Bemærk: Hvis du foretrækker at styre ExpressVPN Linux app’en med en grafisk brugergrænseflade (GUI), kan du gøre det ved at bruge : Hvis du foretrækker at styre ExpressVPN Linux app’en med en grafisk brugergrænseflade (GUI), kan du gøre det ved at bruge ExpressVPN GUI app’en til Linux , eller via ExpressVPN browserudvidelsen til Chrome og Firefox

Denne tutorial vil vise dig, hvordan du sætter ExpressVPN app’en op på Linux via kommandolinjegrænsefladen (CLI).

ExpressVPN er kompatibel med disse 64-bit Linux operativsystemer:

Ubuntu: 24.04 og nyere

Debian: 10 og nyere

Fedora: 30 og nyere

Arch: Seneste rullende udgave

Raspberry Pi: Pi OS (64-bit)

Mint: Linux Mint 20 og nyere

Vigtigt: ExpressVPN understøtter ikke officielt nogen distroer, der ikke er nævnt ovenfor. Hvis din distro er baseret på nogen af de ovennævnte operativsystemer, kan du stadig sætte ExpressVPN op og bruge det ved at følge denne tutorial. ExpressVPN vil dog ikke tilbyde løsninger til nogen problemer på disse distroer.

Foretrækker du manuel opsætning? Se instruktionerne til manuel opsætning for OpenVPN (via terminalen) og OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Download installeren

Gå til ExpressVPN opsætningssiden . Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind. Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail. På højre side vælg Download Universal Installer. Klik på Download. Vælg Gem Fil. Klik på OK.

Installer og aktiver app’en

Installer app’en

Gå til din Downloads mappe. Find og dobbeltklik på installationsfilen du downloadede tidligere. Et terminalvindue åbner og beder dig indtaste din enheds adgangskode for at fuldføre installationen.

Aktiver app’en

Åbn en ny terminal. Kør denne kommando:

expressvpnctl login xvtokenfile

Indsæt aktiveringskoden du fandt tidligere. Bemærk koden vil ikke komme frem på skærmen. Tryk Enter.

Du kan hjælpe med at forbedre ExpressVPN ved at dele anonymiserede diagnosticeringsrapporter. Indtast Y for at acceptere eller n for at afvise.

Forbind til en VPN-serverplacering

Bemærk: For at bruge forbindelseskommandoer i CLI, skal enten ExpressVPN GUI-klienten være i gang, eller baggrundstilstand være aktiveret ved at køre kommandoen:

For at forbinde til VPN’en, kør denne kommando:

expressvpnctl connect

Hvis du forbinder for første gang, vil ExpressVPN bruge Smartplacering-funktionen til at vælge en serverplacering, som anbefales baseret på faktorer som hastighed og nærhed.

Hvis dette ikke er din første tilslutning, vil ExpressVPN forbinde til den serverplacering, du senest forbandt til.

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen til en serverplacering, kør denne kommando:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN vil afbryde forbindelsen til den server, den er tilsluttet.

Forbind til en anden VPN-serverplacering

For at finde en liste over placeringer at forbinde til, indtast følgende kommando i terminalen:

expressvpnctl get region

Forbind til en specifik VPN-serverplacering

For at forbinde til en specifik serverplacering, indtast:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

For eksempel, for at forbinde til Tyskland – Frankfurt – 1, indtast:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Skift til en anden VPN-protokol

Vigtigt: Afbryd forbindelsen til VPN’en før du skifter til en anden protokol.

VPN-protokoller er metoderne, som din enhed bruger til at oprette forbindelse til en VPN-server. For den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at bruge Automatisk protokoloptionen. Dette er valgt som standard og vælger automatisk den protokol, der er mest passende for dit netværk.

I nogle tilfælde kan det at skifte til en anden protokol give dig hurtigere forbindelseshastigheder.

For at skifte til Lightway – TCP, kør følgende kommando:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

For at skifte til Lightway – UDP, kør følgende kommando:

expressvpnctl protocol lightwayudp

For at skifte til OpenVPN – TCP, kør følgende kommando:

expressvpnctl protocol openvpntcp

For at skifte til OpenVPN – UDP, kør følgende kommando:

expressvpnctl protocol openvpnudp

For at bruge den automatiske indstilling, kør denne kommando:

expressvpnctl protocol auto

Se alle kommandoer

For at se en liste over app’ens funktioner og kommandoer, kør dette i terminalen:

expressvpnctl -h

Split-tunneling

Split tunneling giver dig mulighed for at vælge, hvilke apps der bruger VPN’en, og hvilke der ikke gør, når du er forbundet til ExpressVPN. Dette giver dig mulighed for at få adgang til både lokale og blokeret indhold på din Linux-enhed.

For at aktivere split tunneling, kør kommandoen:

expressvpnctl set splittunnel true

Når det er aktiveret, kan du beslutte, hvilke apps der omgår VPN’en, og hvilke der bruger VPN’en.

For at tilføje apps, der skal omgå VPN’en, kør kommandoen:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

For eksempel, hvis du vil have VPN’en til at omgå Firefox, skal du køre kommandoen:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

For at tilføje apps, du ønsker skal bruge VPN’en, kør kommandoen:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

For eksempel, hvis du vil have VPN’en til at omgå Firefox, skal du køre kommandoen:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

For at slette split tunneling regler for en app, kør kommandoen:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Bloker reklamer, trackere og ondsindede hjemmesider

Tilpas din online-oplevelse og tag kontrol over, hvad virksomheder ved om dig. Du kan blokere annoncer, trackere, ondsindede sider og voksenindhold fra ExpressVPN app’en.

Mange af de apps og websites, du besøger, holder styr på og deler din aktivitet med tredjepartsvirksomheder, herunder trackere, svindlere og malware-sider. Denne information bruges til at servere dig mere målrettede annoncer og indhold, normalt uden din viden eller tilladelse.

Disse funktioner med avanceret beskyttelse forhindrer alle apps og websider, du besøger på din enhed, i at kommunikere med de tredjepartsvirksomheder i vores open-source bloklister.

Funktionerne med avanceret beskyttelse er deaktiveret som standard. For at aktivere alle funktioner med avanceret beskyttelse på samme tid:

Åbn Terminal vinduet. Sørg for at forbinde til VPN’en og bruge Automatisk eller Lightway protokol. For at aktivere alle avanceret beskyttelse-funktioner, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockAll true

For at deaktivere alle avanceret beskyttelse-funktioner, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockAll false Tryk Enter for at bekræfte.

Du kan også aktivere og deaktivere hver avanceret beskyttelse-funktion individuelt:

Bloker trackere

Åbn Terminal vinduet. Sørg for at forbinde til VPN’en og bruge Automatisk eller Lightway protokol. For at blokere trackers, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockTrackers true

For at deaktivere, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockTrackers false Tryk Enter for at bekræfte.

Bloker ondsindede hjemmesider

Åbn Terminal vinduet. Sørg for at forbinde til VPN’en og bruge Automatisk eller Lightway protokol. For at blokere skadelige sider, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockMalicious true

For at deaktivere, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockMalicious false Tryk Enter for at bekræfte.

Bloker reklamer

Åbn Terminal vinduet. Sørg for at forbinde til VPN’en og bruge Automatisk eller Lightway protokol. For at aktivere annonceblokering, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockAds true

For at deaktivere, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockAds false Tryk Enter for at bekræfte.

Bloker voksenindhold

Åbn Terminal vinduet. Sørg for at forbinde til VPN’en og bruge Automatisk eller Lightway protokol. For at blokere voksenindhold, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockAdult true

For at deaktivere, indtast kommandoen:

expressvpnctl set blockAdult false Tryk Enter for at bekræfte.

Læs mere om ExpressVPN’s avanceret beskyttelse-funktioner.

Network Lock

ExpressVPN har en Network Lock, der fungerer som en kill switch. Hvis din forbindelse bliver afbrudt ved et uheld, vil Network Lock straks stoppe al internettrafik fra at komme ind på eller forlade din enhed. Dette forhindrer din onlinetrafik i at blive eksponeret under afbrydelsen.

Network Lock er aktiveret som standard. For at deaktivere Network Lock, indtast følgende kommando:

expressvpnctl set networklock false

For at aktivere Network Lock, indtast følgende kommando:

expressvpnctl set networklock true

Afinstaller appen

For at afinstallere appen, find app-installationsfilen og indtast kommandoen:

expressvpn-uninstall.sh

