Who were the past winners of Winter Love Island?

Im Jahr 2020 wurden Paige Turley und Finley Tapp zum Siegerpaar von Winter Love Island gekürt. Während seiner Zeit in der Show hat das Paar schon früh eine dauerhafte Bindung aufgebaut und sich noch vor dem Ende der Serie zueinander bekannt. Zwei Jahre später ist das Paar immer noch zusammen und plant, irgendwann zu heiraten!