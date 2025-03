Merk: Hvis du foretrekker å kontrollere ExpressVPN Linux-appen med et grafisk brukergrensesnitt (GUI), kan du gjøre det ved å bruke : Hvis du foretrekker å kontrollere ExpressVPN Linux-appen med et grafisk brukergrensesnitt (GUI), kan du gjøre det ved å bruke ExpressVPN GUI-appen for Linux , eller via ExpressVPN nettleserutvidelse for Chrome og Firefox

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du setter opp ExpressVPN-appen for Linux via kommandolinjegrensesnittet (CLI).

ExpressVPN er kompatibel med disse 64-biters Linux operativsystemene:

Ubuntu: 24,04 og nyere

Debian: 10 og nyere

Fedora: 30 og nyere

Arch: Siste rullerende utgivelse

Raspberry Pi: Pi OS (64-bit)

Mint: Linux Mint 20 og nyere

Viktig: ExpressVPN støtter ikke offisielt noen distroer som ikke er oppført ovenfor. Hvis din distro er basert på noen av de ovennevnte operativsystemene, kan du fortsatt sette opp og bruke ExpressVPN på den ved å følge denne veiledningen. Men ExpressVPN vil ikke gi løsninger for eventuelle problemer på disse distroene.

Foretrekker du manuell oppsett? Se instruksjonene for manuelt oppsett for OpenVPN (via Terminal) og OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Last ned installasjonsprogrammet

Gå til ExpressVPN oppsettsside . Hvis du blir bedt om det, skriv inn dine ExpressVPN legitimasjon og klikk Logg inn. Angi bekreftelseskoden som er sendt til din e-post. Til høyre, velg Last ned Universell Installer. Klikk Last ned. Velg Lagre Fil. Klikk OK.

Installer og aktiver appen

Installer appen

Gå til nedlastingsmappen din. Finn og dobbeltklikk på installasjonsfilen du lastet ned tidligere. Et terminalvindu vil åpnes og be deg skrive inn enhetens passord for å fullføre installasjonen.

Aktiver appen

Åpne en ny terminal. Kjør denne kommandoen:

expressvpnctl login xvtokenfile

Lim inn aktiveringskoden du fant tidligere. Merk at koden ikke vil vises på skjermen. Trykk på Enter.

Du kan hjelpe med å forbedre ExpressVPN ved å dele anonymiserte diagnostiske rapporter. Skriv Y for å godta eller n for å avslå.

Koble til en VPN-serverlokasjon

Merk: For å bruke tilkoblingskommandoer i CLI, må enten ExpressVPN GUI-klienten kjøre, eller bakgrunnsmodus må være aktivert ved å kjøre kommandoen:

For å koble til VPN, kjør denne kommandoen:

expressvpnctl connect

Hvis du kobler til for første gang, vil ExpressVPN bruke Smart Location-funksjonen for å velge en serverlokasjon, noe som anbefales til deg basert på faktorer som hastighet og nærhet.

Hvis det ikke er første gang du kobler til, vil ExpressVPN koble til den serverlokasjonen du sist koblet til.

Koble fra en VPN-serverlokasjon

For å koble fra en serverlokasjon, kjør denne kommandoen:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN vil koble fra serveren den er koblet til.

Koble til en annen VPN-serverlokasjon

For å finne en liste over lokasjoner å koble til, skriv inn følgende kommando i terminalen:

expressvpnctl get region

Koble til en spesifikk VPN-serverlokasjon

For å koble til en spesifikk serverlokasjon, skriv inn:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

For eksempel, for å koble til Tyskland – Frankfurt – 1, skriv inn:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Bytt til en annen VPN-protokoll

Viktig: Koble fra VPN før du bytter til en annen protokoll.

VPN-protokoller er metodene som enheten din bruker for å koble til en VPN-server. For den beste opplevelsen anbefaler ExpressVPN å bruke Automatisk protokollalternativ. Dette er valgt som standard og velger automatisk protokollen som passer best til nettverket ditt.

I noen tilfeller kan det å bytte til en annen protokoll gi deg raskere tilkoblingshastigheter.

For å bytte til Lightway – TCP, kjør følgende kommando:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

For å bytte til Lightway – UDP, kjør følgende kommando:

expressvpnctl protocol lightwayudp

For å bytte til OpenVPN – TCP, kjør følgende kommando:

expressvpnctl protocol openvpntcp

For å bytte til OpenVPN – UDP, kjør følgende kommando:

expressvpnctl protocol openvpnudp

For å bruke den automatiske innstillingen, kjør denne kommandoen:

expressvpnctl protocol auto

Vis alle kommandoer

For å vise en liste over appens funksjoner og kommandoer, kjør dette i terminalen:

expressvpnctl -h

Delt tunnelering

Delt tunnelering lar deg velge hvilke apper som bruker VPN og hvilke apper som ikke gjør det når du er tilkoblet ExpressVPN. Dette gjør det mulig for deg å få tilgang til både lokalt og blokkert innhold på din Linux-enhet.

For å aktivere delt tunnelering, kjør kommandoen:

expressvpnctl set splittunnel true

Når den er aktivert, kan du bestemme hvilke apper som skal omgå VPN og hvilke apper som skal bruke VPN.

For å legge til apper du vil at skal omgå VPN, kjør kommandoen:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

For eksempel, hvis du vil at VPN-et skal omgå Firefox, kjører du følgende kommando:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

For å legge til apper som skal bruke VPN-et, kjør kommandoen:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

For eksempel, hvis du vil at VPN-et skal omgå Firefox, kjører du følgende kommando:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

For å slette regler for delt tunnelering for en app, kjør kommandoen:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Blokker annonser, sporere og skadelige nettsteder

Tilpass din nettopplevelse og ta tilbake kontrollen over hva selskaper vet om deg. Du kan blokkere annonser, sporere, skadelige nettsteder og voksent innhold fra ExpressVPN-appen.

Mange av appene og nettsidene du besøker, holder en oversikt over og deler din aktivitet med tredjeparts selskaper, inkludert sporere, svindlere og malware-nettsteder. Denne informasjonen brukes til å vise deg mer målrettede annonser og innhold, vanligvis uten din viten eller tillatelse.

Disse avanserte beskyttelsesfunksjonene forhindrer alle apper og nettsider du besøker på enheten din fra å kommunisere med tredjepartsselskapene i våre åpen kildekode-blokklister.

Avanserte beskyttelsesfunksjoner er deaktivert som standard. For å aktivere alle avanserte beskyttelsesfunksjoner samtidig:

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å aktivere alle avanserte beskyttelsesfunksjoner, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockAll true

For å deaktivere alle avanserte beskyttelsesfunksjoner, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockAll false Trykk på Enter for å bekrefte.

Du kan også aktivere og deaktivere hver avanserte beskyttelsesfunksjon individuelt:

Blokker sporere

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å blokkere sporing, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockTrackers true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockTrackers false Trykk på Enter for å bekrefte.

Blokker ondsinnede nettsteder

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å blokkere skadelige nettsteder, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockMalicious true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockMalicious false Trykk på Enter for å bekrefte.

Blokker annonser

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å aktivere annonseblokker, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockAds true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockAds false Trykk på Enter for å bekrefte.

Blokker nettsteder for voksne

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å blokkere nettsteder for voksne, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockAdult true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpnctl set blockAdult false Trykk på Enter for å bekrefte.

Les mer om ExpressVPNs avanserte beskyttelsesfunksjoner.

Network Lock

ExpressVPN har en Network Lock som fungerer som en kill switch. Hvis forbindelsen din blir avbrutt ved et uhell, vil Network Lock umiddelbart stoppe all internetttrafikk fra å komme inn eller forlate enheten din. Dette forhindrer at din netttrafikk blir eksponert under avbruddet.

Network Lock er aktivert som standard. For å deaktivere Network Lock, kjør kommandoen:

expressvpnctl set networklock false

For å aktivere Network Lock på nytt, kjør kommandoen:

expressvpnctl set networklock true

Avinstaller appen

For å avinstallere appen, finn installasjonsfilen for appen og kjør kommandoen:

expressvpn-uninstall.sh

