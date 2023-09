Quand on parle de la surveillance de vos activités en ligne, il s’agit souvent de votre fournisseur d’accès internet ou de géants de la tech comme Google. Mais il existe une menace plus proche et plus personnelle pour votre confidentialité : les routeurs. Le routeur Wi-Fi de votre maison, de la maison d’un ami, de votre école, de votre entreprise ou de votre café préféré peut enregistrer tous les sites que vous visitez. Une personne pourrait facilement obtenir beaucoup d’informations sur vous en se connectant simplement au routeur.

… Et non, le mode de navigation privée ou incognito n’empêche pas l’accès à vos activités sur internet via votre routeur.

Les journaux de connexion d’un routeur

Les journaux du routeur sont également appelés logs du routeur ou historique du routeur. Les routeurs examinent l’ensemble du trafic réseau et conservent un registre des activités auquel le propriétaire du réseau Wi-Fi (ou l’administrateur du réseau Wi-Fi) peut accéder via le compte administrateur. Cela signifie que le propriétaire du réseau peut accéder à des informations telles que votre adresse IP, les appareils connectés, les sites web que vous visitez, et même le temps que vous avez passé en ligne. Votre fournisseur d’accès internet (FAI) a également accès à ces journaux.

Comment accéder aux journaux du routeur

Le moyen le plus simple d’accéder au journal d’un routeur est d’utiliser un navigateur web. Suivez ces étapes :

Localisez l’adresse IP de votre routeur (elle se trouve généralement au dos de votre routeur). Saisissez l’adresse IP du routeur dans la barre d’adresse de votre navigateur. Connectez-vous à votre routeur. Accédez aux journaux de votre routeur dans les paramètres de votre compte administrateur.

Les journaux d’un routeur peuvent compromettre votre confidentialité

Vous pourriez penser qu’un routeur qui enregistre votre activité en ligne n’est pas rassurant. Lorsque l’on sait à quel point nous utilisons internet, combien de données un routeur enregistre et le nombre de réseaux Wi-Fi qui ont collecté nos données, la portée de ces journaux devient considérable. Notez que cela inclut votre historique de navigation privée.

Le risque de voir des informations identifiables vendues, utilisées à des fins malveillantes ou exploitées par des personnes indésirables devient de plus en plus élevé.

Les administrateurs de routeurs ou de Wi-Fi sont les personnes qui gèrent votre réseau. Les personnes qui ont accès à votre activité sur internet peuvent être – selon l’endroit où vous vous connectez – les membres de votre famille (parents, enfants, conjoints), le responsable informatique de votre école ou de votre entreprise, et même le propriétaire du café où vous vous êtes connecté.

Saviez-vous que les routeurs sont essentiellement des ordinateurs ? Les routeurs fonctionnent avec leur propre système d’exploitation et ne sont pas à l’abri des vulnérabilités et des cyberattaques. Des hackers peuvent utiliser un routeur vulnérable pour vous espionner, et même lancer une attaque de type man-in-the-middle.

Quels sont les journaux enregistrés par un routeur ?

Votre routeur enregistre les appareils connectés, les sites web que vous visitez, le temps que vous passez sur chaque site, et même le trafic web s’il n’est pas chiffré. Alors, oui, quelqu’un peut trouver l’historique de vos recherches grâce au journal d’un routeur.

Un routeur n’enregistre pas les données de la même manière que votre navigateur, il s’appuie principalement sur les adresses IP. Il faut une petite investigation pour identifier chaque site web visité, mais une simple recherche sur Google peut suffire. Les utilisateurs sont également identifiés par leurs adresses IP facilement lorsqu’il n’y a qu’un petit nombre de connexions au réseau Wi-Fi.

En connectant votre téléphone à un réseau Wi-Fi, vous risquez de partager encore plus d’informations identifiables et privées avec le routeur. Si vous utilisez les appels Wi-Fi ou envoyez des messages à l’aide d’une application sans chiffrement de bout en bout, le routeur peut conserver un journal de tous les messages et des appels que vous avez effectués. L’utilisation des applications est également enregistrée, tout comme les sites web visités.

Un VPN peut-il masquer votre activité en ligne à un routeur ?

Une application VPN est le moyen le plus simple d’empêcher l’enregistrement de votre activité en ligne par un routeur. Les VPN redirigent votre trafic vers un tunnel chiffré situé entre vos appareils et le serveur VPN. Seul le programme VPN est en mesure de déchiffrer ses données. Un VPN masque également votre adresse IP et permet de confondre votre trafic avec celui des autres utilisateurs, ce qui rend votre identification plus difficile.

Lorsqu’il est connecté à un VPN, le routeur enregistre des données chiffrées, mais il ne peut pas les lire. Un VPN vous protège également des routeurs vulnérables, ce qui rend les tentatives d’espionnage infructueuses puisque vos données sont rendues indéchiffrables.

Comment supprimer l’historique de votre routeur Wi-Fi

Vous craignez la surveillance de vos activités en ligne via votre routeur ? Vous pouvez supprimer les journaux de votre routeur Wi-Fi en suivant ces étapes :

Localisez l’adresse IP de votre routeur (elle se trouve généralement au dos de votre routeur). Saisissez l’adresse IP du routeur dans la barre d’adresse de votre navigateur. Connectez-vous à votre routeur. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut se trouvent sur votre routeur. Accédez au compte administrateur, puis aux journaux de votre routeur. Cliquez sur Supprimer les journaux pour supprimer l’historique Wi-Fi.

Vous ne pouvez supprimer l’historique Wi-Fi du routeur que si vous êtes l’administrateur. Vous ne pouvez pas supprimer l’historique Wi-Fi des routeurs publics. C’est la raison pour laquelle il est préférable d’utiliser un VPN pour protéger votre activité de navigation.