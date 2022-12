Hvem var de tidligere vindere af Winter Love Island?

I 2020 blev Paige Turley og Finley Tapp kronet som det vindende par i Winter Love Island. I løbet af deres tid i serien, dannede parret et varigt bånd tidligt og forpligtede sig til hinanden, selv før serien sluttede. To år senere er parret stadig sammen og planlægger at blive gift på et tidspunkt!