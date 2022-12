Brytyjski serwis streamingowy ITV emituje oryginalną serię Love Island oraz większość jej spin-offów, w tym Love Island: Aftersun i Chris & Kem: Straight Outta Love Island. Możesz oglądać każdy odcinek zimowej serii Love Island (w tym miniony sezon!) na stronie internetowej ITV lub za pośrednictwem aplikacji ITVX (dawniej ITV Hub). A najlepsze jest to, że jest to całkowicie darmowe , choć musisz podać ważny brytyjski kod pocztowy (np. LL32 8PR, NN3 2BZ) podczas rejestracji.

