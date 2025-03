Uwaga: Jeśli wolisz kontrolować aplikację ExpressVPN na Linuksie za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI), możesz to zrobić, korzystając z Firefox. : Jeśli wolisz kontrolować aplikację ExpressVPN na Linuksie za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI), możesz to zrobić, korzystając z aplikacji ExpressVPN GUI dla Linuxa lub przez rozszerzenie przeglądarki ExpressVPN dla Chrome

Ten samouczek pokaże Ci, jak skonfigurować aplikację ExpressVPN dla Linuxa za pomocą interfejsu wiersza poleceń (CLI).

ExpressVPN jest kompatybilny z tymi 64-bitowymi systemami operacyjnymi Linux:

Ubuntu: 24.04 i nowsze

Debian: 10 i nowsze

Fedora: 30 i nowsze

Arch: najnowsza wersja

Raspberry Pi: Pi OS (64-bit)

Mint: Linux Mint 20 i nowsze

Ważne: ExpressVPN nie jest oficjalnie wspierany na żadnym dystrybucji nie wymienionej powyżej. Jeśli Twoja dystrybucja jest oparta na którymkolwiek z powyższych systemów operacyjnych, nadal możesz skonfigurować i używać ExpressVPN, postępując zgodnie z tym samouczkiem. Jednakże ExpressVPN nie zapewni poprawek dla żadnych problemów na tych dystrybucjach.

Preferujesz ręczną konfigurację? Zobacz instrukcje dotyczące ręcznej konfiguracji dla OpenVPN (przez Terminal) i OpenVPN (przez Ubuntu Network Manager).

Pobierz instalator

Przejdź do strony konfiguracji ExpressVPN . Jeśli pojawi się monit, wprowadź swoje dane logowania ExpressVPN i kliknij Zaloguj się. Wprowadź kod weryfikacyjny, który został wysłany na twój e-mail. Po prawej wybierz Pobierz Uniwersalny Instalator. Kliknij Pobierz. Wybierz Zachowaj Plik. Kliknij OK.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Zainstaluj i aktywuj aplikację

Zainstaluj aplikację

Przejdź do swojego folderu Pobierania. Znajdź i kliknij dwukrotnie na pobrany wcześniej plik instalatora. Otworzy się okno Terminala, które poprosi o wprowadzenie hasła do urządzenia, aby zakończyć instalację.

Aktywuj aplikację

Otwórz nowe okno Terminala. Wpisz następujące polecenie:

expressvpnctl login xvtokenfile

Wklej kod aktywacyjny, który znalazłeś wcześniej. Uwaga, kod nie pojawi się na ekranie. Naciśnij Enter.

Możesz pomóc w ulepszaniu ExpressVPN, dzieląc się anonimizowanymi raportami diagnostycznymi. Wprowadź Y, aby zaakceptować lub n, aby odrzucić.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

VPN dla Windowsa.

Uwaga: Aby używać poleceń połączenia w CLI, musi być uruchomiony klient GUI ExpressVPN, lub tryb w tle musi być włączony przez uruchomienie polecenia:

Aby połączyć się z VPN, wpisz następujące polecenie:

expressvpnctl connect

Jeśli łączysz się po raz pierwszy, ExpressVPN użyje funkcji Inteligentna lokalizacja, aby wybrać lokalizację serwera, która jest zalecana na podstawie czynników takich jak szybkość i bliskość.

Jeśli nie jest to Twoje pierwsze połączenie, ExpressVPN połączy się z lokalizacją serwera, do której najczęściej się łączyłeś.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Rozłącz się z lokalizacją serwera VPN

Aby rozłączyć się z lokalizacją serwera, wpisz to polecenie:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN rozłączy się z serwerem, z którym jest połączony.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Połącz się z inną lokalizacją serwera VPN

Aby znaleźć listę lokalizacji, do których możesz się połączyć, wpisz następujące polecenie w terminalu:

expressvpnctl get region

Połącz się z określoną lokalizacją serwera VPN

Aby połączyć się z określoną lokalizacją serwera, wpisz:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

Na przykład, aby połączyć się z Niemcy – Frankfurt – 1, wpisz:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Przełącz się na inny protokół VPN

Ważne: Rozłącz się z VPN przed przełączeniem na inny protokół.

Protokoły VPN to metody, za pomocą których Twoje urządzenie łączy się z serwerem VPN. Dla najlepszych doświadczeń ExpressVPN zaleca użycie opcji protokołu Automatyczny. Ta opcja jest domyślnie wybrana i automatycznie wybiera protokół najbardziej odpowiedni dla Twojej sieci.

W niektórych przypadkach przełączenie na inny protokół może zapewnić szybsze prędkości połączenia.

Aby przełączyć się na Lightway – TCP, wpisz następujące polecenie:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

Aby przełączyć się na Lightway – UDP, wpisz następujące polecenie:

expressvpnctl protocol lightwayudp

Aby przełączyć się na OpenVPN – TCP, wpisz następujące polecenie:

expressvpnctl protocol openvpntcp

Aby przełączyć się na OpenVPN – UDP, wpisz następujące polecenie:

expressvpnctl protocol openvpnudp

Aby użyć opcji Automatyczna, wpisz to polecenie:

expressvpnctl protocol auto

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Zobacz wszystkie polecenia

Aby zobaczyć listę funkcji i poleceń aplikacji, wpisz to w terminalu:

expressvpnctl -h

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Dzielone tunelowanie

Split tunneling umożliwia wybór, które aplikacje mają korzystać z VPN, a które nie, gdy jesteś połączony z ExpressVPN. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp zarówno do lokalnych, jak i zablokowanych treści na swoim urządzeniu z Linuxem.

Aby włączyć split tunneling, wpisz polecenie:

expressvpnctl set splittunnel true

Po włączeniu, możesz zdecydować, które aplikacje mają omijać VPN, a które korzystać z VPN.

Aby dodać aplikacje, które mają omijać VPN, uruchom polecenie:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Na przykład, jeśli chcesz, aby VPN omijał Firefox, uruchom polecenie:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Aby dodać aplikacje, które mają korzystać z VPN, wpisz polecenie:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Na przykład, jeśli chcesz, aby VPN omijał Firefox, uruchom polecenie:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Aby usunąć zasady split tunneling dla aplikacji, wpisz polecenie:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Blokuj reklamy, trackery i szkodliwe witryny

Dostosuj swoje internetowe doświadczenie i odzyskaj kontrolę nad tym, co wiedzą o Tobie firmy. Możesz zablokować reklamy, trackery, złośliwe strony i treści dla dorosłych z poziomu aplikacji ExpressVPN.

Wiele aplikacji i stron internetowych, które odwiedzasz, prowadzi rejestr i udostępnia Twoją aktywność firmom zewnętrznym, w tym trackerom, oszustom i złośliwym stronom. Te informacje są używane do serwowania Ci bardziej ukierunkowanych reklam i treści, zazwyczaj bez Twojej wiedzy lub zgody.

Te funkcje zaawansowanej ochrony zapobiegają komunikacji wszystkich aplikacji i stron internetowych, które odwiedzasz na swoim urządzeniu, z firmami zewnętrznymi z naszych blokad open-source.

Funkcje zaawansowanej ochrony są domyślnie wyłączone. Aby włączyć wszystkie funkcje zaawansowanej ochrony jednocześnie:

Otwórz okno Terminala. Upewnij się, że jesteś połączony z VPN i używasz Automatycznej lub Lightway opcji. Aby włączyć wszystkie zaawansowane funkcje ochrony, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockAll true

Aby wyłączyć wszystkie zaawansowane funkcje ochrony, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockAll false Naciśnij Enter, aby potwierdzić.

Możesz także włączać i wyłączać każdą funkcję zaawansowanej ochrony indywidualnie:

Blokuj trackery

Otwórz okno Terminala. Upewnij się, że jesteś połączony z VPN i używasz Automatycznej lub Lightway opcji. Aby zablokować śledzące skrypty, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockTrackers true

Aby wyłączyć, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockTrackers false Naciśnij Enter, aby potwierdzić.

Blokuj złośliwe witryny

Otwórz okno Terminala. Upewnij się, że jesteś połączony z VPN i używasz Automatycznej lub Lightway opcji. Aby zablokować szkodliwe strony, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockMalicious true

Aby wyłączyć, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockMalicious false Naciśnij Enter, aby potwierdzić.

Blokuj reklamy

Otwórz okno Terminala. Upewnij się, że jesteś połączony z VPN i używasz Automatycznej lub Lightway opcji. Aby włączyć blokowanie reklam, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockAds true

Aby wyłączyć, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockAds false Naciśnij Enter, aby potwierdzić.

Blokuj strony dla dorosłych

Otwórz okno Terminala. Upewnij się, że jesteś połączony z VPN i używasz Automatycznej lub Lightway opcji. Aby zablokować strony dla dorosłych, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockAdult true

Aby wyłączyć, wpisz polecenie:

expressvpnctl set blockAdult false Naciśnij Enter, aby potwierdzić.

Przeczytaj więcej o funkcjach zaawansowanej ochrony ExpressVPN.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Network Lock

ExpressVPN ma funkcję Network Lock, która działa jako wyłącznik awaryjny. Jeśli Twoje połączenie zostanie przypadkowo przerwane, Network Lock natychmiast zatrzyma cały ruch internetowy przed wchodzeniem lub wychodzeniem z Twojego urządzenia. To zapobiega ujawnieniu Twojego ruchu online podczas przerwy.

Network Lock jest domyślnie aktywny. Aby wyłączyć Network Lock, wpisz polecenie:

expressvpnctl set networklock false

Aby ponownie włączyć Network Lock, wpisz polecenie:

expressvpnctl set networklock true

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Odinstaluj aplikację

Aby odinstalować aplikację, zlokalizuj plik instalacyjny aplikacji i uruchom polecenie:

expressvpn-uninstall.sh

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę