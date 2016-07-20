Bu rehber, aboneliğiniz sona ermeden ExpressVPN aboneliğinizi nasıl iptal edebileceğinizi gösterir.
Bölüme atla…
Kredi kartı veya PayPal ile satın alınan abonelikler
Bitcoin veya Paymentwall ile satın alınan abonelikler
Apple uygulama içi satın alma yoluyla yapılan abonelikler
Google Play Store uygulama içi satın alma yoluyla yapılan abonelikler
Kredi kartı veya PayPal ile satın alınan abonelikler
- ExpressVPN hesabınıza giriş yapın.
- Soldaki menüden Aboneliğim‘i ve ardından Abonelik ayarlarını düzenle‘yi seçin.
- Otomatik Yenileme Ayarları sayfasında, Otomatik yenilemeyi kapat‘ı seçin, ardından “Aboneliğiniz iptal edildi” ifadesini görene kadar komutları izleyin.
Otomatik yenilemeyi kapattıktan sonra, başka bir abonelik dönemi için ücretlendirilmeyeceksiniz. ExpressVPN’i abonelik döneminizin son gününe kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.
Aboneliğinizi nasıl yenileyeceğinizi öğrenin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bitcoin veya Paymentwall ile satın alınan abonelikler
Paymentwall veya Bitcoin ile satın alınan abonelikler otomatik olarak yenilenmediği için aboneliğinizi manuel olarak iptal etmeniz gerekecektir.
Aboneliğinizi nasıl yenileyeceğinizi öğrenin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
App Store üzerinden satın alınan abonelikler
App Store uygulama içi satın alma yoluyla yapılan abonelikler, abonelik döneminizin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. App Store’da aboneliğinizi nasıl iptal edeceğinizi öğrenin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Google Play Store üzerinden satın alınan abonelikler
Google Play Store uygulama için satın alma yoluyla yapılan abonelikler, abonelik döneminizin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Google Play Store’da aboneliğinizi nasıl iptal edeceğinizi öğrenin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.