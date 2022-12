I 2020 ble Paige Turley og Finley Tapp kronet som vinnerparet i Winter Love Island. I løpet av tiden i villaen dannet paret et sterkt bånd tidlig og forpliktet seg til hverandre selv før programmet ble avsluttet. To år senere er paret fortsatt sammen og planlegger å gifte seg etter hvert!

Den britiske strømmetjenesten ITV er hjemmet til det originale Love Island-programmet og de fleste av dens spin-offs-programmer, inkludert Love Island: Aftersun og Chris & Kem: Straight Outta Love Island. Du kan strømme alle episode av Winter Love Island (inkludert forrige sesong!) på ITV-nettstedet eller via ITVX-appen (tidligere ITV Hub). Og det beste med det? Det er helt gratis , men du må oppgi et gyldig postnummer i Storbritannia (f.eks. LL32 8PR, NN3 2BZ) når du registrerer deg.

Need help? Chat with us!