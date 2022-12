Proprio come la sua controparte estiva, Winter Love Island è un reality show televisivo britannico in cui un gruppo di "isolani" si riunisce in una romantica villa alla ricerca dell'amore. La serie segue le vicissitudini dei single sull'isola mentre fanno conoscenza e finiscono per stringere rapporti sentimentali, con la coppia vincente che porta a casa un premio di 50.000 £.