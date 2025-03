สาธิตนี้จะแสดงวิธีการตั้งค่าแอป ExpressVPN สำหรับ Linux ผ่านส่วนติดต่อบรรทัดคำสั่ง (CLI)

ExpressVPN เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Linux 64 บิตเหล่านี้:

Ubuntu: 24.04 ขึ้นไป

Debian: 10 ขึ้นไป

Fedora: 30 ขึ้นไป

Arch: รุ่นล่าสุด

Raspberry Pi: Pi OS (64 บิต)

Mint: Linux Mint 20 ขึ้นไป

สำคัญ: ExpressVPN ไม่ได้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับดิสโทรใดๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากดิสโทรของคุณใช้ระบบปฏิบัติการใดๆ ข้างต้นเป็นฐาน คุณยังสามารถตั้งค่าและใช้ ExpressVPN ได้โดยทำตามสาธิตนี้ อย่างไรก็ตาม ExpressVPN จะไม่ให้การแก้ไขสำหรับปัญหาใดๆ บนดิสโทรเหล่านี้

ต้องการตั้งค่าด้วยตนเอง? ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าแบบแมนนวลสำหรับ OpenVPN (โดยผ่าน Terminal) และ OpenVPN (โดยผ่าน Ubuntu Network Manager).

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง

ไปที่หน้า หน้าการตั้งค่า ExpressVPN . หากมีการร้องขอ ใส่ข้อมูลรับรอง ExpressVPN ของคุณแล้วคลิก เข้าสู่ระบบ. ใส่รหัสยืนยัน ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ ทางด้านขวาเลือก ดาวน์โหลดตัวติดตั้งสากล. คลิก ดาวน์โหลด. เลือก บันทึก ไฟล์. คลิก ตกลง

ติดตั้งและเปิดใช้งานแอป

ติดตั้งแอป

ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ. ค้นหาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ตัวติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้. หน้าต่าง Terminal จะเปิดขึ้นและขอให้คุณใส่รหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์.

เปิดใช้งานแอป

เปิด Terminal ใหม่. รันคำสั่งนี้:

expressvpnctl login xvtokenfile

วางรหัสเปิดใช้งานที่คุณได้ ก่อนหน้านี้. หมายเหตุว่ารหัสจะไม่แสดงบนหน้าจอ. กด Enter.

คุณสามารถช่วยปรับปรุง ExpressVPN ได้โดยการแชร์รายงานการวินิจฉัยแบบไม่ระบุตัวตน. ใส่ Y เพื่อยอมรับหรือ n เพื่อปฏิเสธ.

เชื่อมต่อกับตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN

หมายเหตุ: ในการใช้คำสั่งเชื่อมต่อใน CLI จำเป็นที่ต้องมีExpressVPN GUI ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ หรือ เปิดใช้งานโหมดพื้นหลังโดยการเรียกใช้คำสั่ง:

ในการเชื่อมต่อกับ VPN ให้รันคำสั่งนี้:

expressvpnctl connect

หากคุณเชื่อมต่อครั้งแรก ExpressVPN จะใช้ฟีเจอร์สถานที่อัจฉริยะในการเลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งแนะนำตามปัจจัยเช่นความเร็วและความใกล้เคียง.

หากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อ ExpressVPN จะเชื่อมต่อกับที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่อไว้ล่าสุด.

ยกเลิกการเชื่อมต่อจากตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN

เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้รันคำสั่งนี้:

expressvpnctl disconnect

ExpressVPN จะยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่.

เชื่อมต่อกับตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN อื่น

เพื่อดูรายชื่อของที่ตั้งที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ โปรดป้อนคำสั่งดังนี้ใน Terminal:

expressvpnctl get region

เชื่อมต่อกับตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN เฉพาะ

ในการเชื่อมต่อกับที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์เฉพาะใด ๆ ให้ป้อน:

expressvpnctl connect "[LOCATION]"

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับ Germany – Frankfurt – 1 ให้ป้อน:

expressvpnctl connect "Germany - Frankfurt - 1"

สลับไปที่โปรโตคอล VPN อื่น

สำคัญ: ยกเลิกการเชื่อมต่อจาก VPN ก่อนที่จะสลับไปใช้โปรโตคอลอื่น.

โปรโตคอล VPN คือวิธีที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN สำหรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ExpressVPN แนะนำให้ใช้ตัวเลือกโปรโตคอล อัตโนมัติ. ตัวเลือกนี้ถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้นและจะเลือกโปรโตคอลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี การสลับไปใช้โปรโตคอลอื่นสามารถทำให้ความเร็วการเชื่อมต่อเร็วขึ้น.

ในการสลับไปใช้ Lightway – TCP ให้รันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl protocol lightwaytcp

ในการสลับไปใช้ Lightway – UDP ให้รันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl protocol lightwayudp

ในการสลับไปใช้ OpenVPN – TCP ให้รันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl protocol openvpntcp

ในการสลับไปใช้ OpenVPN – UDP ให้รันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl protocol openvpnudp

ในการใช้ตัวเลือกอัตโนมัติ ให้รันคำสั่งนี้:

expressvpnctl protocol auto

ดูคำสั่งทั้งหมด

ในการดูรายชื่อฟังก์ชันและคำสั่งของแอป รันคำสั่งนี้ใน terminal:

expressvpnctl -h

การแยกอุโมงค์

Split tunneling ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าแอปใดใช้ VPN และแอปใดไม่ใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN. ทำให้คุณสามารถเข้าถึงทั้งเนื้อหาในท้องถิ่นและเนื้อหาที่ถูกบล็อกบนอุปกรณ์ Linux ของคุณ.

ในการเปิดใช้ split tunneling ให้รันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl set splittunnel true

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าแอปใดควรข้าม VPN และแอปใดควรใช้ VPN.

ในการเพิ่มแอปที่คุณต้องการให้ข้าม VPN ให้รันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ VPN ข้าม Firefox คุณจะต้องรันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

ในการเพิ่มแอปที่คุณต้องการให้ใช้ VPN รันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ VPN ข้าม Firefox คุณจะต้องรันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

ในการลบกฎ split tunneling สำหรับแอป ให้รันคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

บล็อกโฆษณา ตัวติดตาม และไซต์ที่เป็นอันตราย

ปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณและควบคุมสิ่งที่บริษัทรับรู้เกี่ยวกับคุณกลับคืนมา. คุณสามารถบล็อกโฆษณา ตัวติดตาม ไซต์ที่มีภัยคุกคาม และเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ได้จากภายในแอป ExpressVPN.

แอปและเว็บไซต์หลายแห่งที่คุณเข้าชมจะเก็บบันทึกและแบ่งปันกิจกรรมของคุณกับบริษัทบุคคลที่สาม รวมถึงตัวติดตาม สแกมเมอร์ และไซต์มัลแวร์. ข้อมูลนี้ถูกใช้ในการให้บริการโฆษณาและเนื้อหาที่มุ่งเป้าหมายให้กับคุณ โดยปกติโดยไม่ทราบหรือรับอนุญาตจากคุณ.

ฟีเจอร์การป้องกันขั้นสูงเหล่านี้จะป้องกันแอปและเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเข้าชมบนอุปกรณ์ของคุณจากการสื่อสารกับบริษัทบุคคลที่สามต่าง ๆ ในรายการบล็อกโอเพนซอร์สของเรา.

ฟีเจอร์การป้องกันขั้นสูงจะถูกปิดโดยค่าเริ่มต้น. เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์การป้องกันขั้นสูงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน:

เปิดหน้าต่าง Terminal . ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับ VPN และใช้อัตโนมัติ หรือLightway โปรโตคอล. ในการเปิดใช้ฟีเจอร์การป้องกันขั้นสูงทั้งหมด ให้ป้อนคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl set blockAll true

ในการปิดฟีเจอร์การป้องกันขั้นสูงทั้งหมด ให้นำคำสั่งนี้มาใช้:

expressvpnctl set blockAll false กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยัน.

คุณยังสามารถเปิดและปิดฟีเจอร์การป้องกันขั้นสูงแต่ละตัวได้.

บล็อกตัวติดตาม

เปิดหน้าต่าง Terminal . ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับ VPN และใช้อัตโนมัติ หรือLightway โปรโตคอล. ในการบล็อกตัวติดตาม ให้ป้อนคำสั่งดังนี้:

expressvpnctl set blockTrackers true

ในการปิดใช้งาน ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set blockTrackers false กด Enter เพื่อยืนยัน

บล็อกไซต์ที่เป็นอันตราย

เปิดหน้าต่าง Terminal . ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับ VPN และใช้อัตโนมัติ หรือLightway โปรโตคอล. ในการบล็อกเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set blockMalicious true

ในการปิดใช้งาน ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set blockMalicious false กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยัน.

บล็อกโฆษณา

เปิดหน้าต่าง Terminal . ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับ VPN และใช้อัตโนมัติ หรือLightway โปรโตคอล. เพื่อเปิดตัวบล็อกโฆษณา ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set blockAds true

ในการปิดใช้งาน ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set blockAds false กด Enter เพื่อยืนยัน

บล็อกไซต์สำหรับผู้ใหญ่

เปิดหน้าต่าง Terminal . ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับ VPN และใช้อัตโนมัติ หรือLightway โปรโตคอล. เพื่อบล็อกเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set blockAdult true

ในการปิดใช้งาน ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set blockAdult false กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยัน.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการป้องกันขั้นสูงของ ExpressVPN

Network Lock

ExpressVPN มี Network Lock ที่ทำหน้าที่เป็นคิลสวิตช์ หากการเชื่อมต่อของคุณถูกขัดจังหวะโดยบังเอิญ Network Lock จะหยุดการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเข้าสู่หรือออกจากอุปกรณ์ของคุณทันที วิธีนี้จะป้องกันการเปิดเผยการรับส่งข้อมูลออนไลน์ของคุณในระหว่างที่เกิดการขัดจังหวะ

Network Lock ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เพื่อปิดใช้งาน Network Lock ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set networklock false

เพื่อเปิดใช้งาน Network Lock ใหม่ ให้ออกคำสั่ง:

expressvpnctl set networklock true

ถอนการติดตั้งแอป

ในการถอนการติดตั้งแอป ให้ค้นหาไฟล์การติดตั้งแอปและออกคำสั่ง:

expressvpn-uninstall.sh

