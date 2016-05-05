Из этого руководства вы узнаете, как разрешить вопросы, связанные с обрывом подключения к VPN-серверу. Вот лишь некоторые из них:
- Подключение обрывается сразу же или через некоторое время после установления соединения.
- Подключение обрывается, когда устройство переходит в спящий режим.
- Вы видите сообщение об ошибке «VPN-соединение неожиданно прервалось».
Причины могут быть следующими:
- Ограничения со стороны интернет-провайдеров
- Плохое качество связи в выбранной серверной локации
- Ограничения со стороны антивирусов и защитных программ, связанные с передачей исходящих пакетов
- Ограничения, связанные с настройками мобильного устройства
Предварительная проверка
Прежде чем начать, проверьте, стабильно ли ваше интернет-подключение:
- Отключитесь от ExpressVPN.
- Откройте любой веб-сайт в браузере.
Если у вас есть доступ к сайту, то проблема обрыва VPN-соединения не связана с вашим интернет-соединением. Чтобы решить эту проблему, выполните приведенные ниже действия.
Если у вас нет доступа к Интернету даже при отключении от ExpressVPN, то, вероятно, у вас проблема с интернет-подключением. Проверьте, стабильно ли ваше соединение с Интернетом или есть какие-то проблемы.
Действия по устранению неполадок
1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
2. Подключитесь к серверу ExpressVPN в другой локации
3. Попробуйте изменить VPN-протокол
4. Отключите энергосберегающий режим и настройки Wi-Fi на мобильных устройствах
5. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ
6. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN
1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
Проверьте, загружена ли у вас последняя версия приложения ExpressVPN. Если нет, то установите последнее обновление:
Установите и настройте приложение ExpressVPN:
- Инструкции по установке для Windows
- Инструкции по установке для Mac
- Инструкции по установке для iOS
- Инструкции по установке для Android
- Инструкции по установке для Linux
- Инструкции по установке для роутеров
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Подключитесь к серверу ExpressVPN в другой локации
Подключитесь к другой локации VPN-серверов из вкладки «Рекомендованные».
Как подключиться к другому VPN-серверу в…
- приложении ExpressVPN для Windows
- приложении ExpressVPN для Mac
- приложении ExpressVPN для iOS
- приложении ExpressVPN для Android
- приложении ExpressVPN для Linux
- приложении ExpressVPN для роутеров
Если после подключения к другой локации VPN-серверов соединение больше не обрывается, возможно, была временная проблема с сервером, к которому вы пытались подключиться ранее. Сообщите в службу поддержки ExpressVPN об этой проблеме и используйте другую серверную локацию.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
3. Попробуйте изменить VPN-протокол
VPN протоколы – это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.
Для получения наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать функцию Автовыбора протокола, которая активирована по умолчанию.
Если вы не можете подключиться к сети ExpressVPN с помощью Автовыбора протокола, мы рекомендуем вам попробовать другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
Как изменить протокол в…
- приложении ExpressVPN для Windows
- приложении ExpressVPN для Mac
- приложении ExpressVPN для Android
- приложении ExpressVPN для iOS
- приложении ExpressVPN для Linux
- приложении ExpressVPN для роутеров
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
4. Отключите энергосберегающий режим и настройки Wi-Fi на мобильных устройствах
Режим экономии заряда батареи и настройки Wi-Fi вашего мобильного устройства могут мешать установлению VPN-соединения.
Отключение режима экономии аккумулятора (только для Android)
Некоторые мобильные устройства Android, произведенные OEM-компаниями (оригинальные производители оборудования), имеют агрессивный режим экономии аккумулятора, который может помешать VPN-соединению. Попробуйте отключить режим энергосбережения.
- Откройте Настройки > Приложения > ExpressVPN > Батарея> Оптимизировать экономию батареи.
- Отлючите энергосберегающий режим для приложения ExpressVPN, переведя ползунок в положение ВЫКЛ.
- Откройте Настройки > Приложения и уведомления > Специальный доступ > Оптимизация батареи.
- Отключите энергосберегающий режим для приложения ExpressVPN.
Или:
- Откройте Настройки телефона > Батарея > Оптимизация батареи.
- Откройте список Все приложения. Из выпадающего списка сверху выберите ExpressVPN > Не оптимизировать.
- Откройте Настройки > Приложения и уведомления > Специальный доступ > Экономия заряда батареи. (Чтобы найти это меню, вы можете воспользоваться встроенной функцией поиска самого устройства.)
- Выберите ExpressVPN. Если вы не можете найти ExpressVPN, убедитесь, что просматриваете список в режиме «Все приложения», а не в режиме «Не экономят заряд».
- Выберите «Разрешить» (или опцию, которая внесет ExpressVPN в список приложений, для которых не требуется экономия заряда). После этого приложение ExpressVPN будет внесено в список приложений, для которых не требуется энергосберегающий режим.
Отключение настроек переключения сети
Некоторые мобильные устройства автоматически переключаются на использование данных при обнаружении нестабильной сети Wi-Fi. Постоянное переключение между разными способами подключения может привести к разрыву VPN-соединения. Попробуйте отключить такие настройки переключения сети.
Отключите функцию «Помощь Wi-Fi»:
- Откройте Настройки > Сотовые или Мобильные данные.
- Отключите Помощь Wi-Fi.
Устройства Samsung
Отключите функцию Smart network switch.
Устройства Google Pixel
Отключите опцию Переключаться на сотовые данные автоматически (эта опция доступна только при использовании Google Fi):
- Откройте Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi.
- Нажмите Настройки Wi-Fi > Дополнительные.
- Отключите опцию Переключаться на сотовые данные автоматически.
Что касается других устройств Android, проконсультируйтесь у поставщика своего устройства Android.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
5. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ
Если вы используете приложение ExpressVPN совместно с антивирусным приложением или программным обеспечением безопасности, то они могут заблокировать VPN-соединение.
Чтобы проверить, блокирует ли ваш антивирус или приложение безопасности VPN-соединение:
- Отключите эти приложения на своем устройстве. (Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям соответствующих программ.)
- Запустите приложение ExpressVPN и подключитесь к любой серверной локации.
Если после этого проблема исчезла, значит ваш антивирус или приложение для обеспечения онлайн-безопасности блокирует ваше VPN-соединение.
Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN в белый список своих приложений. Для других программ, выполните следующее:
- Измените уровень безопасности с высокого на средний
- Предоставье исключение для портов UDP с 1194 по 1204
- Установите значение Trust ExpressVPN
Процесс добавления программ в список исключений может отличаться в разных антивирусных и защитных программах. Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям своих программ.
Добавив ExpressVPN в белый список своего антивируса или ПО безопасности,
- Перезапустите приложение ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации, используя…
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
6. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN
Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, но всё еще не можете работать в Интернете, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Также вы можете отправить диагностическую информацию в службу поддержки ExpressVPN. Диагностическая информация может помочь выявить причину проблем с подключением. Служба поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения вашей информации.
- Откройте > Справка и поддержка > Диагностическая информация.
- Щелкните Связаться с нами.
- Опишите проблему в текстовом поле.
- Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию».
- Нажмите Отправить.
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Откройте Справка и поддержка > Написать нам.
- Опишите проблему в текстовом поле.
- Активируйте опцию «Включить сбор диагностических данных».
- Нажмите.
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Откройте меню Справка > Связаться с нами.
- Опишите проблему в текстовом поле.
- Активируйте опцию Включить сбор диагностических данных.
- Нажмите Отправить.
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Откройте Terminal, введите команду:
expressvpn diagnostic
- Скопируйте диагностическую информацию.
- Вставьте эту информацию в чат поддержки ExpressVPN.
- Откройте панель управления роутером ExpressVPN.
- Щелкните Справка и поддержка > Диагностическая информация.
- Выберите Загрузить все логи.
- Отправьте диагностическую информацию в чат поддержки ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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