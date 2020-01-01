ExpressVPN yazılım hatası bulma programı
ExpressVPN binlerce VPN sunucusuna sahiptir ve tüm büyük işletim sistemleri, yönlendiriciler ve tarayıcı uzantıları için platformlar arası VPN uygulamaları yapar.
ExpressVPN, uygulamalarının ve hizmetlerinin güvenliğini ciddiye alır. Yıllardır şirket içi yazılım hatası bulma programını sunmaktayız ve bugüne kadar güvenlik araştırmacılarına on binlerce dolar ödül verdik. Mükemmel mühendisliğe değer veriyoruz, bu sebeple ürün ve hizmetlerimizin güvenliğini her zaman iyileştirmenin yollarını arıyoruz.
Hedef bilgisi
Kapsam
Aşağıdaki ürün ve hizmetler kapsam dahilindedir.
VPN sunucuları
ExpressVPN iOS uygulaması
ExpressVPN Android uygulaması
ExpressVPN Linux uygulaması
ExpressVPN macOS uygulaması
ExpressVPN Windows uygulaması
ExpressVPN router uygulaması
ExpressVPN Firefox uzantısı
ExpressVPN Chrome uzantısı
MediaStreamer DNS sunucuları
ExpressVPN API'leri
expressvpn.com
*.expressvpn.com
*.xvservice.net
expressobutiolem.onion
Apple App Store (886492891)
Google Play (com.expressvpn.vpn)
Yukarıdakilere ek olarak şunlar da kapsamdadır:
şirket içi sistemler; ör. çalışan e-postaları, şirket içi yazışmalar, hosting kaynak kodu,
çalışanlarımızın mahremiyetini tehlikeye atan herhangi bir güvenlik açığı.
Odak
Özellikle şu konularla ilgileniyoruz:
Özellikle ayrıcalık yükselmesine neden olanlar dahil, istemci uygulamalarımızdaki güvenlik açıkları
VPN sunucularımıza her türlü yetkisiz erişim,
Müşteri verilerimizi yetkisiz kişilere gösteren güvenlik açıkları,
VPN ürünlerimizi kullanan birinin trafiğini açığa çıkaracak şekilde VPN iletişimimizi zayıflatan, bozan veya başka şekilde zarara uğratan güvenlik açıkları.
Bunlara ek olarak, yukarıdaki listede yer almayan, fakat ExpressVPN'in sahip olduğu veya işlettiği genel erişimli herhangi bir ana bilgisayar, duruma göre kapsam dahilinde değerlendirilebilir.
Tüm ExpressVPN özelliklerinin buna dahil olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte, belirli test metodolojileri hariç tutulmuştur. Özellikle, hizmet kalitesini düşüren testler (örn. DoS veya spam) kapsam dahilinde değildir.
Kapsam Dışı
Uygulamalarımızın alfa ve beta sürümleri
Sosyal mühendislik (örn. Kimlik avı)
Ofislerimizin, sunucularımızın ve çalışanlarımızın fiziksel güvenliği
Üçüncü taraf yazılımlar (yanlış yapılandırma veya paket sürümü nedeniyle kötüye kullanılabilecek bir güvenlik açığının olduğu durumlar hariç)
Güvenli liman
disclose.io’nun core-terms-GLOBAL ilkeleri uyarınca tam güvenli liman sağlıyoruz.
Güvenlik, temel ilkelerimizdendir; bu sebeple kullanıcılarımızın güvenlik ve gizliliği için yüksek bir standart sağlamamıza yardımcı olmak için iyi niyetle hareket eden bilgisayar korsanlarının katkılarını önemsiyoruz. Buna, sorumlu güvenlik açığı araştırmasını ve ifşasını teşvik etmek dahildir. Bu politika, güvenlik açıklarını bulma ve raporlama bağlamında iyi niyeti nasıl tanımladığımızı ve karşılığında bizden neler bekleyebileceğinizi ortaya koymaktadır.
Beklentiler
Bu politika bağlamında bizimle çalışırken, bizden şunları yapmamızı bekleyebilirsiniz:
Bu politikayla ilgili güvenlik açığı araştırmanız için güvenli limanı genişletmek;
Başvuruya hızlı şekilde ilk cevabımızı vermek dahil olmak üzere raporunuzu anlamak ve doğrulamak için sizinle birlikte çalışmak;
Keşfedilen güvenlik açıklarını hızlıca düzeltmek için çalışmak ve
Özgün güvenlik açığını ilk bildiren sizseniz ve raporunuz bir kod veya yapılandırma değişikliğine yol açarsa, güvenliğimizi geliştirmeye olan katkınızı tanımak.
Temel Kurallar
Güvenlik açığı araştırmasını teşvik etmek ve iyi niyetli bilgisayar korsanlığı ile kötü niyetli saldırı arasındaki karmaşayı önlemek için aşağıdaki kurallara uymanızı rica ederiz.
Oyunu kuralına göre oynayın. Buna, bu politika ve diğer ilgili sözleşmeler de dahildir. Bu politika ile ilgili diğer hükümler arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, bu politikanın hükümleri geçerli olacaktır.
Bulduğunuz herhangi bir güvenlik açığını derhal bildirin.
Başkalarının gizliliğini ihlal etmekten, sistemlerimizi bozmaktan, verileri yok etmekten ve/ya kullanıcı deneyimine zarar vermekten kaçının.
Güvenlik açığı bilgilerini bizimle konuşmak için yalnızca resmi kanalları kullanın.
İfşa politikasına göre, tespit edilen güvenlik açığı bilgilerinin hepsini bunlar giderilene kadar gizli tutun.
Yalnızca kapsam dahilindeki sistemlerde test yapın ve kapsam dışı tutulan sistemlere ve faaliyetlere saygı duyun.
Bir güvenlik açığı, verilere istenmeyen erişim sağlıyorsa:
Eriştiğiniz veri miktarını, Kavram Kanıtı'nı göstermeye yetecek kadar asgari düzeyde tutun; ve
Test sırasında kişisel kimlik bilgileri (KKB), kişisel sağlık bilgileri (KSB), kredi kartı verileri veya özel bilgiler gibi bir kullanıcı verisiyle karşılaşırsanız testi durdurun ve derhal bir rapor gönderin;
Yalnızca sahibi olduğunuz test hesaplarıyla veya hesap sahibinin açık izni ile etkileşimde bulunun.
Şantaj yapmayın.
Güvenli liman sözleşmesi
Bu politika bağlamında güvenlik açığı araştırması yaparken, araştırmanın şunlara uygun olmasını bekliyoruz:
Yürürlükteki bilgisayar korsanlığı önleme yasalarına uygun olması; bu politikanın hata sonucu ve iyi niyetle ihlal edilmesi durumunda size karşı yasal işlem başlatmayacak veya bir şekilde başlatılırsa bunları desteklemeyeceğiz,
İlgili atlatma önleme yasalarına uygun olması; teknoloji kontrollerini atlattığınız için size karşı bir dava açmayacağız,
Güvenlik araştırması yapmayı engelleyecek Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızdaki kısıtlamalardan hariç tutulması; Bu kısıtlamalardan belirli bir oranda feragat ediyoruz, ve
Yasal olması, internetin genel güvenliğine yardımcı olması ve iyi niyet içermesi.
Her zaman olduğu gibi, yürürlükteki tüm yasalara uymanız beklenir. Üçüncü bir şahıs tarafından aleyhinizde yasal işlem başlatıldı ve siz bu politikaya uygun hareket ettiyseniz, eylemlerinizin bu politikaya uygun şekilde yürütüldüğünü bildirmek için gerekli adımları atacağız.
Herhangi bir aşamada endişeleriniz varsa veya güvenlik araştırmanızın bu politikayla tutarlı olup olmadığından emin değilseniz, daha fazla ilerlemeden önce lütfen resmi kanallarımızdan biri aracılığıyla bir rapor gönderin.
Nasıl rapor gönderilir
Araştırmacılar raporlarını Bugcrowd üzerinden sunmalıdır. Alternatif olarak, security@expressvpn.com adresine e-posta ile gönderilen gönderimleri de kabul ediyoruz.
Lütfen dikkat: ExpressVPN, yazılım hatası bulma programlarını yönetmek için Bugcrowd'u kullanır. E-posta yoluyla rapor gönderdiğinizde önceliklendirme amacıyla e-posta adresinizi ve içeriği, platformun bir üyesi olmasanız bile, Bugcrowd ile paylaşırız.
Yazılım hatası bulma programımızda kimlerin ödüllendirildiğini öğrenin.