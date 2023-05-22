DC Evreni’nin en sevilen süper kahramanlarından birinin yeni filmi The Flash, 2023 sonhabarında Max’e (HBO Max ve Discovery+ hizmetlerinin birleşimi olan yeni hizmet) gelmeden önce, 16 Haziran’da sinemalarda gösterime girecek. Hayranlar, 2 saat 30 dakikalık süreye sahip filmde bu süper kahramanın hayatındaki en yeni bölüme şahit olmak için sabırsızlanıyor.

Ancak bu filmi (ya da herhangi bir süper kahraman filmini) internetten izlemek veya indirmek isteyenler için, internet hızı, bu deneyimin ne kadar keyifli olacağını belirlemede bir payı olacak. Ve bu hızın büyük bir bölümü, dünyanın neresinde olduğunuza bağlı.

The Flash filminin gösterimini kutlamak amacıyla, ExpressVPN, en hızlı ve en yavaş internet bağlantıları konusuna giriş yaptı ve bu film küçük ekranlarda gösterime girmesinden sonra bu bölgelerdeki kişilerin video akış platformlarında filmi 4K Ultra HD kalitede çevrimdışı izlemek için indirmenin ne kadar süreceğini hesapladı. Bulgularımız sizi şaşırtabilir…

Ancak bu filmi veya başka bir bir gişe rekorları kıran süper kahraman filmini herhangi bir yerden izlemek veya (bir VPN indirerek) indirmek isteyenler için internet hızı, deneyimin ne kadar keyifli olacağı konusunda önemli bir yol oynar. Bu hızın ne kadar iyi olduğu da dünyada nerede olduğunuza bağlıdır.

En hızlı internet bağlantısına sahip 10 bölge

İnternet, yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dünya çapında 5.16 milyar kullanıcısıyla, insanların gündelik görevlerini yerine getirmek için internete muhtaç oldukları aşikar.

Günümüzün hızlı hareket eden dünyasında, kullanıcıların bilgiye kolay erişmesi, çevrimiçi aktiviteleri gerçekleştirmesi ve sevdikleri dizileri Netflix ve Max gibi video akış platformlarında izlemesi (veya daha sonra izlemek için indirmesi) için daha hızlı internet bağlantılarına sahip olmak arzu edilir. Ancak, herkes yüksek hızlı internet bağlantısına eşit erişime sahip değil.

Bunu perspektif içine almak için aşağıdaki infografiğe göz atın:

Varlıklı bölgeler en hızlı internet bağlantısına sahip

Beklendiği üzere, daha güçlü ekonomiye ve daha gelişmiş altyapıya sahip yerler genellikle daha yüksek internet hızına sahip oluyor. Örneğin, Monako, en yüksek ortalama indirme hızı ve kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla ile listenin en üst sırasında yer alıyor. Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, 2022’de bu kent devletinin kişi başına değerinin 204.199 USD olduğu hesaplandı.

2 saat 30 dakika süren The Flash filminin 4K Ultra HD kalitedeki dosyasının boyutunun 17.5GB olduğunu tahmin edersek; gerçekleştirdiğimiz analize göre, bu filmi Monako’da çevrimdışı izlemek için bölgenin sahip olduğu 319.59 Mbps ortalama indirme hızı sayesinde 7 dakika dan biraz uzun bir süre içinde indirebilirsiniz.

Sıralama Bölge Hız (Mbps) The Flash filmini çevrimdışı izlemek amacıyla indirmek için gereken süre 1. Monako 319.59 Mbps 7 dakika 18 saniye 2. Singapur 300.83 Mbps 7 dakika 45 saniye 3. Şili 298.5 Mbps 7 dakika 49 saniye 4. Hong Kong 292.21 Mbps 7 dakika 59 saniye 5. Çin Anakarası 280.01 Mbps 8 dakika 20 saniye 6. İsviçre 279.8 Mbps 8 dakika 20 saniye 7. Fransa 271.33 Mbps 8 dakika 36 saniye 8. Danimarka 270.27 Mbps 8 dakika 38 saniye 9. Romanya 260.97 Mbps 8 dakika 56 saniye 10. Tayland 260.54 Mbps 8 dakika 57 saniye

Singapur, İsviçre ve Danimarka en hızlı internet bağlantıları listemize giren ülkeler arasında yer alıyor. Beklendiği üzere, bu ülkeler 2022’de en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip 10 ülke arasında yer alıyor.

Etkileyici indirme hızları sayesinde bu ülkelerin her birindeki izleyiciler, The Flash 2023 gibi büyük başarılı filmleri izlerken sorunsuz bir izleme deneyiminin tadını çıkarabilirler. Benzer boyuttaki filmleri 4K Ultra HD kalitede çevrimdışı izlemek amacıyla indirmeleri, yaklaşık yedi buçuk ile sekiz buçuk arasında bir süre alır.

Buna rağmen, bir ülkenin altyapısını ve internet hızlarını geliştirmede gayrisafi yurtiçi hasılanın kuşkusuz çok önemli olmasına karşın, tek etken değil. Örneğin, Şili’nin kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılası 15.158 USD olmasına rağmen en hızlı internet bağlantılarına sahip ülkeler listemizde üçüncü sırada yer alıyor. Şili hükümeti, internet erişimini ve bağlanabilirliği fiber optik kablolarla yükseltmek için çeşitli inisiyatifler aldı ve ülkenin kalıcı bir biçimde yüksek internet hızlarına sahip olmasını sağladı.

Hangi ülkeler en yavaş internet bağlantısına sahip?

Dünyanın en hızlı ve en yavaş internet hızlarını araştırırken, sağlıklı bir internet bağlantısına erişimin hâlâ birçok kişi için bir lüks olduğu gerçeği bize hatırlatılıyor. En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler genellikle gelişmiş ekonomiye ve altyapıya sahip ülkelerken, daha fakir ülkeler (ve çatışma yaşayan ülkeler) en yeni teknolojilere yatırım yapma konusunda genellikle zorluklarla karşılaşıyor.

Sıralama Bölge Hız (Mbps) The Flash filmini çevrimdışı izlemek amacıyla indirmek için gereken süre 1. Küba 7.21 Mbps 5 saat 23 dakika 37 saniye 2. Türkmenistan 8.84 Mbps 4 saat 23 dakika 57 saniye 3. Afganistan 9.28 Mbps 4 saat 11 dakika 26 saniye 4. Burundi 9.62 Mbps 4 saat 2 dakika 33 saniye 5. Gambiya 10.63 Mbps 3 saat 39 dakika 30 saniye 6. Suriye 11.06 Mbps 3 saat 30 dakika 58 saniye 7. Sudan 11.34 Mbps 3 saat 25 dakika 45 saniye 8. Yemen 11.44 Mbps 3 saat 23 dakika 57 saniye 9. Mozambik 11.51 Mbps 3 saat 22 dakika 43 saniye 10. Tunus 11.88 Mbps 3 saat 16 dakika 24 saniye

Geleceğe doğru baktığımızda, Küba gibi, listemizdeki en yavaş ülkeler için bile bir umut ışığı var. Bu ada ülkesindeki kullanıcıların The Flash benzeri bir filmi tamamen indirmesi, yavaş internet hızı nedeniyle yaklaşık beş buçuk saat sürer. Buna karşın, Google yakın zamanda ülkedeki bağlantıyı fiber optik kablolarla geliştirmek için Küba hükümeti ile yaptığı işbirliği sonucunda ilerleme kaydediliyor. Bunun sonucunda, Küba şu anda %71.1 internet girim hızına sahip, bu da önemli bir gelişimi işaret ediyor.

Birçok Afrika ülkesi de internet hızı konusunda teşvik edici bir şekilde gelişim sinyalleri veriyor. Mozambik gibi ülkeler, Elon Musk’ın Starlink uydusu gibi, bağlanırlığı geliştiren çeşitli inisiyatifler sayesinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetti. Yüksek hızlı internet bağlantısına erişim yaygınlaştıkça, bu bölgelerdeki inovasyon ve büyüme potansiyeli gerçekten çok umut verici.

İnternet hızlarının geleceği: Wi-Fi 7

Gördüğümüz üzere, The Flash filmini teorik olarak indirmek için gereken süre, internet hızlarının konuma bağlı olduğunu gösterme konusunda faydalı bir karşılaştırma oldu. Ayrıca, internetin doğuşundan bu yana kadar katettiği mesafe için iyi bir hatırlatma oldu.

Wi-Fi teknolojisinin en yeni nesli olan Wi-Fi 7 ile birlikte, Wi-Fi 6E (6GHz bandında çalışan cihazların adı) teknolojisinin hızından dört kat kadar yüksek hızlara şahit oluyoruz. Bu, Wi-Fi 7’ye erişime sahip olan insanların büyük dosyaları kolay bir şekilde indirmelerini ve yüklemelerini, yüksek kaliteli videoları bekleme olmadan izleyebilmelerini ve aynı anda birden çok cihazı bağlayabilmelerini sağlayacak.

Buna karşın, bu gelişimlerin farklı demografiler ve bölgeler arasındaki dijital bölünmeyi kasıtsız olarak genişletebileceğini de unutmamak gerekir. Dünyanın bazı bölgeleri bu değişimleri kullanmak için yeterliliğe sahip olabilecekken, diğer yerler kaynak ve altyapı eksikliği nedeniyle zorluk çekebilir.

Bununla birlikte, Stralink’in Afrika’da yaptıkları ve Google’ın Küba hükümetiyle yaptığı işbirliğinde gördüğümüz üzere, uluslararası ortaklıklar internet bağlanırlığını geliştirmek için bu uçurum arasında bir köprü oluşturabilir. Bu ortaklıklar ve devam eden gelişimler ile, bir filmi indirme süresinin dünyadaki internet hızlarını karşılaştırma konusunda artık faydalı olmadığı bir güne şahit olabiliriz.

İnternet hızınız yavaş mı? Bu 8 ipucunu deneyin

Bulunduğunuz bölgenin internet hızı ne kadar yüksek veya düşük olursa olsun, internet deneyiminizi optimize etmenin her zaman bir yolu bulunuyor. Aramızda süper güce sahip olmayanlar için, dünyanın neresinde olursanız olun, internet bağlantınızı optimize etmek için bazı kullanışlı ipuçları:

Yönlendiricinizi yeniden başlatın:

Yönlendiricinizi yeniden başlatmak, internet bağlantınızı ve hızı etkileyen geçici sorunları giderebilir. Bunu güvenli bir şekilde yapmak için, yönlendiricinizi kapatın, fişini prizden çekin, en az 30 saniye bekleyin ve sonra tekrar fişe takıp açın.

Yönlendiricinizin pozisyonunu değiştirin

Yönlendiricinizi duvarlardan ve engellerden uzak bir merkezi konuma yerleştirmek, Wi-Fi kapsamını büyütebilir. Ayrıca, kapsamınızı daha da genişletmek için Wi-Fi uzatıcı ve mesh sistemi kullanabilirsiniz.

Yönlendiricinizi yükseltin

Daha güçlü bir yönlendiriciye yükseltmek, sinyal gücünüzü artırabilir ve iyi bir bağlantı için yönlendiricinin yanında olma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.

Bağlı cihaz sayısını sınırlandırın

Çok sayıda bağlı cihaza sahip olmak, video izlemek, oyun oynamak ve video aramalar gerçekleştirmek internet hızınızı yavaşlatabilir. Hızı geliştirmek için; yazılım güncelleyiciler gibi yüksek miktarda kaynak kullanan programların, web kameralarının veya müzik çalan akıllı hoparlörlerin bağlantısını sonlandırın.

Ethernet kablosu kullanın

Cihazınızı Wi-Fi yerine bir Ethernet kablosu kullanarak bağlamak, yüksek ihtimalle daha hızlı ve daha sağlıklı bir bağlantı sağlayacaktır.

Yavaşlatma olup olmadığını kontrol edin

VPN kullanmak, çevrimiçi aktivitelerinizi maskelemeye yardımcı olur ve böylece İSS’nizin özellikle video izleme ve medya indirme gibi belirli türdeki trafiği belirlemesini ve yavaşlatmasını önler. Yavaşlatma olmaması, daha yüksek hız elde edebilmeniz anlamına gelir.

Planınızı yükseltin

Aylık planınızda yer alan tam bant genişliği ve hız için İSS’nizin web sitesini kontrol edin. Sonuçlar hâla çok düşükse daha yüksek hızlı bir plana geçiş yapmayı değerlendirin.

Antivirüs taramaları gerçekleştirin

Düzenli olarak gerçekleştirilen antivirüs taramaları, bant genişliğinizi harcayabilen kötü amaçlı yazılımları bulmak ve silmek için yardımcı olur. Garip bir şekilde davranan ve sorunu giderilemeyen cihazları fabrika ayarlarına geri döndürmeyi deneyin.

Bonus: The Flash’ın evrimi

İlk olarak 1940’larda yayınlanan The Flash’ın kolej futbolu yıldızından adli bilimci bir süper kahramana evrimi, jenerasyonlar boyuna çizgi roman hayranları cezbetti. The Flash’ın o zamanda bu zamana kadarki değişimini kayda geçirmek için zamanda geriye gittik.

The Flash 2023 filmi: Beklentiler

The Flash, DC Comics’in tarihi boyunca birçok heyecan verici değişime uğradı. Jay Garrick’in ikonik başlığıyla başlayarak, değişen zamanlara ve çizgi roman okuyucularının tercihlerine ayak uydurmak için farklı versiyonlara (Barry Allen ve Wally West gibi) evrildi.

Merakla beklenen ve Andrés Muschietti’nin yönettiği The Flash filmi, Scarlet Speedster’ın hayat hikayesinde önemli bir rol oynayan “Flashpoint”i içererek çizgi romana sadık kalacak. DC süper kahramanlarının hayranları, bu film için Michael Keaton’ın Batman rolünü tekrarlamasından ve Sasha Calle’nin Supergirl olarak sahneye çıkmasından dolayı çok heyecanlı.

The Flash filmi 16 Haziran 2023’te tüm dünyadaki sinemalarda gösterime girecek ve 2023 sonbaharında Max’ten izlenebilecek.