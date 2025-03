Nota: Si prefiere controlar la aplicación de ExpressVPN para Linux con una interfaz gráfica de usuario (GUI), puede hacerlo usando la Firefox. : Si prefiere controlar la aplicación de ExpressVPN para Linux con una interfaz gráfica de usuario (GUI), puede hacerlo usando la aplicación GUI de ExpressVPN para Linux , o a través de la extensión para navegador de ExpressVPN para Chrome

Este tutorial le mostrará cómo configurar la aplicación de ExpressVPN para Linux a través de la interfaz de línea de comandos (CLI).

ExpressVPN es compatible con estos sistemas operativos Linux de 64 bits: Linux.

Ubuntu: 24,04 en adelante

Debian: 10 en adelante

Fedora: 30 en adelante

Arch: versión más reciente

Raspberry Pi: Pi OS (64 bits)

Mint: Linux Mint 20 en adelante

Importante: ExpressVPN no ofrece soporte oficial para ningún distro que no esté listado arriba. Si su distro se basa en alguno de los sistemas operativos mencionados, aún puede configurar y usar ExpressVPN en él siguiendo este tutorial. Sin embargo, ExpressVPN no proporcionará soluciones para ningún problema en estos distros.

¿Prefiere la configuración manual? Vea las instrucciones para la configuración manual de OpenVPN (a través de la Terminal) y OpenVPN (a través del Administrador de Redes de Ubuntu).

Descargar el instalador

Vaya a la página de configuración de ExpressVPN . Si se le solicita, ingrese sus credenciales de ExpressVPN y haga clic en Iniciar sesión. Ingrese el código de verificación que se envió a su correo electrónico. A la derecha, seleccione Descargar Instalador Universal. Haga clic en Descargar. Seleccione Guardar Archivo. Haga clic en OK.

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Instalar y activar la aplicación

Instalar la aplicación

Vaya a su carpeta de Descargas. Ubique y haga doble clic en el archivo del instalador que descargó anteriormente. Se abrirá una ventana de Terminal y le pedirá que ingrese la contraseña de su dispositivo para completar la instalación.

Activar la aplicación

Abra una nueva Terminal. Ejecute este comando:

expressvpnctl login xvtokenfile

Pegue el código de activación que encontró anteriormente. Tome en cuenta que el código no aparecerá en la pantalla. Presione Enter.

Puede ayudar a mejorar ExpressVPN compartiendo informes de diagnóstico anónimos. Ingrese Y para aceptar o n para rechazar.

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Navegue de manera privada y segura.

Nota: Para usar los comandos de conexión en el CLI, o bien el cliente GUI de ExpressVPN debe estar ejecutándose, o el modo de fondo debe habilitarse ejecutando el comando:

Para conectarse a la VPN, ejecute este comando:

expressvpnctl connect

Si se está conectando por primera vez, ExpressVPN utilizará la función de Ubicación Inteligente para seleccionar una ubicación de servidor, la cual se recomienda basada en factores como la velocidad y la proximidad.

Si no es la primera vez que se conecta, ExpressVPN se conectará a la ubicación de servidor a la que se conectó más recientemente.

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Desconecte de una ubicación de servidor VPN

Para desconectarse de una ubicación de servidor, ejecute este comando:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN se desconectará del servidor al que está conectado.

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Conectarse a una ubicación de servidor VPN diferente

Para encontrar una lista de ubicaciones a las que conectarse, introduzca el siguiente comando en la terminal:

expressvpnctl get region

Conectarse a una ubicación específica de servidor VPN

Para conectarse a una ubicación de servidor específica, introduzca:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Por ejemplo, para conectarse a Alemania – Fráncfort – 1, introduzca:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Cambiar a un protocolo VPN diferente

Importante: Desconéctese de la VPN antes de cambiar a otro protocolo.

Los protocolos VPN son los métodos que utiliza su dispositivo para conectarse a un servidor VPN. Para obtener la mejor experiencia, ExpressVPN recomienda usar la opción de protocolo Automático. Esta opción está seleccionada por defecto y elige automáticamente el protocolo más apropiado para su red.

En algunos casos, cambiar a un protocolo diferente puede proporcionarle velocidades de conexión más rápidas.

Para cambiar a Lightway – TCP, ejecute el siguiente comando:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Para cambiar a Lightway – UDP, ejecute el siguiente comando:

expressvpnctl protocol lightwayudp

Para cambiar a OpenVPN – TCP, ejecute el siguiente comando:

expressvpnctl protocol openvpntcp

Para cambiar a OpenVPN – UDP, ejecute el siguiente comando:

expressvpnctl protocol openvpnudp

Para usar la opción Automática, ejecute este comando:

expressvpnctl protocol auto

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Ver todos los comandos

Para ver una lista de las funciones y comandos de la aplicación, ejecute esto en la terminal:

expressvpnctl -h

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Tunelización dividida

La tunelización dividida le permite elegir qué aplicaciones usan la VPN y cuáles no cuando está conectado a ExpressVPN. Esto le permite acceder tanto al contenido local como al bloqueado en su dispositivo Linux.

Para habilitar la tunelización dividida, ejecute el comando:

expressvpnctl set splittunnel true

Una vez habilitada, puede decidir qué aplicaciones pasan por alto la VPN y cuáles usan la VPN.

Para agregar aplicaciones que desea que pasen por alto la VPN, ejecute el comando:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Por ejemplo, si desea que la VPN pase por alto Firefox, ejecute el comando:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Para agregar aplicaciones que desea que usen la VPN, ejecute el comando:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Por ejemplo, si desea que la VPN pase por alto Firefox, ejecute el comando:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Para eliminar reglas de tunelización dividida para una aplicación, ejecute el comando:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Bloquee anuncios, rastreadores y páginas dañinas

Personalice su experiencia online y recupere el control sobre lo que las empresas saben de usted. Puede bloquear anuncios, rastreadores, sitios maliciosos y contenido para adultos desde dentro de la aplicación de ExpressVPN.

Muchas de las aplicaciones y sitios web que visita mantienen un registro de su actividad y la comparten con empresas de terceros, incluidos rastreadores, estafadores y sitios de malware. Esta información se utiliza para mostrarle anuncios y contenido más dirigido, generalmente sin su conocimiento o permiso.

Estas funciones de protección avanzada evitan que todas las aplicaciones y sitios web que visita en su dispositivo se comuniquen con las empresas de terceros en nuestras listas de bloqueo de código abierto.

Las funciones de protección avanzada están deshabilitadas por defecto. Para habilitar todas las funciones de protección avanzada al mismo tiempo:

Abra la ventana de Terminal . Asegúrese de conectarse a la VPN y use el Automático o el Lightway protocolo. Para habilitar todas las funciones de protección avanzada, introduzca el comando:

expressvpnctl set blockAll true

Para deshabilitar todas las funciones de protección avanzada, introduzca el comando:

expressvpnctl set blockAll false Presione Enter para confirmar.

También puede habilitar y deshabilitar cada función de protección avanzada individualmente:

Bloquear rastreadores

Abra la ventana de Terminal . Asegúrese de conectarse a la VPN y use el Automático o el Lightway protocolo. Para bloquear rastreadores, ingrese el comando:

expressvpnctl set blockTrackers true

Para desactivar, ingrese el comando:

expressvpnctl set blockTrackers false Presione Enter para confirmar.

Bloquear páginas malintencionadas

Abra la ventana de Terminal . Asegúrese de conectarse a la VPN y use el Automático o el Lightway protocolo. Para bloquear sitios maliciosos, ingrese el comando:

expressvpnctl set blockMalicious true

Para desactivar, ingrese el comando:

expressvpnctl set blockMalicious false Presione Enter para confirmar.

Bloquear anuncios

Abra la ventana de Terminal . Asegúrese de conectarse a la VPN y use el Automático o el Lightway protocolo. Para habilitar el bloqueador de anuncios, ingrese el comando:

expressvpnctl set blockAds true

Para desactivar, ingrese el comando:

expressvpnctl set blockAds false Presione Enter para confirmar.

Bloquear páginas para adultos

Abra la ventana de Terminal . Asegúrese de conectarse a la VPN y use el Automático o el Lightway protocolo. Para bloquear sitios para adultos, ingrese el comando:

expressvpnctl set blockAdult true

Para desactivar, ingrese el comando:

expressvpnctl set blockAdult false Presione Enter para confirmar.

Lea más sobre las características de protección avanzada de ExpressVPN.

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Network Lock

ExpressVPN tiene un Network Lock que actúa como un interruptor de seguridad. Si su conexión se interrumpe accidentalmente, Network Lock detendrá inmediatamente todo el tráfico de internet que entra o sale de su dispositivo. Esto evita que su tráfico en línea se exponga durante la interrupción.

Network Lock está habilitado de forma predeterminada. Para desactivar Network Lock, ejecute el comando:

expressvpnctl set networklock false

Para volver a habilitar Network Lock, ejecute el comando:

expressvpnctl set networklock true

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba

Desinstale la aplicación

Para desinstalar la aplicación, localice el archivo de instalación de la aplicación y ejecute el comando:

expressvpn-uninstall.sh

¿Necesita ayuda? .

Volver arriba