Önemli: İnternet sansürünün yüksek seviyede olduğu bir ülkede yaşıyorsanız . ExpressVPN’in manuel yapılandırmalarını kullanıyorsanız en iyi performans için ExpressVPN uygulamasına geçmeyi deneyin.

Bu rehber, VPN’in sürekli kopmasına neden olan sorunları nasıl çözeceğinizi gösterecektir. Bu sorunun örneklerine şunlar dahildir:

Uygulamanın bağlantısı anında veya bağlandıktan bir süre sonra kopuyor.

Uygulamanın bağlantısı cihazınız uyku modundayken kopuyor.

“VPN bağlantısı beklenmeyen bir şekilde koptu” hatasını görüyorsunuz.

Bunun olası nedenlerine şunlar dahildir:

İnternet servis sağlayıcı tarafından engelleme

Seçilen VPN sunucu konumunda zayıf bağlantı

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın giden paketleri engellemesi

Mobil cihazınızın ayarlarının engellemesi

İlk kontrol

İlerlemeden önce aşağıdakileri yaparak istikrarlı bir internet bağlantınızın olup olmadığını kontrol edin:

ExpressVPN bağlantısını sonlandırın. Web tarayıcınızdan birkaç siteye erişmeyi deneyin.

Web sitelerine normal bir şekilde erişebiliyorsanız VPN bağlantısının kopma sorunu internet bağlantınızdan kaynaklanmıyordur. Sorunu gidermek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.

İnternete ExpressVPN bağlantınızı sonlandırdığınızda bile erişemiyorsanız internet bağlantınızda bir sorun olması muhtemeldir. İnternet bağlantınızın istikrarlı olup olmadığını veya görünmeyen bir sorun olup olmadığını kontrol edin.

1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin

ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. En yeni versiyon değilse en yeni versiyonu indirin:

ExpressVPN uygulamanızı kurun:

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2. Farklı bir ExpressVPN sunucu konumuna bağlanın

Önerilen sunucu konumları listesinde farklı bir ExpressVPN sunucusuna bağlanmayı deneyin.

Farklı bir sunucu konumuna bağlanma…

Farklı bir VPN sunucu konumuna bağlandıktan sonra kopma sorunu yaşamıyorsanız daha öncesinde bağlandığınız sunucu konumunda geçici bir sorun olabilir. Bu sorunla ilgili olarak ve sorun giderilene kadar diğer VPN sunucu konumlarını kullanın.

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3. VPN protokolünüzü değiştirin

VPN protokolleri cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.

ExpressVPN en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir ve bu seçenek varsayılan olarak seçilir.

Otomatik protokol ile ExpressVPN’e bağlanamazsanız diğer protokolleri (mevcut ise) aşağıda listelendiği sıra ile denemenizi öneririz:

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Protokol değiştirme işlemi…

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4. Mobil cihazınızda pil tasarrufunu ve Wi-Fi ayarlarını kapatın

Mobil cihazınızın pil tasarrufu modu ve Wi-Fi ayarları VPN bağlantınızı engelleyebilir.

Pil tasarrufunu devre dışı bırakın (yalnızca Android’de)

OEM’ler (Orijinal Malzeme Üreticileri) tarafından üretilen bazı Android mobil cihazlar, VPN bağlantınızı engelleyebilen agresif pil tasarrufu modlarına sahiptir. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmayı deneyin.

Samsung cihazlar

Ayarlar > Uygulamalar > ExpressVPN > Pil > Pil kullanımını optimize et‘e gidin. ExpressVPN için güç tasarrufunu kapatın

OnePlus cihazlar (7T)

Sistem Ayarları > Uygulamalar > Dişli Simgesi > Özel Erişim > Pil Optimizasyonu‘na gidin ExpressVPN için güç tasarrufunu kapatın Alternatif olarak: Telefon Ayarları > Pil > Pil optimizasyonu‘na gidin Tüm uygulamalar listesine geçin. En üstteki açılır menüden ExpressVPN > Optimize etme‘ye tıklayın

Diğer Android cihazlar

Ayarlar > Uygulama ve bildirimler > Özel erişim > Pil optimizasyonunu yoksay‘a gidin. (Ayrıca bu menüyü bulmak için cihazınızın yerleşik arama özelliğini kullanabilirsiniz.) ExpressVPN‘i seçin. ExpressVPN’i görmüyorsanız, Optimize değil görünümü yerine Tüm uygulamalar görünümünü kullandığınızdan emin olun. İzin Ver‘i (veya ExpressVPN’in optimize olmamasın sağlayan seçeneği) seçin. Artık ExpressVPN cihazınızdaki pil tasarrufu kurallarından muaf olacaktır.

Ağ değiştirme ayarlarını devre dışı bırakın

Bazı mobil cihazlar, istikrarlı bir Wi-Fi ağı algılanmadığında mobil veri kullanımına geçer. Bağlantı yöntemleri arasında sürekli geçiş yapmak VPN bağlantınızın kopmasına neden olabilir. Bu tür ağ değiştirme ayarlarını devre dışı bırakmayı deneyin.

iOS

Wi-Fi Yardımı’nı Devre Dışı Bırakın: Ayarlar> Hücresel veya Mobil Veri‘ye gidin. Wi-Fi Yardımı‘nı kapatın.

Android

Samsung cihazlar Akıllı Ağ Değiştirme’yi devre dışı bırakın. Google Pixel cihazlar Mobil veriye otomatik olarak geç‘i devre dışı bırakın (yalnızca Google Fi kullanıyorsanız mevcuttur): Ayarlar > Ağ ve internet > Wi-Fi menüsüne gidin. Wi-Fi tercihleri > Gelişmiş‘e dokunun. Mobil veriye otomatik olarak geç‘i kapatın. Diğer Android cihazlar için Android cihaz sağlayıcınıza danışın.

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5. ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin

ExpressVPN uygulamasını bir antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması çalışırken kullanıyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantısını engelleyebilir.

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın VPN bağlantınızı engelleyip engellemediğini test etmek için:

Cihazınızdaki antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamasını devre dışı bırakın (uygulamaya özgü yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması sağlayıcınız ile iletişime geçin.) ExpressVPN uygulamanızdan bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız devre dışıyken VPN’e bağlanabiliyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantınızı engellemektedir.

Bu sorunu gidermek için ExpressVPN’i uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin. Diğer uygulamalar için şunları yapmanız gerekebilir:

Güvenlik seviyesini Yüksek’ten Orta’ya değiştirmek

1194 – 1024 arasındaki UDP portlarını istisna olarak eklemek

ExpressVPN’e Güven olarak ayarlamak

Farklı antivirüs veya çevrimiçi güvenlik ürünleri, uygulamaları istisna olarak eklemek için farklı adımlara sahiptir. Uygulamaya özgü yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması sağlayıcınız ile iletişime geçin.

ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekledikten sonra,

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6. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

Yukarıdaki tüm adımları denemenize rağman VPN’e bağlanamadıysanız .

Alternatif olarak, tanı bilgilerinizi ExpressVPN Destek Ekibi’ne gönderebilirsiniz. Tanı bilgileri bağlantı sorunlarınızın nedenlerini ortaya çıkarabilir. ExpressVPN Destek Ekibi bilgilerinizi aldıktan sonra sizinle iletişime geçecektir.

Windows veya Mac

> Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ne tıklayın. Destek ile İletişme Geç‘e tıklayın. Metin kutusunda yaşadığınız sorunla ilgili bilgileri yazın. “Son bağlantı hatalarıyla ilgili bilgileri ekle veya Tanı bilgilerini ekle” yazan kutucuğu işaretleyin. ExpressVPN Destek Ekibi’nin e-posta ile yanıt vermesini bekleyin.

Android

> Yardım & Destek‘e dokunun. Bize E-posta Gönderin‘e dokunun. Metin kutusunda karşılaştığınız sorunu açıklayın. Hata bulma verilerini dahil et‘i açın. simgesine dokunun. ExpressVPN Destek Ekibi’nin e-posta ile yanıt vermesini bekleyin.

iOS

Yardım> Bize E-posta Gönderin‘e dokunun. Metin kutusunda karşılaştığınız sorunu açıklayın. Gönder‘e dokunun. Hata bulma verilerini dahil et‘i açın. ExpressVPN Destek Ekibi’nin e-posta ile yanıt vermesini bekleyin.

Linux

Terminalde şu komutu çalıştırın: expressvpn diagnostic Tanı bilgilerini kopyalayın. Bu bilgileri üzerinden gönderin.

Yönlendiriciler

ExpressVPN yönlendirici paneline gidin. Yönlendirici yönetici şifreniz ile giriş yapın. Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ne tıklayın. Tüm Kayıtları İndir‘e tıklayın. Kayıtları üzerinden gönderin.

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