Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitici size Tunnelblick GUI’sini (grafik kullanıcı arayüzü) kullanarak Mac’te ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı gösterecektir. Tunnelblick, macOS ve OS X üzerinde OpenVPN için ücretsiz, açık kaynaklı bir grafik kullanıcı arayüzüdür (GUI).

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir. Tüm VPN konumları listesini kullanmak için, uygulama kurulumunu kullanın.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Eğer yüksek internet sansürü olan bir ülkede bulunuyorsanız, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

Uygulama kurulumunu tercih eder misiniz? Mac OS X 10.11 ve üstü için uygulama kurulumu talimatlarına bakın.

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, sizin için zaten seçilmiş olan OpenVPN ile kullanıcı adınızı, şifrenizi ve bir OpenVPN yapılandırma dosyaları listesini göreceksiniz.

İndirmek için istediğiniz konum(ları) tıklayarak .ovpn dosya(larını) indirin.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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2. Tunnelblick’i indirin ve kurun

Tunnelblick web sitesinde, En Son Kararlı Sürümü İndir seçeneğine tıklayın.

.dmg yükleyici dosyasını açın. Tunnelblick simgesine çift tıklayın.

Tunnelblick’i açmanız istendiğinde, Aç seçeneğine tıklayın. Cihaz şifrenizi girin.

Bildirim tercihlerinize göre İzin Ver veya İzin Verme seçeneklerinden birini seçin.

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3. Tunnelblick ile VPN’i kurun

Tunnelblick’e Hoş Geldiniz ekranında, Yapılandırma dosyalarım var seçeneğine tıklayın.

önceden kaydettiğiniz ExpressVPN OpenVPN yapılandırma dosyasını İndirilenler klasörüne veya sakladığınız yere gidin. Kullanmak istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

Tüm kullanıcılar için yüklemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. VPN, Mac’inizdeki tüm hesaplar içinse, Tüm Kullanıcılar seçeneğini seçin. VPN sadece mevcut hesabınızda kullanılacaksa, Sadece Ben seçeneğini seçin.

Cihaz şifrenizi girin.

Ekranda “Tunnelblick başarıyla: bir yapılandırma yüklendi” yazısı göründüğünde, Tamam seçeneğine tıklayın.

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4. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için, ekranınızın sağ üst köşesindeki Tunnelblick simgesine tıklayın.

Açılır menüden, [.ovpn yapılandırma dosyasının adı] Bağlan seçeneğini seçin.

önceden bulduğunuz ExpressVPN OpenVPN kullanıcı adı ve şifrenizi girin, ardından Tamam seçeneğine tıklayın.

ExpressVPN’e başarıyla bağlandığınızda, ekranda yeşil renkte “Bağlı” mesajını göreceksiniz.

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesmek için, ekranın sağ üst köşesindeki Tunnelblick simgesine tıklayın, ardından Hepsini Bağlantıyı Kes seçeneğine tıklayın.

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