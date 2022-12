Wie waren de vorige winnaars van Winter Love Island?

In 2020 werden Paige Turley en Finley Tapp gekroond tot het winnende koppel van Winter Love Island. Tijdens hun tijd in de show vormde het stel al vroeg een duurzame band en ze verbonden zich aan elkaar nog voordat de serie eindigde. Twee jaar later is het stel nog steeds samen en is het van plan om uiteindelijk te trouwen!