLI zu verwenden, muss entweder der ExpressVPN GUI-Client ausgeführt werden, oder der Hintergrundmodus muss durch Ausführen des Befehls aktiviert werden:

Um sich mit dem VPN zu verbinden, führen Sie diesen Befehl aus:

expressvpnctl connect

Wenn Sie sich zum ersten Mal verbinden, wird ExpressVPN die Auto-Standort Funktion verwenden, um einen Serverstandort auszuwählen. Dieser wird Ihnen basierend auf Faktoren wie Geschwindigkeit und Nähe empfohlen.

Wenn dies nicht Ihre erste Verbindung ist, wird ExpressVPN sich mit dem zuletzt verwendeten Serverstandort verbinden.

Von einem VPN-Serverstandort trennen

Um die Verbindung von einem Serverstandort zu trennen, führen Sie diesen Befehl aus:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN wird die Verbindung zum verbundenen Server trennen.

Mit einem anderen VPN-Serverstandort verbinden

Um eine Liste der Standorte zu finden, mit denen Sie sich verbinden können, geben Sie den folgenden Befehl im Terminal ein:

expressvpnctl get region

Mit einem bestimmten VPN-Serverstandort verbinden

Um einen bestimmten Serverstandort zu verbinden, geben Sie ein:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Zum Beispiel, um sich mit Deutschland – Frankfurt – 1 zu verbinden, geben Sie ein:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Zu einem anderen VPN-Protokoll wechseln

Wichtig: Trennen Sie die VPN-Verbindung, bevor Sie zu einem anderen Protokoll wechseln.

VPN Protokolle sind Methoden, die Ihr Gerät nutzt, um sich mit einem VPN Server zu verbinden. Für die beste Erfahrung empfiehlt ExpressVPN die Verwendung der Option Automatisch. Dies ist standardmäßig ausgewählt und wählt automatisch das für Ihr Netzwerk am besten geeignete Protokoll aus.

In einigen Fällen kann der Wechsel zu einem anderen Protokoll schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten bieten.

Um zu Lightway – TCP zu wechseln, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Um zu Lightway – UDP zu wechseln, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl protocol lightwayudp

Um zu OpenVPN – TCP zu wechseln, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl protocol openvpntcp

Um zu OpenVPN – UDP zu wechseln, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl protocol openvpnudp

Um die automatische Option zu verwenden, führen Sie diesen Befehl aus:

expressvpnctl protocol auto

Alle Befehle anzeigen

Um eine Liste der Funktionen und Befehle der App anzuzeigen, führen Sie dies im Terminal aus:

expressvpnctl -h

Split-Tunneling

Mit Split-Tunneling können Sie auswählen, welche Apps das VPN nutzen und welche nicht, wenn Sie mit ExpressVPN verbunden sind. Dies ermöglicht es Ihnen, auf Ihrem Linux-Gerät sowohl auf lokale als auch auf gesperrte Inhalte zuzugreifen.

Um Split-Tunneling zu aktivieren, führen Sie den Befehl aus:

expressvpnctl set splittunnel true

Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Sie festlegen, welche Apps das VPN umgehen und welche es nutzen.

Um Apps hinzuzufügen, die das VPN umgehen sollen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Zum Beispiel: Wenn Firefox das VPN nutzen soll, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Um Apps hinzuzufügen, die das VPN nutzen sollen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Zum Beispiel: Wenn Firefox das VPN nutzen soll, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Um Split-Tunneling-Regeln für eine App zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Wir blockieren Werbung, Tracker und schädliche Websites

Passen Sie Ihr Online-Erlebnis individuell an und erlangen Sie wieder die Kontrolle darüber, was Unternehmen über Sie wissen. Sie können Werbeanzeigen, Tracker, bösartige Seiten und Inhalte für Erwachsene aus der ExpressVPN-App blockieren.

Viele der Apps und Websites, die Sie besuchen, führen Buch über Ihre Aktivitäten und teilen diese mit Drittunternehmen, einschließlich Trackern, Betrügern und Malware-Seiten. Diese Informationen werden dann verwendet, um Ihnen gezielte Werbung und Inhalte anzubieten – in der Regel ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung.

Diese erweiterten Schutzfunktionen verhindern, dass alle von Ihnen auf Ihrem Gerät besuchten Apps und Websites mit den Drittunternehmen in unseren Open-Source-Sperrlisten kommunizieren.

Erweiterte Schutzfunktionen sind standardmäßig deaktiviert. Um alle erweiterten Schutzfunktionen gleichzeitig zu aktivieren:

Öffnen Sie das Terminal Fenster. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem VPN verbunden haben und verwenden Sie das Automatisch oder Lightway Protokoll. Um alle erweiterten Schutzfunktionen zu aktivieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockAll true

Um alle erweiterten Schutzfunktionen zu deaktivieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockAll false Drücken Sie Enter zur Bestätigung.

Sie können außerdem jede erweiterte Schutzfunktion einzeln aktivieren und deaktivieren:

Tracker blockieren

Öffnen Sie das Terminal Fenster. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem VPN verbunden haben und verwenden Sie das Automatisch oder Lightway Protokoll. Um Tracker zu blockieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockTrackers true

Um zu deaktivieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockTrackers false Drücken Sie Enter, um zu bestätigen.

Bösartige Websites blockieren

Öffnen Sie das Terminal Fenster. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem VPN verbunden haben und verwenden Sie das Automatisch oder Lightway Protokoll. Um bösartige Webseiten zu blockieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockMalicious true

Um zu deaktivieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockMalicious false Drücken Sie Enter zur Bestätigung.

Werbung blockieren

Öffnen Sie das Terminal Fenster. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem VPN verbunden haben und verwenden Sie das Automatisch oder Lightway Protokoll. Um den Werbeblocker zu aktivieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockAds true

Um zu deaktivieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockAds false Drücken Sie Enter, um zu bestätigen.

Nicht jugendfreie Websites blockieren

Öffnen Sie das Terminal Fenster. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem VPN verbunden haben und verwenden Sie das Automatisch oder Lightway Protokoll. Um Erwachsenenseiten zu blockieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockAdult true

Um zu deaktivieren, geben Sie den Befehl ein:

expressvpnctl set blockAdult false Drücken Sie Enter zur Bestätigung.

Lesen Sie mehr über die erweiterten Schutzfunktionen von ExpressVPN.

Network Lock

ExpressVPN verfügt über einen Network Lock, der als Notschalter fungiert. Wenn Ihre Verbindung versehentlich unterbrochen wird, stoppt Network Lock sofort jeglichen Internetverkehr auf Ihrem Gerät oder von ihm weg. Dies verhindert die Offenlegung Ihres Online-Datenverkehrs während der Unterbrechung.

Network Lock ist standardmäßig aktiviert. Um Network Lock zu deaktivieren, führen Sie den Befehl aus:

expressvpnctl set networklock false

Um Network Lock wieder zu aktivieren, führen Sie den Befehl aus:

expressvpnctl set networklock true

Deinstallieren der App

Um die App zu deinstallieren, suchen Sie die App-Installationsdatei und führen Sie den Befehl aus:

expressvpn-uninstall.sh

