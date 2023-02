Importante: Se ti trovi in un paese che applica una censura su internet elevata, Se stai utilizzando le configurazioni manuali di ExpressVPN, prova a utilizzare l’app di ExpressVPN per ottenere prestazioni migliori.

Questa guida ti mostrerà come risolvere i problemi che causano la continua disconnessione della VPN. Ecco alcuni esempi di questo problema:

L’app si disconnette subito o qualche tempo dopo che si è connessa.

L’app si disconnette quando il dispositivo è in modalità di sospensione.

Viene visualizzato l’errore “La connessione VPN si è interrotta in modo imprevisto”.

Le possibili cause sono:

Interferenza da parte dei provider di servizi internet

Scarsa velocità di connessione nella posizione del server VPN scelta

Interferenza da parte dell’antivirus o dell’applicazione di sicurezza online nella trasmissione di pacchetti in uscita

Interferenza da parte dalle impostazioni del tuo dispositivo mobile

Controllo preliminare

Prima di procedere, controlla se disponi di una connessione internet stabile seguendo questi passaggi:

Disconnettiti da ExpressVPN. Sul tuo browser web, accedi ad alcuni siti web a tua scelta.

Se riesci ad accedere normalmente ai siti web, il problema di disconnessione della VPN non è causato dalla tua connessione internet. Segui i passaggi per la risoluzione dei problemi qui di seguito.

Se non riesci ad accedere a internet anche quando sei disconnesso da ExpressVPN, è probabile che ci sia un problema con la tua connessione internet. Verifica se la tua connessione è stabile o presenta altri problemi.

1. Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

Verifica se stai utilizzando l‘ultima versione di ExpressVPN. In caso contrario, scarica l’ultima versione dell’app.

Scaricare ExpressVPN per:

2. Collegati a una posizione ExpressVPN diversa

Connettiti a una posizione del server VPN diversa dall’elenco delle posizioni del server Consigliate.

Connettiti a una posizione del server diversa per…

Se non si verificano più interruzioni della connessione dopo esserti connesso a una posizione del server VPN diversa, potrebbe esserci un problema temporaneo con la posizione del server a cui stavi cercando di connetterti in precedenza. Contatta il team di supporto di ExpressVPN in merito al problema e nel frattempo utilizza altre posizioni del server VPN.

3. Cambia protocollo VPN

I protocolli VPN sono metodi che il tuo dispositivo utilizza per connettersi al server VPN.

Per offrire la migliore esperienza, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione di protocollo Automatico, che è selezionata di default.

Se non riesci a connetterti a ExpressVPN con il protocollo Automatico, prova gli altri protocolli nel seguente ordine (se disponibili):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Come cambiare protocollo per…

4. Disattiva la modalità di risparmio della batteria del tuo dispositivo mobile e le impostazioni del Wi-Fi

La modalità per il risparmio della batteria del tuo dispositivo mobile e le impostazioni del Wi-Fi, potrebbero interferire con la tua connessione VPN.

Disattiva il risparmio della batteria (solo per Android)

Alcuni dispositivi mobili Android realizzati da OEM (produttori di apparecchiature originali) dispongono della modalità di risparmio della batteria aggressive, che potrebbero interferire con la connessione VPN. Prova a disattivare la modalità di risparmio energetico.

Dispositivi Samsung

Vai in Impostazioni > App > ExpressVPN > Batteria > Ottimizza l’uso della batteria. Disattiva il risparmio energetico per ExpressVPN.

Dispositivi OnePlus (7T)

Vai a Impostazioni > App e notifiche > Accesso speciale all’app > Ottimizzazione della batteria. Disattiva il risparmio energetico per ExpressVPN. In alternativa: Vai a Impostazioni del telefono > Batteria > Ottimizzazione della batteria. Passa all’elenco Tutte le app. Dal menu a discesa in alto, tocca ExpressVPN > Non ottimizzare.

Altri dispositivi Android

Vai a Impostazioni > App e notifiche > Accesso speciale > Ignora l’ottimizzazione della batteria (puoi anche utilizzare la funzione di ricerca integrata del dispositivo per trovare questo menu). Scegli ExpressVPN. Se non vedi ExpressVPN, assicurati di utilizzare la visualizzazione di Tutte le app anziché Non ottimizzata. Seleziona Consenti (o l’opzione che garantisce che ExpressVPN non sia ottimizzato). ExpressVPN sarà ora escluso dalle regole di risparmio della batteria sul tuo dispositivo.

Disattiva le impostazioni di commutazione di rete

Alcuni dispositivi mobili passano automaticamente all’utilizzo dei dati quando viene rilevata una rete Wi-Fi instabile. Il passaggio costante tra i metodi di connessione può causare l’interruzione della connessione VPN. Prova a disattivare queste impostazioni di commutazione di rete.

iOS

Disattiva il Wi-Fi Assist: Vai a Impostazioni > Dati mobili o Cellulare. Disattiva Wi-Fi Assist.

Android

Dispositivi Samsung Disattiva Smart network switch. Dispositivi Google Pixel Disattiva Passa automaticamente ai dati mobili (disponibile solo se utilizzi Google Fi): Vai a Impostazioni > Rete e internet > Wi-Fi. Tocca Preferenze Wi-Fi > Avanzate. Disattiva Passa automaticamente ai dati mobili. Per altri dispositivi Android, consulta il provider del dispositivo Android.

5. Aggiungi ExpressVPN come eccezione al tuo antivirus o all’applicazione di sicurezza online

Se utilizzi l’app di ExpressVPN mentre è in esecuzione un antivirus o un’applicazione di sicurezza online, il tuo antivirus o app di sicurezza online, potrebbe bloccare la connessione VPN.

Per verificare se il tuo antivirus o l’applicazione di sicurezza online sta bloccando la tua connessione VPN:

Disattiva l’antivirus o l’applicazione di sicurezza online sul tuo dispositivo (Per istruzioni specifiche, contatta il provider del tuo antivirus o dell’applicazione di sicurezza online). Sulla tua app di ExpressVPN, connettiti a una posizione del server VPN.

Se riesci a connetterti alla VPN mentre il tuo antivirus o l’applicazione di sicurezza online è disattivata, il tuo antivirus o l’applicazione di sicurezza online sta bloccando la tua connessione VPN.

Per risolvere questo problema, aggiungi ExpressVPN come eccezione alla tua applicazione. Per altre applicazioni, potrebbe essere necessario:

Modificare il livello di sicurezza da Alto a Medio

Concedere un’eccezione alle porte UDP da 1194 a 1204

Impostare Trust ExpressVPN

Diversi antivirus o prodotti di sicurezza online presentano passaggi diversi per aggiungere un’eccezione alle applicazioni. Per trovare le istruzioni specifiche, contatta il provider del tuo antivirus o dell’applicazione di sicurezza online.

Dopo aver aggiunto ExpressVPN come eccezione al tuo antivirus o all’applicazione di sicurezza online:

6. Contatta il team di supporto di ExpressVPN

Se hai provato tutti i passaggi precedenti, ma non riesci comunque a connetterti alla VPN, contatta il team di supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata.

In alternativa, puoi inviare le informazioni della tua diagnostica al team di supporto di ExpressVPN. Le informazioni di diagnostica potrebbero rivelare la causa dei problemi di connessione. Il team di supporto di ExpressVPN ti contatterà dopo aver ricevuto le tue informazioni.

Windows o Mac

Clicca > Aiuto e Supporto > Informazioni di diagnostica. Clicca su Contatta il supporto. Nella casella di testo, fornisci le informazioni sul problema riscontrato. Seleziona la casella accanto a “Includi dettagli sugli errori di connessione recenti o Includi informazioni di diagnostica“. Clicca su Invia al supporto. Attendi una risposta via email da parte del team di supporto di ExpressVPN.

Android

Tocca Aiuto > Scrivici un’email. Nella casella di testo, fornisci le informazioni sul problema riscontrato. Attiva Includi informazioni di diagnostica. Tocca . Attendi una risposta via email da parte del team di supporto di ExpressVPN.

iOS

Tocca Aiuto > Scrivici un’email. Nella casella di testo, fornisci le informazioni sul problema riscontrato. Tocca Invia. Attiva Includi informazioni di diagnostica. Attendi una risposta via email da parte del team di supporto di ExpressVPN.

Linux

Nel Terminal, eseguire il seguente comando: expressvpn diagnostic Copia le informazioni di diagnostica. Incolla le informazioni nella .

Router

Accedi alla dashboard del router ExpressVPN. Seleziona Aiuto e supporto > Informazioni di diagnostica. Seleziona Scarica tutti i registri. Invia i registri nella .

