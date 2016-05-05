Нужна помощь с подключением? Поговорить со специалистом

Нужна помощь с подключением? Поговорить со специалистом

Важно! Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, . Если вы используете настроенное вручную подключение к ExpressVPN, попробуйте установить приложение ExpressVPN для повышения производительности.

Из этого руководства вы узнаете, как разрешить вопросы, связанные с обрывом подключения к VPN-серверу. Вот лишь некоторые из них:

Подключение обрывается сразу же или через некоторое время после установления соединения.

Подключение обрывается, когда устройство переходит в спящий режим.

Вы видите сообщение об ошибке «VPN-соединение неожиданно прервалось».

Причины могут быть следующими:

Ограничения со стороны интернет-провайдеров

Плохое качество связи в выбранной серверной локации

Ограничения со стороны антивирусов и защитных программ, связанные с передачей исходящих пакетов

Ограничения, связанные с настройками мобильного устройства

Предварительная проверка

Прежде чем начать, проверьте, стабильно ли ваше интернет-подключение:

Отключитесь от ExpressVPN. Откройте любой веб-сайт в браузере.

Если у вас есть доступ к сайту, то проблема обрыва VPN-соединения не связана с вашим интернет-соединением. Чтобы решить эту проблему, выполните приведенные ниже действия.

Если у вас нет доступа к Интернету даже при отключении от ExpressVPN, то, вероятно, у вас проблема с интернет-подключением. Проверьте, стабильно ли ваше соединение с Интернетом или есть какие-то проблемы.

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN

Проверьте, загружена ли у вас последняя версия приложения ExpressVPN. Если нет, то установите последнее обновление:

Установите и настройте приложение ExpressVPN:

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2. Подключитесь к серверу ExpressVPN в другой локации

Подключитесь к другой локации VPN-серверов из вкладки «Рекомендованные».

Как подключиться к другому VPN-серверу в…

Если после подключения к другой локации VPN-серверов соединение больше не обрывается, возможно, была временная проблема с сервером, к которому вы пытались подключиться ранее. об этой проблеме и используйте другую серверную локацию.

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3. Попробуйте изменить VPN-протокол

VPN протоколы – это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.

Для получения наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать функцию Автовыбора протокола, которая активирована по умолчанию.

Если вы не можете подключиться к сети ExpressVPN с помощью Автовыбора протокола, мы рекомендуем вам попробовать другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Как изменить протокол в…

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4. Отключите энергосберегающий режим и настройки Wi-Fi на мобильных устройствах

Режим экономии заряда батареи и настройки Wi-Fi вашего мобильного устройства могут мешать установлению VPN-соединения.

Отключение режима экономии аккумулятора (только для Android)

Некоторые мобильные устройства Android, произведенные OEM-компаниями (оригинальные производители оборудования), имеют агрессивный режим экономии аккумулятора, который может помешать VPN-соединению. Попробуйте отключить режим энергосбережения.

Устройства Samsung

Откройте Настройки > Приложения > ExpressVPN > Батарея> Оптимизировать экономию батареи. Отлючите энергосберегающий режим для приложения ExpressVPN, переведя ползунок в положение ВЫКЛ.

Устройства OnePlus (7T)

Откройте Настройки > Приложения и уведомления > Специальный доступ > Оптимизация батареи. Отключите энергосберегающий режим для приложения ExpressVPN. Или: Откройте Настройки телефона > Батарея > Оптимизация батареи. Откройте список Все приложения. Из выпадающего списка сверху выберите ExpressVPN > Не оптимизировать.

Другие устройства Android

Откройте Настройки > Приложения и уведомления > Специальный доступ > Экономия заряда батареи. (Чтобы найти это меню, вы можете воспользоваться встроенной функцией поиска самого устройства.) Выберите ExpressVPN. Если вы не можете найти ExpressVPN, убедитесь, что просматриваете список в режиме «Все приложения», а не в режиме «Не экономят заряд». Выберите «Разрешить» (или опцию, которая внесет ExpressVPN в список приложений, для которых не требуется экономия заряда). После этого приложение ExpressVPN будет внесено в список приложений, для которых не требуется энергосберегающий режим.

Отключение настроек переключения сети

Некоторые мобильные устройства автоматически переключаются на использование данных при обнаружении нестабильной сети Wi-Fi. Постоянное переключение между разными способами подключения может привести к разрыву VPN-соединения. Попробуйте отключить такие настройки переключения сети.

iOS

Отключите функцию «Помощь Wi-Fi»: Откройте Настройки > Сотовые или Мобильные данные. Отключите Помощь Wi-Fi.

Android

Устройства Samsung Отключите функцию Smart network switch. Устройства Google Pixel Отключите опцию Переключаться на сотовые данные автоматически (эта опция доступна только при использовании Google Fi): Откройте Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi. Нажмите Настройки Wi-Fi > Дополнительные. Отключите опцию Переключаться на сотовые данные автоматически. Что касается других устройств Android, проконсультируйтесь у поставщика своего устройства Android.

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5. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ

Если вы используете приложение ExpressVPN совместно с антивирусным приложением или программным обеспечением безопасности, то они могут заблокировать VPN-соединение.

Чтобы проверить, блокирует ли ваш антивирус или приложение безопасности VPN-соединение:

Отключите эти приложения на своем устройстве. (Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям соответствующих программ.) Запустите приложение ExpressVPN и подключитесь к любой серверной локации.

Если после этого проблема исчезла, значит ваш антивирус или приложение для обеспечения онлайн-безопасности блокирует ваше VPN-соединение.

Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN в белый список своих приложений. Для других программ, выполните следующее:

Измените уровень безопасности с высокого на средний

Предоставье исключение для портов UDP с 1194 по 1204

Установите значение Trust ExpressVPN

Процесс добавления программ в список исключений может отличаться в разных антивирусных и защитных программах. Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям своих программ.

Добавив ExpressVPN в белый список своего антивируса или ПО безопасности,

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6. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, но всё еще не можете работать в Интернете, .

Также вы можете отправить диагностическую информацию в службу поддержки ExpressVPN. Диагностическая информация может помочь выявить причину проблем с подключением. Служба поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения вашей информации.

Windows или Mac

Откройте > Справка и поддержка > Диагностическая информация. Щелкните Связаться с нами. Опишите проблему в текстовом поле. Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию». Нажмите Отправить. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Android

Откройте Справка и поддержка > Написать нам. Опишите проблему в текстовом поле. Активируйте опцию «Включить сбор диагностических данных». Нажмите . Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

iOS

Откройте меню Справка > Связаться с нами. Опишите проблему в текстовом поле. Активируйте опцию Включить сбор диагностических данных. Нажмите Отправить. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Linux

Откройте Terminal, введите команду: expressvpn diagnostic Скопируйте диагностическую информацию. Вставьте эту информацию в .

Роутеры

Откройте панель управления роутером ExpressVPN. Щелкните Справка и поддержка > Диагностическая информация. Выберите Загрузить все логи. Отправьте диагностическую информацию в .

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SnapEngage.startLink();

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