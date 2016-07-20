Bu rehber, aboneliğiniz sona ermeden ExpressVPN aboneliğinizi nasıl iptal edebileceğinizi gösterir.

Önemli: Aboneliğinizi ExpressVPN uygulamasından iptal edemezsiniz.

Kredi kartı veya PayPal ile satın alınan abonelikler

Önemli: Hesabınızda oturum açtıktan sonra aşağıdaki seçenekleri görmüyorsanız yardım için Hesabınızda oturum açtıktan sonra aşağıdaki seçenekleri görmüyorsanız yardım için Destek Ekibi ile iletişime geçin

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Soldaki menüden Aboneliğim‘i ve ardından Abonelik ayarlarını düzenle‘yi seçin. Otomatik Yenileme Ayarları sayfasında, Otomatik yenilemeyi kapat‘ı seçin, ardından “Aboneliğiniz iptal edildi” ifadesini görene kadar komutları izleyin.

Otomatik yenilemeyi kapattıktan sonra, başka bir abonelik dönemi için ücretlendirilmeyeceksiniz. ExpressVPN’i abonelik döneminizin son gününe kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.

Önemli: ExpressVPN aboneliğiniz için PayPal’ın IPN hizmetini kullandıysanız IPN’i iptal etmeniz gerekecektir.

Aboneliğinizi nasıl yenileyeceğinizi öğrenin.

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Bitcoin veya Paymentwall ile satın alınan abonelikler

Paymentwall veya Bitcoin ile satın alınan abonelikler otomatik olarak yenilenmediği için aboneliğinizi manuel olarak iptal etmeniz gerekecektir.

Aboneliğinizi nasıl yenileyeceğinizi öğrenin.

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App Store üzerinden satın alınan abonelikler

App Store uygulama içi satın alma yoluyla yapılan abonelikler, abonelik döneminizin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. App Store’da aboneliğinizi nasıl iptal edeceğinizi öğrenin.

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Google Play Store üzerinden satın alınan abonelikler

Google Play Store uygulama için satın alma yoluyla yapılan abonelikler, abonelik döneminizin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Google Play Store’da aboneliğinizi nasıl iptal edeceğinizi öğrenin.

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