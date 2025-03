Notera: Om du föredrar att kontrollera ExpressVPN:s Linux-app med ett grafiskt användargränssnitt (GUI), kan du göra det genom att använda : Om du föredrar att kontrollera ExpressVPN:s Linux-app med ett grafiskt användargränssnitt (GUI), kan du göra det genom att använda ExpressVPN:s GUI-app för Linux , eller via ExpressVPN:s webbläsartillägg för Chrome och Firefox

Denna guide visar hur du installerar ExpressVPN:s app för Linux via kommandoradsgränssnittet (CLI).

ExpressVPN är kompatibel med dessa 64-bitars Linux operativsystem:

Ubuntu: 24.04 och senare

Debian: 10 eller senare

Fedora: 30 och senare

Arch: senaste rullande släpp

Raspberry Pi: Pi OS (64-bitars)

Mint: Linux Mint 20 eller senare

Viktigt: ExpressVPN stöder inte officiellt någon distribution som inte är listad ovan. Om din distribution är baserad på något av ovanstående operativsystem, kan du fortfarande installera och använda ExpressVPN genom att följa denna guide. Dock kommer ExpressVPN inte att tillhandahålla lösningar för några problem på dessa distributioner.

Föredrar du manuell installation? Se instruktionerna för manuell installation för OpenVPN (via Terminalen) och OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Ladda ner installationsprogrammet

Gå till ExpressVPN:s installationssida . Om du blir ombedd, ange dina ExpressVPN-uppgifter och klicka på Logga in. Ange verifieringskoden som skickas till din e-post. På höger sida, välj Ladda ner Universal Installer. Klicka på Ladda ner. Välj Spara Fil. Klicka på OK.

Installera och aktivera appen

Installera appen

Gå till din mapp Hämtade filer. Hitta och dubbelklicka på installationsfilen du laddade ner tidigare. Ett terminalfönster öppnas och ber dig ange ditt enhetslösenord för att slutföra installationen.

Aktivera appen

Öppna ett nytt terminalfönster. Kör detta kommando:

expressvpnctl login xvtokenfile

Klistra in aktiveringskoden du hittade tidigare. Observera att koden inte kommer att visas på skärmen. Tryck på Enter.

Du kan hjälpa till att förbättra ExpressVPN genom att dela anonymiserade diagnosrapporter. Ange Y för att acceptera eller n för att avböja.

Connect to a VPN server location

Notera: För att kunna använda anslutningskommandon i CLI, måste antingen ExpressVPN:s GUI-klient vara igång, eller bakgrundsläge aktiveras genom att köra kommandot:

För att ansluta till VPN, kör detta kommando:

expressvpnctl connect

Om du ansluter för första gången kommer ExpressVPN att använda funktionen Smart position för att välja en serverposition som rekommenderas för dig baserat på faktorer som hastighet och närhet.

Om detta inte är ditt första försök att ansluta, kommer ExpressVPN att ansluta till den serverposition du senast använde.

Koppla från en VPN-serverposition

För att koppla från en serverposition, kör detta kommando:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN kommer att koppla från den server som den är ansluten till.

Anslut till en annan VPN-serverposition

För att hitta en lista över positioner du kan ansluta till, skriv in följande kommando i terminalen:

expressvpnctl get region

Anslut till en specifik VPN-serverposition

För att ansluta till en specifik serverposition, skriv:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Till exempel, för att ansluta till Tyskland – Frankfurt – 1, skriv:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Byt till ett annat VPN-protokoll

Viktigt: Koppla från VPN innan du byter till ett annat protokoll.

VPN-protokoll är de olika metoderna som din enhet ansluter till en VPN-position med. För bästa upplevelse rekommenderar ExpressVPN att använda Automatisk protokollalternativ. Detta är valt som standard och väljer automatiskt det protokoll som är mest lämpligt för ditt nätverk.

I vissa fall kan du få snabbare anslutningshastigheter genom att byta till ett annat protokoll.

För att byta till Lightway – TCP, kör följande kommando:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

För att byta till Lightway – UDP, kör följande kommando:

expressvpnctl protocol lightwayudp

För att byta till OpenVPN – TCP, kör följande kommando:

expressvpnctl protocol openvpntcp

För att byta till OpenVPN – UDP, kör följande kommando:

expressvpnctl protocol openvpnudp

För att använda det automatiska alternativet, kör detta kommando:

expressvpnctl protocol auto

Visa alla kommandon

För att visa en lista över appens funktioner och kommandon, kör detta i terminalen:

expressvpnctl -h

Split-tunneling

Delad tunnel möjliggör för dig att välja vilka appar som ska använda VPN och vilka appar som inte ska göra det när du är ansluten till ExpressVPN. Detta gör att du kan komma åt både lokalt och blockerat innehåll på din Linux-enhet.

För att aktivera delad tunnel, kör kommandot:

expressvpnctl set splittunnel true

När det är aktiverat kan du bestämma vilken appar som ska kringgå VPN och vilka appar som ska använda VPN.

För att lägga till appar du vill ska kringgå VPN, kör kommandot:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Till exempel, om du vill att VPN ska kringgå Firefox, skulle du köra kommandot:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

För att lägga till appar du vill ska använda VPN, kör kommandot:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Till exempel, om du vill att VPN ska kringgå Firefox, skulle du köra kommandot:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

För att radera regler för delad tunnel för en app, kör kommandot:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Blockera annonser, spårare och skadliga webbplatser

Anpassa din onlineupplevelse och återfå kontrollen över vad företag vet om dig. Du kan blockera annonser, spårningsprogram, skadliga webbplatser och vuxeninnehåll från ExpressVPN:s app.

Många av apparna och webbplatserna du besöker håller koll på och delar din aktivitet med tredjepartsföretag, inklusive spårningsprogram, bedragare och skadliga webbplatser. Denna information används för att visa dig mer riktade annonser och innehåll, oftast utan att du är medveten om det eller ger ditt tillstånd.

Dessa avancerade skyddsfunktioner hindrar alla appar och webbplatser du besöker på din enhet från att kommunicera med de tredjepartsföretagen i våra öppna blocklistor.

Avancerade skyddsfunktioner är inaktiverade som standard. För att aktivera alla avancerade skyddsfunktioner samtidigt:

Öppna Terminal-fönstret. Se till att ansluta till VPN och använda Automatiskt eller Lightway protokoll. För att aktivera alla avancerade skyddsfunktioner, ange kommandot:

expressvpnctl set blockAll true

För att inaktivera alla avancerade skyddsfunktioner, ange kommandot:

expressvpnctl set blockAll false Tryck på Enter för att bekräfta.

Du kan också aktivera och inaktivera varje avancerad skyddsfunktion individuellt:

Blockera spårare

Öppna Terminal-fönstret. Se till att ansluta till VPN och använda Automatiskt eller Lightway protokoll. För att blockera spårare, ange kommandot:

expressvpnctl set blockTrackers true

För att inaktivera, ange kommandot:

expressvpnctl set blockTrackers false Tryck på Enter för att bekräfta.

Blockera skadliga webbplatser

Öppna Terminal-fönstret. Se till att ansluta till VPN och använda Automatiskt eller Lightway protokoll. För att blockera skadliga sajter, ange kommandot:

expressvpnctl set blockMalicious true

För att inaktivera, ange kommandot:

expressvpnctl set blockMalicious false Tryck på Enter för att bekräfta.

Blockera annonser

Öppna Terminal-fönstret. Se till att ansluta till VPN och använda Automatiskt eller Lightway protokoll. För att aktivera annonsblockeraren, ange kommandot:

expressvpnctl set blockAds true

För att inaktivera, ange kommandot:

expressvpnctl set blockAds false Tryck på Enter för att bekräfta.

Blockera vuxensidor

Öppna Terminal-fönstret. Se till att ansluta till VPN och använda Automatiskt eller Lightway protokoll. För att blockera vuxensajter, ange kommandot:

expressvpnctl set blockAdult true

För att inaktivera, ange kommandot:

expressvpnctl set blockAdult false Tryck på Enter för att bekräfta.

Läs mer om ExpressVPNs avancerade skyddsfunktioner.

Network Lock

ExpressVPN har en Network Lock som fungerar som en nätverksbrytare. Om din anslutning avbryts av misstag, kommer Network Lock omedelbart att stoppa all internettrafik från att komma in eller lämna din enhet. Detta förhindrar att din internettrafik exponeras under avbrottet.

Network Lock är aktiverat som standard. För att inaktivera Network Lock, kör kommandot:

expressvpnctl set networklock false

För att återaktivera Network Lock, kör kommandot:

expressvpnctl set networklock true

Avinstallera appen

För att avinstallera appen, lokalisera installationsfilen för appen och kör kommandot:

expressvpn-uninstall.sh

