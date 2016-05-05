Bu rehber, VPN’in sürekli kopmasına neden olan sorunları nasıl çözeceğinizi gösterecektir. Bu sorunun örneklerine şunlar dahildir:
- Uygulamanın bağlantısı anında veya bağlandıktan bir süre sonra kopuyor.
- Uygulamanın bağlantısı cihazınız uyku modundayken kopuyor.
- “VPN bağlantısı beklenmeyen bir şekilde koptu” hatasını görüyorsunuz.
Bunun olası nedenlerine şunlar dahildir:
- İnternet servis sağlayıcı tarafından engelleme
- Seçilen VPN sunucu konumunda zayıf bağlantı
- Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın giden paketleri engellemesi
- Mobil cihazınızın ayarlarının engellemesi
İlk kontrol
İlerlemeden önce aşağıdakileri yaparak istikrarlı bir internet bağlantınızın olup olmadığını kontrol edin:
- ExpressVPN bağlantısını sonlandırın.
- Web tarayıcınızdan birkaç siteye erişmeyi deneyin.
Web sitelerine normal bir şekilde erişebiliyorsanız VPN bağlantısının kopma sorunu internet bağlantınızdan kaynaklanmıyordur. Sorunu gidermek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
İnternete ExpressVPN bağlantınızı sonlandırdığınızda bile erişemiyorsanız internet bağlantınızda bir sorun olması muhtemeldir. İnternet bağlantınızın istikrarlı olup olmadığını veya görünmeyen bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
Bölüme atla…
1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
2. Farklı bir ExpressVPN sunucu konumuna bağlanın
3. VPN protokolünüzü değiştirin
4. Mobil cihazınızda pil tasarrufunu ve Wi-Fi ayarlarını kapatın
5. ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin
6. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. En yeni versiyon değilse en yeni versiyonu indirin:
ExpressVPN uygulamanızı kurun:
- Windows için kurulum yönergeleri
- Mac için kurulum yönergeleri
- iOS için kurulum yönergeleri
- Android için kurulum yönergeleri
- Linux için kurulum yönergeleri
- Yönlendiriciler için kurulum yönergeleri
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Farklı bir ExpressVPN sunucu konumuna bağlanın
Önerilen sunucu konumları listesinde farklı bir ExpressVPN sunucusuna bağlanmayı deneyin.
Farklı bir sunucu konumuna bağlanma…
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- ExpressVPN yönlendirici uygulaması
Farklı bir VPN sunucu konumuna bağlandıktan sonra kopma sorunu yaşamıyorsanız daha öncesinde bağlandığınız sunucu konumunda geçici bir sorun olabilir. Bu sorunla ilgili olarak ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin ve sorun giderilene kadar diğer VPN sunucu konumlarını kullanın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin .
3. VPN protokolünüzü değiştirin
VPN protokolleri cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.
ExpressVPN en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir ve bu seçenek varsayılan olarak seçilir.
Otomatik protokol ile ExpressVPN’e bağlanamazsanız diğer protokolleri (mevcut ise) aşağıda listelendiği sıra ile denemenizi öneririz:
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
Protokol değiştirme işlemi…
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- ExpressVPN yönlendirici uygulaması
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. Mobil cihazınızda pil tasarrufunu ve Wi-Fi ayarlarını kapatın
Mobil cihazınızın pil tasarrufu modu ve Wi-Fi ayarları VPN bağlantınızı engelleyebilir.
Pil tasarrufunu devre dışı bırakın (yalnızca Android’de)
OEM’ler (Orijinal Malzeme Üreticileri) tarafından üretilen bazı Android mobil cihazlar, VPN bağlantınızı engelleyebilen agresif pil tasarrufu modlarına sahiptir. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmayı deneyin.
- Ayarlar > Uygulamalar > ExpressVPN > Pil > Pil kullanımını optimize et‘e gidin.
- ExpressVPN için güç tasarrufunu kapatın
- Sistem Ayarları > Uygulamalar > Dişli Simgesi > Özel Erişim > Pil Optimizasyonu‘na gidin
- ExpressVPN için güç tasarrufunu kapatın
Alternatif olarak:
- Telefon Ayarları > Pil > Pil optimizasyonu‘na gidin
- Tüm uygulamalar listesine geçin. En üstteki açılır menüden ExpressVPN > Optimize etme‘ye tıklayın
- Ayarlar > Uygulama ve bildirimler > Özel erişim > Pil optimizasyonunu yoksay‘a gidin. (Ayrıca bu menüyü bulmak için cihazınızın yerleşik arama özelliğini kullanabilirsiniz.)
- ExpressVPN‘i seçin. ExpressVPN’i görmüyorsanız, Optimize değil görünümü yerine Tüm uygulamalar görünümünü kullandığınızdan emin olun.
- İzin Ver‘i (veya ExpressVPN’in optimize olmamasın sağlayan seçeneği) seçin. Artık ExpressVPN cihazınızdaki pil tasarrufu kurallarından muaf olacaktır.
Ağ değiştirme ayarlarını devre dışı bırakın
Bazı mobil cihazlar, istikrarlı bir Wi-Fi ağı algılanmadığında mobil veri kullanımına geçer. Bağlantı yöntemleri arasında sürekli geçiş yapmak VPN bağlantınızın kopmasına neden olabilir. Bu tür ağ değiştirme ayarlarını devre dışı bırakmayı deneyin.
Wi-Fi Yardımı’nı Devre Dışı Bırakın:
- Ayarlar> Hücresel veya Mobil Veri‘ye gidin.
- Wi-Fi Yardımı‘nı kapatın.
Samsung cihazlar
Akıllı Ağ Değiştirme’yi devre dışı bırakın.
Google Pixel cihazlar
Mobil veriye otomatik olarak geç‘i devre dışı bırakın (yalnızca Google Fi kullanıyorsanız mevcuttur):
- Ayarlar > Ağ ve internet > Wi-Fi menüsüne gidin.
- Wi-Fi tercihleri > Gelişmiş‘e dokunun.
- Mobil veriye otomatik olarak geç‘i kapatın.
Diğer Android cihazlar için Android cihaz sağlayıcınıza danışın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
5. ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin
ExpressVPN uygulamasını bir antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması çalışırken kullanıyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantısını engelleyebilir.
Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın VPN bağlantınızı engelleyip engellemediğini test etmek için:
- Cihazınızdaki antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamasını devre dışı bırakın (uygulamaya özgü yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması sağlayıcınız ile iletişime geçin.)
- ExpressVPN uygulamanızdan bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız devre dışıyken VPN’e bağlanabiliyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantınızı engellemektedir.
Bu sorunu gidermek için ExpressVPN’i uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin. Diğer uygulamalar için şunları yapmanız gerekebilir:
- Güvenlik seviyesini Yüksek’ten Orta’ya değiştirmek
- 1194 – 1024 arasındaki UDP portlarını istisna olarak eklemek
- ExpressVPN’e Güven olarak ayarlamak
Farklı antivirüs veya çevrimiçi güvenlik ürünleri, uygulamaları istisna olarak eklemek için farklı adımlara sahiptir. Uygulamaya özgü yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması sağlayıcınız ile iletişime geçin.
ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekledikten sonra,
- ExpressVPN uygulamasını yeniden başlatın.
- Bir sunucu konumuna bağlanın…
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
6. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
Yukarıdaki tüm adımları denemenize rağman VPN’e bağlanamadıysanız anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Alternatif olarak, tanı bilgilerinizi ExpressVPN Destek Ekibi’ne gönderebilirsiniz. Tanı bilgileri bağlantı sorunlarınızın nedenlerini ortaya çıkarabilir. ExpressVPN Destek Ekibi bilgilerinizi aldıktan sonra sizinle iletişime geçecektir.
- > Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ne tıklayın.
- Destek ile İletişme Geç‘e tıklayın.
- Metin kutusunda yaşadığınız sorunla ilgili bilgileri yazın.
- “Son bağlantı hatalarıyla ilgili bilgileri ekle veya Tanı bilgilerini ekle” yazan kutucuğu işaretleyin.
- ExpressVPN Destek Ekibi’nin e-posta ile yanıt vermesini bekleyin.
- > Yardım & Destek‘e dokunun.
- Bize E-posta Gönderin‘e dokunun.
- Metin kutusunda karşılaştığınız sorunu açıklayın.
- Hata bulma verilerini dahil et‘i açın.
- simgesine dokunun.
- ExpressVPN Destek Ekibi’nin e-posta ile yanıt vermesini bekleyin.
- Yardım> Bize E-posta Gönderin‘e dokunun.
- Metin kutusunda karşılaştığınız sorunu açıklayın.
- Gönder‘e dokunun.
- Hata bulma verilerini dahil et‘i açın.
- ExpressVPN Destek Ekibi’nin e-posta ile yanıt vermesini bekleyin.
- Terminalde şu komutu çalıştırın:
expressvpn diagnostic
- Tanı bilgilerini kopyalayın.
- Bu bilgileri ExpressVPN Destek Sohbeti üzerinden gönderin.
- ExpressVPN yönlendirici paneline gidin.
- Yönlendirici yönetici şifreniz ile giriş yapın.
- Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ne tıklayın.
- Tüm Kayıtları İndir‘e tıklayın.
- Kayıtları ExpressVPN Destek Sohbeti üzerinden gönderin.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.