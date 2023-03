Belangrijk: Als u zich in een land bevindt met een hoog niveau aan internetcensuur, kunt u . Als u handmatig instellen voor ExpressVPN gebruikt, kunt u voor een beter resultaat proberen over te stappen op de ExpressVPN app.

In deze handleiding leest u hoe u problemen oplost die ervoor zorgen dat de verbinding met de VPN telkens verbroken wordt. Voorbeelden van dit probleem zijn:

De verbinding met de app wordt direct verbroken of nadat u enige tijd verbonden bent.

De verbinding met de app wordt verbroken wanneer uw apparaat in slaapstand staat.

U ziet de foutmelding “De VPN verbinding is onverwachts verbroken.”

Veelvoorkomende oorzaken zijn:

Storing door internet providers

Slechte verbinding bij de gekozen VPN locatie

Storing door uw antivirus of online veiligheidsapplicatie bij het verzenden van datapakketjes

Storing door de instellingen van uw mobiele apparaat

Controle vooraf

Ga allereerst na of uw internetverbinding stabiel is door:

De verbinding met ExpressVPN te verbreken In uw webbrowser enkele websites naar keuze te bezoeken

Als u de websites normaal kunt bezoeken, wordt het verbindingsprobleem met de VPN niet veroorzaakt door uw internetverbinding. Volg de onderstaande stappen voor probleemoplossen om het probleem te verhelpen.

Als u geen toegang heeft tot het internet zelfs wanneer u de verbinding met de VPN verbroken heeft, wordt het probleem mogelijk door uw internetverbinding veroorzaakt. Ga na of uw internetverbinding stabiel is of dat er sprake is van onderliggende problemen.

1. De nieuwste versie van ExpressVPN downloaden

Ga na of u de nieuwste versie van de ExpressVPN app gebruikt. Als dat niet het geval is, download dan de nieuwste app versie.

Stel uw ExpressVPN app in:

2. Met een andere ExpressVPN serverlocatie verbinden

Probeer te verbinden met een andere ExpressVPN serverlocatie uit de lijst met Aanbevolen serverlocaties.

Verbinden met een andere serverlocatie voor de…

Als u geen problemen meer ervaart met het verbreken van de verbinding nadat u met een andere serverlocatie verbonden heeft, is er mogelijk sprake van een tijdelijk probleem met de serverlocatie waar u voorheen mee heeft proberen te verbinden. Neem contact op met de ExpressVPN helpdesk over het probleem en gebruik in de tussentijd andere VPN serverlocaties.

3: Van VPN protocol veranderen

Een VPN protocol is de manier waarop uw apparaat verbinding maakt met een VPN server.

Voor de beste ervaring raadt ExpressVPN aan om de protocol optie Automatisch te gebruiken; deze staat standaard geselecteerd.

Als het niet lukt om met ExpressVPN te verbinden met het protocol Automatisch, raden wij aan de andere protocollen in onderstaande volgorde te proberen:

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Hoe verandert u van protocol voor de…

4. Batterijbesparing en wifi instellingen uitschakelen

De batterijbesparingsmodus en wifi instellingen storen mogelijk uw VPN verbinding.

Schakel batterijbesparing uit (alleen Android)

Sommige mobiele Android apparaten gefabriceerd door OEM’s (Original Equipment Manufacturers) gebruiken een agressieve batterijbesparende modus die uw verbinding met de VPN kan belemmeren. Probeer de batterijbesparende modus uit te schakelen.

Samsung apparaten

Ga naar Instellingen > Apps > ExpressVPN > Batterij > Batterijgebruik optimaliseren. Schakel energiebesparing voor ExpressVPN uit.

OnePlus apparaten (7T)

Ga naar Instellingen > Apps & Meldingen > Speciale app toegang > Batterij optimalisatie. Schakel energiebesparing voor ExpressVPN uit. Of anders: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batterij optimalisatie. Ga naar de lijst Alle apps. In het uitvouwbare menu bovenin tikt u op ExpressVPN > Niet optimaliseren.

Andere Android apparaten

Ga naar Instellingen > App & meldingen > Speciale toegang > Batterij optimalisatie negeren. (U kunt ook de ingebouwde zoekfunctie van uw apparaat gebruiken om dit menu te vinden.) Selecteer ExpressVPN. Als u ExpressVPN niet ziet staan, controleer dan of u de lijst Alle apps gebruikt en niet de lijst Niet geoptimaliseerd. Kies Toestaan (of de optie die ervoor zorgt dat ExpressVPN niet geoptimaliseerd wordt). ExpressVPN wordt nu uitgesloten van batterijbesparende instellingen op uw apparaat.

Instellingen voor veranderen van netwerk uitschakelen

Sommige mobiele apparaten springen automatisch naar mobiel datagebruik wanneer een onstabiel wifi netwerk gedetecteerd wordt. Het constant veranderen van verbindingsmethoden veroorzaakt mogelijk dat uw VPN verbinding wegvalt. Probeer dit soort instellingen voor het veranderen van netwerk uit te schakelen.

iOS

Wifi Assist uitschakelen: Ga naar Instellingen > Cellulair of Mobiele data. Schakel Wifi ondersteuning uit.

Android

Samsung apparaten Schakel Slim veranderen van netwerk uit. Google Pixel apparaten Schakel Automatisch mobiele data veranderen uit (enkel beschikbaar als u Google Fi gebruikt): Ga naar Instellingen > Netwerk & internet > wifi. Tik op Wifi voorkeuren > Geavanceerd. Schakel Automatisch overschakelen naar mobiele data uit. Neem voor overige Android apparaten contact op met de aanbieder van uw Android apparaat.

5: ExpressVPN als uitzondering toevoegen aan uw antivirus of online beveiligingsapplicatie

Als u de ExpressVPN gebruikt terwijl een antivirus of online beveiligingsapplicatie actief is, kan het zijn dat uw antivirus of online beveiligingsapplicatie de VPN verbinding tegenhoudt.

Om erachter te komen of uw antivirus of online beveiligingsapplicatie uw VPN verbinding tegenhoudt:

Schakel de antivirus of online beveiligingsapplicatie op uw apparaat uit. (Neem voor specifieke instructies contact op met de aanbieder van uw antivirus of online beveiligingsapplicatie.) Verbind op uw ExpressVPN app met een VPN serverlocatie.

Als u met de VPN kunt verbinden terwijl uw antivirus of online beveiligingsapplicatie uitgeschakeld is, houdt uw antivirus of online beveiligingsapplicatie uw VPN verbinding tegen.

Om dit op te lossen voegt u ExpressVPN als uitzondering aan uw applicatie toe. Voor andere applicaties moet u mogelijk:

Het veiligheidsniveau van Hoog veranderen in Gemiddeld

Een uitzondering toevoegen voor UDP poorten 1194 tot 1204

Het instellen op Vertrouwt ExpressVPN

Verschillende antivirus of online beveiligingsproducten hebben andere stappen voor het toevoegen van applicaties als uitzondering. Neem voor specifieke instructies contact op met de aanbieder van uw antivirus of online beveiligingsapplicatie.

Na het toevoegen van ExpressVPN als uitzondering in uw antivirus of online beveiligingsapplicatie:

6. Contact opnemen met de ExpressVPN helpdesk

Als u alle stappen hierboven geprobeerd heeft maar nog steeds niet kunt verbinden met de VPN, kunt u .

U kunt ook uw diagnostische informatie, die de oorzaak van uw verbindingsprobleem kan bevatten, opsturen via de ExpressVPN app. De ExpresVPN helpdesk neemt na ontvangst van uw informatie contact met u op.

Windows of Mac

Klik op het hamburgermenu (≡) > Hulp & ondersteuning > Diagnostische Informatie. Klik op Naar de helpdesk. Beschrijf in het tekstvak het probleem dat u ervaart. Zet een vinkje in het vakje naast Details over recente internetproblemen bijsluiten of Diagnostische informatie bijsluiten. Klik op Naar helpdesk verzenden. Wacht op een antwoord van de ExpressVPN helpdesk via e-mail.

Android

Tik op Help > Stuur ons een e-mail Beschrijf in het tekstvak het probleem dat u ervaart. Schakel Diagnostische informatie bijsluiten in. Tik op . Wacht op een antwoord van de ExpressVPN helpdesk via de mail.

iOS

Tik op Help > Stuur ons een e-mail. Beschrijf in het tekstvak het probleem dat u ervaart. Tik op Verzenden. Schakel Diagnostische informatie bijsluiten aan. Wacht op een antwoord van de ExpressVPN helpdesk via e-mail.

Linux

Run in Terminal de volgende command:

expressvpn diagnostic Kopieer de diagnostische informatie. Plak de informatie in de ExpressVPN helpdesk chat.

Routers

Log in op het ExpressVPN router dashboard. Klik op Hulp & ondersteuning > Diagnostische Informatie. Klik op Alle logs downloaden. Verstuur de logs via de .

