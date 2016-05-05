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Важно! Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN. Если вы используете настроенное вручную подключение к ExpressVPN, попробуйте установить приложение ExpressVPN для повышения производительности.

Из этого руководства вы узнаете, как разрешить вопросы, связанные с обрывом подключения к VPN-серверу. Вот лишь некоторые из них:

  • Подключение обрывается сразу же или через некоторое время после установления соединения.
  • Подключение обрывается, когда устройство переходит в спящий режим.
  • Вы видите сообщение об ошибке «VPN-соединение неожиданно прервалось».

Причины могут быть следующими:

  • Ограничения со стороны интернет-провайдеров
  • Плохое качество связи в выбранной серверной локации
  • Ограничения со стороны антивирусов и защитных программ, связанные с передачей исходящих пакетов
  • Ограничения, связанные с настройками мобильного устройства

Предварительная проверка

Прежде чем начать, проверьте, стабильно ли ваше интернет-подключение:

  1. Отключитесь от ExpressVPN.
  2. Откройте любой веб-сайт в браузере.

Если у вас есть доступ к сайту, то проблема обрыва VPN-соединения не связана с вашим интернет-соединением. Чтобы решить эту проблему, выполните приведенные ниже действия.

Если у вас нет доступа к Интернету даже при отключении от ExpressVPN, то, вероятно, у вас проблема с интернет-подключением. Проверьте, стабильно ли ваше соединение с Интернетом или есть какие-то проблемы.

Действия по устранению неполадок

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
2. Подключитесь к серверу ExpressVPN в другой локации
3. Попробуйте изменить VPN-протокол
4. Отключите энергосберегающий режим и настройки Wi-Fi на мобильных устройствах
5. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ
6. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN

Проверьте, загружена ли у вас последняя версия приложения ExpressVPN. Если нет, то установите последнее обновление:

Установите и настройте приложение ExpressVPN:

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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2. Подключитесь к серверу ExpressVPN в другой локации

Подключитесь к другой локации VPN-серверов из вкладки «Рекомендованные».

Как подключиться к другому VPN-серверу в…

Если после подключения к другой локации VPN-серверов соединение больше не обрывается, возможно, была временная проблема с сервером, к которому вы пытались подключиться ранее. Сообщите в службу поддержки ExpressVPN об этой проблеме и используйте другую серверную локацию.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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3. Попробуйте изменить VPN-протокол

VPN протоколы – это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.

Для получения наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать функцию Автовыбора протокола, которая активирована по умолчанию.

Если вы не можете подключиться к сети ExpressVPN с помощью Автовыбора протокола, мы рекомендуем вам попробовать другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):

  1. Lightway – TCP
  2. Lightway – UDP
  3. OpenVPN – TCP
  4. OpenVPN – UDP
  5. IKEv2

Как изменить протокол в…

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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4. Отключите энергосберегающий режим и настройки Wi-Fi на мобильных устройствах

Режим экономии заряда батареи и настройки Wi-Fi вашего мобильного устройства могут мешать установлению VPN-соединения.

Отключение режима экономии аккумулятора (только для Android)

Некоторые мобильные устройства Android, произведенные OEM-компаниями (оригинальные производители оборудования), имеют агрессивный режим экономии аккумулятора, который может помешать VPN-соединению. Попробуйте отключить режим энергосбережения.

Устройства Samsung

  1. Откройте Настройки > Приложения > ExpressVPN > Батарея> Оптимизировать экономию батареи.
  2. Отлючите энергосберегающий режим для приложения ExpressVPN, переведя ползунок в положение ВЫКЛ.

Устройства OnePlus (7T)

  1. Откройте Настройки > Приложения и уведомления > Специальный доступ > Оптимизация батареи.
  2. Отключите энергосберегающий режим для приложения ExpressVPN.

Или:

  1. Откройте Настройки телефона > Батарея > Оптимизация батареи.
  2. Откройте список Все приложения. Из выпадающего списка сверху выберите ExpressVPN > Не оптимизировать.

Другие устройства Android

  1. Откройте Настройки > Приложения и уведомления > Специальный доступ > Экономия заряда батареи. (Чтобы найти это меню, вы можете воспользоваться встроенной функцией поиска самого устройства.)
  2. Выберите ExpressVPN. Если вы не можете найти ExpressVPN, убедитесь, что просматриваете список в режиме «Все приложения», а не в режиме «Не экономят заряд».
  3. Выберите «Разрешить» (или опцию, которая внесет ExpressVPN в список приложений, для которых не требуется экономия заряда). После этого приложение ExpressVPN будет внесено в список приложений, для которых не требуется энергосберегающий режим.

Отключение настроек переключения сети

Некоторые мобильные устройства автоматически переключаются на использование данных при обнаружении нестабильной сети Wi-Fi. Постоянное переключение между разными способами подключения может привести к разрыву VPN-соединения. Попробуйте отключить такие настройки переключения сети.

iOS

Отключите функцию «Помощь Wi-Fi»:

  1. Откройте Настройки > Сотовые или Мобильные данные.
  2. Отключите Помощь Wi-Fi.

Android

Устройства Samsung 

Отключите функцию Smart network switch.

Устройства Google Pixel

Отключите опцию Переключаться на сотовые данные автоматически (эта опция доступна только при использовании Google Fi):

  1. Откройте Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi.
  2. Нажмите Настройки Wi-Fi > Дополнительные.
  3. Отключите опцию Переключаться на сотовые данные автоматически.

Что касается других устройств Android, проконсультируйтесь у поставщика своего устройства Android.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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5. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ

Если вы используете приложение ExpressVPN совместно с антивирусным приложением или программным обеспечением безопасности, то они могут заблокировать VPN-соединение.

Чтобы проверить, блокирует ли ваш антивирус или приложение безопасности VPN-соединение:

  1. Отключите эти приложения на своем устройстве. (Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям соответствующих программ.)
  2. Запустите приложение ExpressVPN и подключитесь к любой серверной локации.

Если после этого проблема исчезла, значит ваш антивирус или приложение для обеспечения онлайн-безопасности блокирует ваше VPN-соединение.

Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN в белый список своих приложений. Для других программ, выполните следующее:

  • Измените уровень безопасности с высокого на средний
  • Предоставье исключение для портов UDP с 1194 по 1204
  • Установите значение Trust ExpressVPN

Процесс добавления программ в список исключений может отличаться в разных антивирусных и защитных программах. Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям своих программ.

Добавив ExpressVPN в белый список своего антивируса или ПО безопасности,

  1. Перезапустите приложение ExpressVPN.
  2. Подключитесь к серверной локации, используя…

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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6. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, но всё еще не можете работать в Интернете, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Также вы можете отправить диагностическую информацию в службу поддержки ExpressVPN. Диагностическая информация может помочь выявить причину проблем с подключением. Служба поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения вашей информации.

Windows или Mac

  1. Откройте Menu icon. > Справка и поддержка > Диагностическая информация.
  2. Щелкните Связаться с нами.
  3. Опишите проблему в текстовом поле.
  4. Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию».
  5. Нажмите Отправить.
  6. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Android

  1. Откройте Справка и поддержка > Написать нам.
  2. Опишите проблему в текстовом поле.
  3. Активируйте опцию «Включить сбор диагностических данных».
  4. НажмитеSend icon.
  5. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

iOS

  1. Откройте меню Справка > Связаться с нами.
  2. Опишите проблему в текстовом поле.
  3. Активируйте опцию Включить сбор диагностических данных.
  4. Нажмите Отправить.
  5. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Linux

  1. Откройте Terminal, введите команду: expressvpn diagnostic
  2. Скопируйте диагностическую информацию.
  3. Вставьте эту информацию в чат поддержки ExpressVPN.

Роутеры

  1. Откройте панель управления роутером ExpressVPN.
  2. Щелкните Справка и поддержка > Диагностическая информация.
  3. Выберите Загрузить все логи.
  4. Отправьте диагностическую информацию в чат поддержки ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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SnapEngage.startLink();
});

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