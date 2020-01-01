ExpressVPN yazılım hatası bulma programı

Güvenli liman

disclose.io’nun core-terms-GLOBAL ilkeleri uyarınca tam güvenli liman sağlıyoruz.

Güvenlik, temel ilkelerimizdendir; bu sebeple kullanıcılarımızın güvenlik ve gizliliği için yüksek bir standart sağlamamıza yardımcı olmak için iyi niyetle hareket eden bilgisayar korsanlarının katkılarını önemsiyoruz. Buna, sorumlu güvenlik açığı araştırmasını ve ifşasını teşvik etmek dahildir. Bu politika, güvenlik açıklarını bulma ve raporlama bağlamında iyi niyeti nasıl tanımladığımızı ve karşılığında bizden neler bekleyebileceğinizi ortaya koymaktadır.

Beklentiler

Bu politika bağlamında bizimle çalışırken, bizden şunları yapmamızı bekleyebilirsiniz:

Bu politikayla ilgili güvenlik açığı araştırmanız için güvenli limanı genişletmek;

Başvuruya hızlı şekilde ilk cevabımızı vermek dahil olmak üzere raporunuzu anlamak ve doğrulamak için sizinle birlikte çalışmak;

Keşfedilen güvenlik açıklarını hızlıca düzeltmek için çalışmak ve

Özgün güvenlik açığını ilk bildiren sizseniz ve raporunuz bir kod veya yapılandırma değişikliğine yol açarsa, güvenliğimizi geliştirmeye olan katkınızı tanımak.

Temel Kurallar

Güvenlik açığı araştırmasını teşvik etmek ve iyi niyetli bilgisayar korsanlığı ile kötü niyetli saldırı arasındaki karmaşayı önlemek için aşağıdaki kurallara uymanızı rica ederiz.

Oyunu kuralına göre oynayın. Buna, bu politika ve diğer ilgili sözleşmeler de dahildir. Bu politika ile ilgili diğer hükümler arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, bu politikanın hükümleri geçerli olacaktır.

Bulduğunuz herhangi bir güvenlik açığını derhal bildirin.

Başkalarının gizliliğini ihlal etmekten, sistemlerimizi bozmaktan, verileri yok etmekten ve/ya kullanıcı deneyimine zarar vermekten kaçının.

Güvenlik açığı bilgilerini bizimle konuşmak için yalnızca resmi kanalları kullanın.

İfşa politikasına göre, tespit edilen güvenlik açığı bilgilerinin hepsini bunlar giderilene kadar gizli tutun.

Yalnızca kapsam dahilindeki sistemlerde test yapın ve kapsam dışı tutulan sistemlere ve faaliyetlere saygı duyun.

Bir güvenlik açığı, verilere istenmeyen erişim sağlıyorsa: Eriştiğiniz veri miktarını, Kavram Kanıtı'nı göstermeye yetecek kadar asgari düzeyde tutun; ve Test sırasında kişisel kimlik bilgileri (KKB), kişisel sağlık bilgileri (KSB), kredi kartı verileri veya özel bilgiler gibi bir kullanıcı verisiyle karşılaşırsanız testi durdurun ve derhal bir rapor gönderin;

Yalnızca sahibi olduğunuz test hesaplarıyla veya hesap sahibinin açık izni ile etkileşimde bulunun.

Şantaj yapmayın.

Güvenli liman sözleşmesi

Bu politika bağlamında güvenlik açığı araştırması yaparken, araştırmanın şunlara uygun olmasını bekliyoruz:

Yürürlükteki bilgisayar korsanlığı önleme yasalarına uygun olması; bu politikanın hata sonucu ve iyi niyetle ihlal edilmesi durumunda size karşı yasal işlem başlatmayacak veya bir şekilde başlatılırsa bunları desteklemeyeceğiz,

İlgili atlatma önleme yasalarına uygun olması; teknoloji kontrollerini atlattığınız için size karşı bir dava açmayacağız,

Güvenlik araştırması yapmayı engelleyecek Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızdaki kısıtlamalardan hariç tutulması; Bu kısıtlamalardan belirli bir oranda feragat ediyoruz, ve

Yasal olması, internetin genel güvenliğine yardımcı olması ve iyi niyet içermesi.

Her zaman olduğu gibi, yürürlükteki tüm yasalara uymanız beklenir. Üçüncü bir şahıs tarafından aleyhinizde yasal işlem başlatıldı ve siz bu politikaya uygun hareket ettiyseniz, eylemlerinizin bu politikaya uygun şekilde yürütüldüğünü bildirmek için gerekli adımları atacağız.

Herhangi bir aşamada endişeleriniz varsa veya güvenlik araştırmanızın bu politikayla tutarlı olup olmadığından emin değilseniz, daha fazla ilerlemeden önce lütfen resmi kanallarımızdan biri aracılığıyla bir rapor gönderin.