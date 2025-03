Nota: Se preferisci controllare l’app ExpressVPN per Linux con un’interfaccia grafica (GUI), puoi farlo utilizzando l’Firefox. : Se preferisci controllare l’app ExpressVPN per Linux con un’interfaccia grafica (GUI), puoi farlo utilizzando l’ app GUI di ExpressVPN per Linux , o tramite l’estensione browser di ExpressVPN per Chrome

Questo tutorial ti mostrerà come configurare l’app ExpressVPN per Linux tramite l’interfaccia a riga di comando (CLI).

ExpressVPN è compatibile con questi sistemi operativi Linux 64-bit:

Ubuntu: 24.04 e successivi

Debian: 10 e versioni successive

Fedora: 30 e successivi

Arch: Ultima release rolling

Raspberry Pi: Pi OS (64-bit)

Mint: Linux Mint 20 e successivi

Importante: ExpressVPN non supporta ufficialmente alcuna distribuzione non elencata sopra. Se la tua distribuzione si basa su uno dei sistemi operativi sopra elencati, puoi comunque configurare e utilizzare ExpressVPN seguendo questo tutorial. Tuttavia, ExpressVPN non fornirà correzioni per eventuali problemi su queste distribuzioni.

Preferisci la configurazione manuale? Consulta le istruzioni per la configurazione manuale per OpenVPN (tramite il Terminale) e OpenVPN (tramite Ubuntu Network Manager).

Scarica l’installer

Vai alla pagina di configurazione di ExpressVPN . Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e fai clic su Accedi. Inserisci il codice di verifica che viene inviato al tuo indirizzo email. A destra, seleziona Scarica installer universale. Clicca Scarica. Seleziona Salva File. Clicca OK.

Installa e attiva l’app

Installa l’app

Vai alla cartella Download. Individua e fai doppio clic sul file dell’installer che hai scaricato in precedenza. Si aprirà una finestra di Terminale che ti chiederà di inserire la password del dispositivo per completare l’installazione.

Attiva l’app

Apri un nuovo Terminale. Esegui questo comando:

expressvpnctl login xvtokenfile

Incolla il codice di attivazione che hai trovato in precedenza. Nota che il codice non verrà visualizzato sullo schermo. Premi Invio.

Puoi contribuire a migliorare ExpressVPN condividendo rapporti diagnostici anonimi. Inserisci Y per accettare o n per rifiutare.

Connettiti alla posizione di un server VPN

Nota: Per utilizzare i comandi di connessione nel CLI, o il client GUI di ExpressVPN deve essere in esecuzione, oppurela modalità background deve essere abilitata eseguendo il comando:

Per connettersi alla VPN, eseguire questo comando:

expressvpnctl connect

Se ti stai connettendo per la prima volta, ExpressVPN utilizzerà la funzionalità Smart Location per selezionare una posizione del server, che è consigliata in base a fattori come velocità e prossimità.

Se non è la prima volta che ti connetti, ExpressVPN si connetterà alla posizione server a cui ti sei collegato più recentemente.

Disconnettiti dalla posizione server VPN

Per disconnettersi da una posizione server, eseguire questo comando:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN si disconnetterà dal server a cui è connesso.

Connettiti a un’altra posizione server VPN

Per trovare un elenco di posizioni a cui connettersi, inserisci il comando seguente nel terminale:

expressvpnctl get region

Connettiti a una posizione server VPN specifica

Per connettersi a una posizione server specifica, inserisci:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Ad esempio, per connettersi a Germania – Francoforte – 1, inserire:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Passa a un altro protocollo VPN

Importante: Disconnettiti dalla VPN prima di passare a un altro protocollo.

I protocolli VPN sono i metodi con i quali il tuo dispositivo si collega ai server VPN. Per la migliore esperienza, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione di protocollo Automatico. Questa opzione è selezionata di default e sceglie automaticamente il protocollo più adatto per la tua rete.

In alcuni casi, passare a un protocollo diverso può offrire velocità di connessione più elevate.

Per passare a Lightway – TCP, eseguire il seguente comando:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Per passare a Lightway – UDP, eseguire il seguente comando:

expressvpnctl protocol lightwayudp

Per passare a OpenVPN – TCP, eseguire il seguente comando:

expressvpnctl protocol openvpntcp

Per passare a OpenVPN – UDP, eseguire il seguente comando:

expressvpnctl protocol openvpnudp

Per utilizzare l’opzione Automatica, eseguire questo comando:

expressvpnctl protocol auto

Visualizza tutti i comandi

Per visualizzare un elenco delle funzioni e dei comandi dell’app, eseguire questo nel terminale:

expressvpnctl -h

Lo split-tunneling

Lo split tunneling consente di scegliere quali app utilizzano la VPN e quali non lo fanno quando sei connesso a ExpressVPN. Questo ti consente di accedere sia ai contenuti locali che a quelli bloccati sul tuo dispositivo Linux.

Per abilitare lo split tunneling, eseguire il comando:

expressvpnctl set splittunnel true

Una volta abilitato, puoi decidere quali app bypassano la VPN e quali app utilizzano la VPN.

Per aggiungere app che devono bypassare la VPN, esegui il comando:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Ad esempio, se vuoi che Firefox utilizzi la VPN, esegui il comando:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Per aggiungere app che devono utilizzare la VPN, esegui il comando:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Ad esempio, se vuoi che Firefox utilizzi la VPN, esegui il comando:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Per eliminare le regole dello split tunneling per un’app, eseguire il comando:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Blocca annunci, tracker e siti dannosi

Personalizza la tua esperienza online e riprendi il controllo su ciò che le aziende sanno di te. Puoi bloccare annunci, tracker, siti dannosi e contenuti per adulti dall’interno dell’app ExpressVPN.

Molte delle app e dei siti web che visiti tengono traccia e condividono la tua attività con aziende terze, inclusi tracker, truffatori e siti dannosi. Queste informazioni vengono utilizzate per offrirti annunci e contenuti più mirati, di solito senza la tua conoscenza o il tuo permesso.

Queste funzionalità di protezione avanzata impediscono a tutte le app e i siti web che visiti sul tuo dispositivo di comunicare con le aziende terze presenti nelle nostre liste di blocco open-source.

Le funzionalità di protezione avanzata sono disabilitate per impostazione predefinita. Per abilitare tutte le funzionalità di protezione avanzata contemporaneamente:

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per abilitare tutte le funzionalità di protezione avanzata, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockAll true

Per disabilitare tutte le funzionalità di protezione avanzata, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockAll false Premi Invio per confermare.

Puoi anche abilitare e disabilitare ciascuna funzionalità di protezione avanzata individualmente:

Blocca tracker

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per bloccare i tracker, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockTrackers true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockTrackers false Premi Invio per confermare.

Blocca siti dannosi

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per bloccare i siti dannosi, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockMalicious true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockMalicious false Premi Invio per confermare.

Blocca annunci

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per abilitare il blocco degli annunci, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockAds true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockAds false Premi Invio per confermare.

Blocca i siti per adulti

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per bloccare i siti per adulti, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockAdult true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpnctl set blockAdult false Premi Invio per confermare.

Leggi di più sulle funzionalità di protezione avanzata di ExpressVPN.

Network Lock

ExpressVPN dispone di un Network Lock che funge da kill switch. Se la connessione viene interrotta accidentalmente, Network Lock interromperà immediatamente tutto il traffico internet da e verso il tuo dispositivo. Questo impedisce che il tuo traffico online venga esposto durante l’interruzione.

Network Lock è abilitato per impostazione predefinita. Per disabilitare Network Lock, esegui il comando:

expressvpnctl set networklock false

Per riabilitare Network Lock, esegui il comando:

expressvpnctl set networklock true

Disinstalla l’app

Per disinstallare l’app, individua il file di installazione dell’app ed esegui il comando:

expressvpn-uninstall.sh

