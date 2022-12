Quem foram os vencedores anteriores do Winter Love Island?

Em 2020, Paige Turley e Finley Tapp foram coroadas o casal vencedor do Winter Love Island. Durante seu tempo no programa, o casal formou um laço duradouro no início e se comprometeram um com o outro mesmo antes do término da série. Dois anos depois, o casal ainda está junto e planeja se casar eventualmente!