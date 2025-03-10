В этом руководстве будет показано, как настроить приложение ExpressVPN для Linux через интерфейс командной строки (CLI).
ExpressVPN совместим с этими 64-битными операционными системами Linux:
- Ubuntu: 24.04 и выше
- Debian: 10 и выше
- Fedora: 30 и выше
- Arch: Последний выпущенный релиз
- Raspberry Pi: Pi OS (64-бит)
- Mint: Linux Mint 20 и выше
Предпочитаете ручную установку? См. инструкции по ручной настройке для OpenVPN (через Терминал) и OpenVPN (через менеджер сетей Ubuntu).
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Скачать установщик
Установите и активируйте приложение
Подключитесь к локации VPN-серверов
Отключитесь от локации VPN-серверов
Выберите другую локацию VPN-серверов
Переключитесь на другой VPN-протокол
Просмотреть все команды
Раздельное туннелирование
Заблокируйте рекламу, трекеры и опасные сайты
Network Lock
Удалите ваше приложение
Скачать установщик
- Перейдите на страницу настройки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
- Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
- Справа выберите Скачать универсальный установщик.
- Нажмите Загрузить.
- Выберите Сохранить файл. Нажмите OK.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Установите и активируйте приложение
Установите приложение
Перейдите в папку Загрузки. Найдите и дважды щелкните по скачанному ранее файлу установщика. Окно терминала откроется и запросит у вас ввести пароль устройства для завершения установки.
Активируйте приложение
Откройте новый терминал. Введите эту команду:
expressvpnctl login xvtokenfile
Вставьте код активации, который вы нашли ранее. Помните, что код не будет отображаться на экране. Нажмите Enter.
Вы можете помочь улучшить ExpressVPN, делясь анонимными диагностическими отчетами. Введите Y чтобы принять или n чтобы отклонить.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Подключитесь к локации VPN-серверов
Примечание: Чтобы использовать команды подключения в CLI, необходимо либо чтобы клиент ExpressVPN GUI работал, или фоновый режим должен быть включен, введя команду:
Чтобы подключиться к VPN, выполните следующую команду:
expressvpnctl connect
Если вы подключаетесь в первый раз, ExpressVPN использует функцию автовыбора, чтобы выбрать локацию сервера, рекомендованную вам на основе таких факторов, как скорость и близость.
Если это не первый раз, когда вы подключаетесь, ExpressVPN подключится к локации сервера, к которому вы подключались в последний раз.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Отключитесь от локации VPN-серверов
Чтобы отключиться от локации сервера, выполните следующую команду:
expressvpnctl disconnect
ExpressVPN отключится от сервера, к которому он подключен.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Подключитесь к другой локации VPN-серверов
Чтобы найти список локаций для подключения, введите следующую команду в терминале:
expressvpnctl get region
Подключитесь к определенной локации VPN-серверов
Чтобы подключиться к определенной локации сервера, введите:
expressvpnctl connect "[LOCATION]"
Например, чтобы подключиться к Германии — Франкфурт — 1, введите:
expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Переключитесь на другой VPN-протокол
Важно: Отключитесь от VPN перед переключением на другой протокол.
VPN-протоколы — это методы, посредством которых ваше устройство подключается к VPN-серверу. Для лучшего опыта использования ExpressVPN рекомендует использовать параметр протокола Автоматически. Он выбран по умолчанию и автоматически выбирает наиболее подходящий протокол для вашей сети.
В некоторых случаях переход на другой протокол может обеспечить более высокую скорость соединения.
Чтобы переключиться на Lightway — TCP, выполните следующую команду:
expressvpnctl protocol lightwaytcp
Чтобы переключиться на Lightway — UDP, выполните следующую команду:
expressvpnctl protocol lightwayudp
Чтобы переключиться на OpenVPN — TCP, выполните следующую команду:
expressvpnctl protocol openvpntcp
Чтобы переключиться на OpenVPN — UDP, выполните следующую команду:
expressvpnctl protocol openvpnudp
Чтобы использовать опцию «Автоматически», выполните эту команду:
expressvpnctl protocol auto
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Просмотреть все команды
Чтобы просмотреть список функций и команд приложения, выполните в терминале:
expressvpnctl -h
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Раздельное туннелирование
Расщепление туннеля позволяет выбрать, какие приложения используют VPN, а какие — нет, когда вы подключены к ExpressVPN. Это позволяет вам получить доступ как к локальному, так и к заблокированному контенту на вашем устройстве Linux.
Чтобы включить расщепление туннеля, введите команду:
expressvpnctl set splittunnel true
Как только функция включена, вы можете определить, какие приложения обходят VPN, а какие используют VPN.
Чтобы добавить приложения, которые вы хотите, чтобы обходили VPN, введите команду:
expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]
Например, если вы хотите, чтобы VPN обходил Firefox, выполните команду:
expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox
Чтобы добавить приложения, которые вы хотите использовать VPN, введите команду:
expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]
Например, если вы хотите, чтобы VPN обходил Firefox, выполните команду:
expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox
Чтобы удалить правила расщепления туннеля для приложения, введите команду:
expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Заблокируйте рекламу, трекеры и опасные сайты
Настройте своё онлайн-опыт и верните контроль над тем, что компании знают о вас. Вы можете блокировать рекламу, трекеры, вредоносные сайты и контент для взрослых прямо в приложении ExpressVPN.
Многие приложения и веб-сайты, которые вы посещаете, ведут учет и делятся вашей активностью с третьими сторонами, включая трекеров, мошенников и вредоносные сайты. Эта информация используется для показа вам более целевой рекламы и контента, обычно без вашего ведома или разрешения.
Эти функции продвинутой защиты предотвращают общение всех приложений и сайтов, которые вы посещаете на своем устройстве, с третьими сторонами из наших открытых списков блокировки.
Функции продвинутой защиты отключены по умолчанию. Чтобы одновременно включить все функции продвинутой защиты:
- Откройте окно Терминал.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол.
- Чтобы включить все функции продвинутой защиты, введите команду:
expressvpnctl set blockAll trueЧтобы отключить все функции продвинутой защиты, введите команду:
expressvpnctl set blockAll false
- Нажмите Enter для подтверждения.
Вы также можете включить и отключить каждую функцию продвинутой защиты по отдельности:
Блокировать трекеры
- Откройте окно Терминал.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол.
- Чтобы заблокировать трекеры, введите команду:
expressvpnctl set blockTrackers true
Чтобы отключить, введите команду:
expressvpnctl set blockTrackers false
- Нажмите Enter, чтобы подтвердить.
Блокировать вредоносные сайты
- Откройте окно Терминал.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол.
- Чтобы заблокировать вредоносные сайты, введите команду:
expressvpnctl set blockMalicious trueЧтобы отключить, введите команду:
expressvpnctl set blockMalicious false
- Нажмите Enter для подтверждения.
Блокировать рекламу
- Откройте окно Терминал.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол.
- Чтобы включить блокировку рекламы, введите команду:
expressvpnctl set blockAds trueЧтобы отключить, введите команду:
expressvpnctl set blockAds false
- Нажмите Enter, чтобы подтвердить.
Блокировать сайты для взрослых
- Откройте окно Терминал.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол.
- Чтобы заблокировать сайты для взрослых, введите команду:
expressvpnctl set blockAdult trueЧтобы отключить, введите команду:
expressvpnctl set blockAdult false
- Нажмите Enter для подтверждения.
Прочитайте больше об особенностях продвинутой защиты ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Network Lock
ExpressVPN имеет Network Lock, который действует как функция экстренного отключения. Если ваше соединение случайно прервется, Network Lock немедленно остановит весь интернет-трафик на устройстве. Это предотвращает раскрытие вашего интернет-трафика во время перебоя.
Функция Network Lock активна по умолчанию. Чтобы отключить Network Lock, введите следующую команду:
expressvpnctl set networklock false
Чтобы включить Network Lock, введите следующую команду:
expressvpnctl set networklock true
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Удалите ваше приложение
Чтобы удалить приложение, найдите файл установки приложения и введите команду:
expressvpn-uninstall.sh
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.