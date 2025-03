Huomautus: Jos haluat hallita ExpressVPN Linux -sovellusta graafisella käyttöliittymällä (GUI), voit tehdä sen käyttämällä : Jos haluat hallita ExpressVPN Linux -sovellusta graafisella käyttöliittymällä (GUI), voit tehdä sen käyttämällä ExpressVPN GUI -sovellusta Linuxille , tai ExpressVPN selainlaajennuksen kautta Chromessa ja Firefoxissa

Tässä oppaassa näytetään, kuinka asennat ExpressVPN -sovelluksen Linuxille komentorivikäyttöliittymän (CLI) kautta.

ExpressVPN on yhteensopiva näiden 64-bittisten Linux käyttöjärjestelmien kanssa:

Ubuntu: 24.04 ja uudemmat

Debian: 10 tai uudempi versio

Fedora: 30 tai uudempi versio

Arch: Viimeisin rolling release -versio

Raspberry Pi: Pi OS (64-bittinen)

Mint: Linux Mint 20 tai uudempi versio

Tärkeää: ExpressVPN ei tue virallisesti muita jakeluja kuin yllä luetellut. Jos jakelusi perustuu johonkin yllä mainituista käyttöjärjestelmistä, voit silti asentaa ja käyttää ExpressVPN:ää noudattamalla tätä opasta. Kuitenkin, ExpressVPN ei tarjoa korjauksia mahdollisiin ongelmiin näissä jakeluissa.

Haluatko mieluummin manuaalisen asennuksen? Katso manuaalisen asennuksen ohjeet OpenVPN (Päätteen kautta) ja OpenVPN (Ubuntu Network Managerin kautta).

Lataa asennusohjelma

Siirry ExpressVPN-asetussivulle . Jos sinua pyydetään, syötä ExpressVPN-tiedot ja napsauta Kirjaudu sisään. Syötä vahvistuskoodi, joka on lähetetty sähköpostiosoitteeseesi. Oikealla, valitse Lataa yleisasennusohjelma. Klikkaa Lataa. Valitse Tallenna Tiedosto. Klikkaa OK.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Asenna ja aktivoi sovellus

Asenna sovellus

Siirry Lataukset-kansioon. Etsi ja kaksoisnapsauta aiemmin lataamasi asennustiedosto. Terminal-ikkuna avautuu ja pyytää syöttämään laitteesi salasanan asennuksen viimeistelemiseksi.

Aktivoi sovellus

Avaa uusi Terminal. Anna tämä komento:

expressvpnctl login xvtokenfile

Liitä löytämäsi aktivointikoodi aiemmin. Huomaa, että koodi ei näy näytöllä. Paina Enter.

Voit auttaa parantamaan ExpressVPN:ää jakamalla anonymisoituja diagnostisia raportteja. Anna K hyväksyäksesi tai n kieltäytyäksesi.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Yhdistä VPN-palvelimeen

Huomautus: Käyttääksesi yhteyskomentoja CLI:ssä, joko ExpressVPN GUI -asiakkaan on oltava käynnissä, tai taustatilan on oltava käytössä ajamalla komento:

Yhdistääksesi VPN:ään, suorita tämä komento:

expressvpnctl connect

Jos muodostat yhteyden ensimmäistä kertaa, ExpressVPN käyttää Smart Location -ominaisuutta valitakseen palvelinsijainnin, jota suositellaan sinulle esimerkiksi nopeuden ja läheisyyden perusteella.

Jos et ole ensimmäistä kertaa yhdistämässä, ExpressVPN yhdistää sinut palvelinsijaintiin, johon olet viimeksi yhdistänyt.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Katkaise yhteys VPN-palvelinsijaintiin

Katkaise yhteys palvelinsijainnista suorittamalla tämä komento:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN katkaisee yhteyden palvelimelta, johon se on yhdistetty.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Yhdistä toiseen VPN-palvelinsijaintiin

Löytääksesi luettelon sijainneista, joihin voit yhdistää, syötä seuraava komento päätteessä:

expressvpnctl get region

Yhdistä tiettyyn VPN-palvelinsijaintiin

Yhdistääksesi tiettyyn palvelinsijaintiin, syötä:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Esimerkiksi, yhdistääksesi Saksaan – Frankfurtiin – 1, syötä:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Vaihda toiseen VPN-protokollaan

Tärkeää: Katkaise VPN-yhteys ennen vaihtamista toiseen protokollaan.

VPN-protokollat mahdollistavat yhteyden muodostamisen laitteesi ja VPN-palvelimen välllä. Parhaan kokemuksen saamiseksi, ExpressVPN suosittelee Automaattista protokollavaihtoehtoa. Tämä on valittu oletuksena ja valitsee automaattisesti verkollesi sopivimman protokollan.

Joissakin tapauksissa siirtyminen toiseen protokollaan voi tarjota nopeampia yhteysnopeuksia.

Vaihda Lightway – TCP:hen suorittamalla seuraava komento:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Vaihda Lightway – UDP:hen suorittamalla seuraava komento:

expressvpnctl protocol lightwayudp

Vaihda OpenVPN – TCP:hen suorittamalla seuraava komento:

expressvpnctl protocol openvpntcp

Vaihda OpenVPN – UDP:hen suorittamalla seuraava komento:

expressvpnctl protocol openvpnudp

Käyttääksesi Automaatio-vaihtoehtoa, suorita tämä komento:

expressvpnctl protocol auto

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Näytä kaikki komennot

Nähdäksesi luettelon sovelluksen toiminnoista ja komennoista, suorita tämä päätteessä:

expressvpnctl -h

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Huippuluokan salaus

Split tunnelingin avulla voit valita, mitkä sovellukset käyttävät VPN:ää ja mitkä eivät, kun olet yhdistettynä ExpressVPN:ään. Tämä mahdollistaa sekä paikallisen että estetyn sisällön käyttöön pääsyn Linux-laitteellasi.

Ota split tunneling käyttöön suorittamalla tämä komento:

expressvpnctl set splittunnel true

Kun split tunneling on käytössä, voit päättää, mitkä sovellukset ohittavat VPN:n ja mitkä käyttävät sitä.

Lisätäksesi sovelluksia, jotka ohittavat VPN:n, suorita komento:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Esimerkiksi, jos haluat VPN:n suojaavan Firefoxin, suorita komento:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Lisätäksesi sovelluksia, jotka haluat käyttävän VPN:ää, suorita komento:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Esimerkiksi, jos haluat VPN:n suojaavan Firefoxin, suorita komento:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Poistaaksesi split tunneling -säännöt sovellukselle, suorita komento:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Estä mainokset, seuraimet ja haitalliset sivustot

Mukauta verkkokokemustasi ja ota takaisin hallinta siitä, mitä yritykset saavat tietää sinusta. Voit estää mainoksia, seurantalaitteita, haitallisia sivustoja ja aikuissisältöä ExpressVPN-sovelluksella.

Monet sovellukset ja verkkosivustot, joita käyt, pitävät kirjaa toiminnastasi ja jakavat sen kolmansille osapuolille, mukaan lukien seurantaa, huijareita ja haittaohjelmasivustoja. Tätä tietoa käytetään kohdennetumpien mainosten ja sisällön esittämiseen sinulle, yleensä ilman tietoasi tai lupaasi.

Nämä edistyksellinen suojaus -ominaisuudet estävät kaikilla laitteellasi käymilläsi sovelluksilla ja verkkosivustoilla kommunikoinnin kolmansien osapuolten yritysten kanssa avoimen lähdekoodin estolistojemme kautta.

Edistyksellinen suojaus on oletuksena pois käytöstä. Ottaaksesi kaikki edistynyt suojaus -ominaisuudet käyttöön yhtä aikaa:

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Ota kaikki edistynyt suojaus -ominaisuudet käyttöön syöttämällä komento:

expressvpnctl set blockAll true

Ota kaikki edistynyt suojaus -ominaisuudet pois käytöstä syöttämällä komento:

expressvpnctl set blockAll false Paina Enter vahvistaaksesi.

Voit myös ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä yksittäiset edistynyt suojaus -ominaisuudet erikseen:

Estä seuraimet

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Estääksesi seurantatoiminnot, syötä komento:

expressvpnctl set blockTrackers true

Poistaaksesi, syötä komento:

expressvpnctl set blockTrackers false Paina Enter vahvistaaksesi.

Estä haitalliset sivustot

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Estäksesi haitalliset sivustot, anna komento:

expressvpnctl set blockMalicious true

Poistaaksesi, syötä komento:

expressvpnctl set blockMalicious false Paina Enter vahvistaaksesi.

Estä mainokset

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Mainoseston käyttöönottoon, anna komento:

expressvpnctl set blockAds true

Poistaaksesi, syötä komento:

expressvpnctl set blockAds false Paina Enter vahvistaaksesi.

Estä aikuissivustot

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Estääksesi aikuissivustot, anna komento:

expressvpnctl set blockAdult true

Poistaaksesi, syötä komento:

expressvpnctl set blockAdult false Paina Enter vahvistaaksesi.

Lue lisää ExpressVPN:n edistyksellisistä suojausominaisuuksista.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Network Lock

ExpressVPN:llä on Network Lock, joka toimii hätäkatkaisimena. Jos yhteytesi keskeytyy vahingossa, Network Lock pysäyttää välittömästi kaiken internet-liikenteen, ettei se kulje laitteesi kautta. Tämä estää verkkoliikenteesi paljastumisen keskeytyksen aikana.

Network Lock on käytössä oletuksena. Poistaaksesi Network Lockin käytöstä, suorita komento:

expressvpnctl set networklock false

Ottaaksesi Network Lockin uudelleen käyttöön, suorita komento:

expressvpnctl set networklock true

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Poista sovellus

Poistaaksesi sovelluksen, etsi sovelluksen asennustiedosto ja suorita komento:

expressvpn-uninstall.sh

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun