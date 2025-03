Remarque : Si vous préférez contrôler l’appli ExpressVPN Linux avec une interface graphique (GUI), vous pouvez le faire en utilisant l’ : Si vous préférez contrôler l’appli ExpressVPN Linux avec une interface graphique (GUI), vous pouvez le faire en utilisant l’ appli GUI ExpressVPN pour Linux , ou via l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome et Firefox

Ce tutoriel vous montrera comment configurer l’appli ExpressVPN pour Linux via l’interface de ligne de commande (CLI).

ExpressVPN est compatible avec ces systèmes d’exploitation Linux 64 bits :

Ubuntu : 24,04 bits et versions supérieures

Debian : 10 et versions supérieures

Fedora : 30 et versions supérieures

Arch : Dernière version rolling release

Raspberry Pi : Pi OS (64 bits)

Mint : Linux Mint 20 et versions supérieures

Important : ExpressVPN ne prend officiellement en charge aucune distribution non répertoriée ci-dessus. Si votre distribution est basée sur l’un des systèmes d’exploitation ci-dessus, vous pouvez toujours configurer et utiliser ExpressVPN en suivant ce tutoriel. Cependant, ExpressVPN ne fournira pas de correctifs pour les problèmes sur ces distributions.

Vous préférez l’installation manuelle ? Voir les instructions pour la configuration manuelle pour OpenVPN (via le Terminal) et OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Téléchargez l’installateur

Allez sur la page de configuration ExpressVPN . Si vous y êtes invité, entrez vos identifiants ExpressVPN et cliquez sur Se connecter. Entrez le code de vérification qui est envoyé à votre e-mail. À droite, sélectionnez Télécharger l’installateur universel. Cliquez Télécharger. Sélectionnez Enregistrer le fichier. Cliquez sur OK.

Installez et activez l’appli

Installez l’appli

Allez dans votre dossier Téléchargements. Localisez et double-cliquez sur le fichier d’installation que vous avez téléchargé précédemment. Une fenêtre Terminal s’ouvrira et vous demandera d’entrer votre mot de passe pour compléter l’installation.

Activez l’appli

Ouvrez un nouveau Terminal. Exécutez cette commande :

expressvpnctl login xvtokenfile

Collez le code d’activation que vous avez trouvé plus tôt. Notez que le code n’apparaîtra pas à l’écran. Appuyez sur Entrer.

Vous pouvez aider à améliorer ExpressVPN en partageant des rapports de diagnostic anonymisés. Entrez O pour accepter ou n pour refuser.

Connectez-vous à une localisation de serveur VPN

Remarque : Pour utiliser les commandes de connexion dans le CLI, soit le client GUI ExpressVPN doit être en cours d’exécution, ou le mode arrière-plan doit être activé en exécutant la commande :

Pour se connecter au VPN, exécutez cette commande :

expressvpnctl connect

Si vous vous connectez pour la première fois, ExpressVPN utilisera la fonctionnalité Localisation automatique pour sélectionner une localisation de serveur, qui vous est recommandée en fonction de facteurs tels que la vitesse et la proximité.

Si ce n’est pas la première fois que vous vous connectez, ExpressVPN se connectera à la localisation de serveur à laquelle vous vous êtes connecté le plus récemment.

Déconnectez-vous d’une localisation de serveur VPN

Pour se déconnecter d’une localisation de serveur, exécutez cette commande :

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN se déconnectera du serveur auquel il est connecté.

Se connecter à une localisation de serveur VPN différente

Pour trouver une liste de localisations auxquelles se connecter, entrez la commande suivante dans le terminal :

expressvpnctl get region

Connectez-vous à une localisation spécifique de serveur VPN

Pour vous connecter à une localisation de serveur spécifique, entrez :

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Par exemple, pour vous connecter à Allemagne – Francfort – 1, entrez :

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Changez pour un autre protocole VPN

Important : Déconnectez-vous du VPN avant de passer à un autre protocole.

Un protocole VPN est une méthode suivant laquelle votre appareil se connecte à un serveur VPN. Pour la meilleure expérience, ExpressVPN recommande d’utiliser l’option de protocole Automatique. Celle-ci est sélectionnée par défaut et choisit automatiquement le protocole le plus adapté à votre réseau.

Dans certains cas, passer à un autre protocole peut vous offrir des vitesses de connexion plus rapides.

Pour passer à Lightway – TCP, exécutez la commande suivante :

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Pour passer à Lightway – UDP, exécutez la commande suivante :

expressvpnctl protocol lightwayudp

Pour passer à OpenVPN – TCP, exécutez la commande suivante :

expressvpnctl protocol openvpntcp

Pour passer à OpenVPN – UDP, exécutez la commande suivante :

expressvpnctl protocol openvpnudp

Pour utiliser l’option Automatique, exécutez cette commande :

expressvpnctl protocol auto

Voir toutes les commandes

Pour voir la liste des fonctions et commandes de l’appli, exécutez ceci dans le terminal :

expressvpnctl -h

Split tunneling

Le tunnelage fractionné vous permet de choisir les applis qui utilisent le VPN et celles qui ne l’utilisent pas lorsque vous êtes connecté à ExpressVPN. Cela vous permet d’accéder à la fois au contenu local et bloqué sur votre appareil Linux.

Pour activer le tunnelage fractionné, exécutez la commande :

expressvpnctl set splittunnel true

Une fois activé, vous pouvez décider quelles applis contournent le VPN et quelles applis utilisent le VPN.

Pour ajouter des applications que vous souhaitez contourner le VPN, exécutez la commande :

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Par exemple, si vous souhaitez que Firefox utilise le VPN, exécutez la commande :

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Pour ajouter des applications qui doivent utiliser le VPN, exécutez la commande :

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Par exemple, si vous souhaitez que Firefox utilise le VPN, exécutez la commande :

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Pour supprimer les règles de tunnelage fractionné pour une appli, exécutez la commande :

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Bloquez les publicités, les traqueurs et les sites malveillants.

Personnalisez votre expérience en ligne et reprenez le contrôle de ce que les entreprises savent de vous. Vous pouvez bloquer les publicités, les traqueurs, les sites malveillants et le contenu pour adultes depuis l’appli ExpressVPN.

Beaucoup des applis et sites que vous visitez gardent une trace de votre activité et la partagent avec des entreprises tierces, y compris des traqueurs, des arnaqueurs et des sites de logiciels malveillants. Ces informations sont utilisées pour vous proposer des annonces et contenus plus ciblés, généralement sans votre connaissance ou autorisation.

Ces fonctionnalités de protection avancée empêchent toutes les applis et sites que vous visitez sur votre appareil de communiquer avec les entreprises tierces de nos listes de blocage en open-source.

Les fonctionnalités de protection avancée sont désactivées par défaut. Pour activer toutes les fonctionnalités de protection avancée en même temps :

Ouvrez la fenêtre Terminal . Assurez-vous de vous connecter au VPN et d’utiliser le Automatique ou Lightway protocole. Pour activer toutes les fonctionnalités de protection avancée, entrez la commande :

expressvpnctl set blockAll true

Pour désactiver toutes les fonctionnalités de protection avancée, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockAll false Appuyez sur Entrée pour confirmer.

Vous pouvez également activer et désactiver chaque fonctionnalité de protection avancée individuellement :

Bloquer les traqueurs

Ouvrez la fenêtre Terminal . Assurez-vous de vous connecter au VPN et d’utiliser le Automatique ou Lightway protocole. Pour bloquer les traceurs, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockTrackers true

Pour désactiver, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockTrackers false Appuyez sur Entrée pour confirmer.

Bloquer les sites malveillants

Ouvrez la fenêtre Terminal . Assurez-vous de vous connecter au VPN et d’utiliser le Automatique ou Lightway protocole. Pour bloquer les sites malveillants, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockMalicious true

Pour désactiver, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockMalicious false Appuyez sur Entrée pour confirmer.

Bloquer les publicités

Ouvrez la fenêtre Terminal . Assurez-vous de vous connecter au VPN et d’utiliser le Automatique ou Lightway protocole. Pour activer le bloqueur de publicités, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockAds true

Pour désactiver, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockAds false Appuyez sur Entrée pour confirmer.

Bloquer les sites pour adultes

Ouvrez la fenêtre Terminal . Assurez-vous de vous connecter au VPN et d’utiliser le Automatique ou Lightway protocole. Pour bloquer les sites pour adultes, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockAdult true

Pour désactiver, saisissez la commande :

expressvpnctl set blockAdult false Appuyez sur Entrée pour confirmer.

En savoir plus sur les fonctionnalités de protection avancée d’ExpressVPN.

Network Lock

ExpressVPN dispose d’un Network Lock qui agit comme un blocage d’urgence. Si votre connexion est accidentellement interrompue, Network Lock stoppera immédiatement tout trafic internet entrant ou sortant de votre appareil. Cela empêche votre trafic en ligne d’être exposé pendant l’interruption.

Network Lock est activé par défaut. Pour désactiver Network Lock, exécutez la commande :

expressvpnctl set networklock false

Pour réactiver Network Lock, exécutez la commande :

expressvpnctl set networklock true

Désinstaller l’appli

Pour désinstaller l’appli, localisez le fichier d’installation de l’appli et exécutez la commande :

expressvpn-uninstall.sh

