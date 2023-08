Wenn wir über Dritte sprechen, die Ihr Surfverhalten verfolgen, meinen wir oft Ihren Internetanbieter oder Big-Tech-Unternehmen wie Google. Doch es gibt eine näherliegende und persönlichere Bedrohung für Ihre digitale Privatsphäre: Ihr Router. Der WLAN-Router bei Ihnen zu Hause, bei Freunden, in der Schule, im Büro oder in Ihrem Lieblingscafé kann jede Website aufzeichnen, die Sie besuchen, während Sie dieses Netzwerk nutzen – und jemand könnte diese Websites ganz einfach abrufen, denn er kann den Router-Verlauf einsehen.

Und nein, der private oder Inkognito-Modus trägt nicht dazu bei, dass Ihr Router Ihre Internetaktivitäten nicht mitbekommt.

Inhaltsverzeichnis

Was ist der Router-Verlauf?

Der Router-Verlauf wird auch als Router-Protokoll bezeichnet. Ein Router sieht den gesamten Netzwerkverkehr ein und führt Aufzeichnungen über die Aktivitäten, auf die der Eigentümer (oder der Administrator) des WLANs über die Admin-Konsole zugreifen kann. Das wiederum bedeutet, dass der Betreiber des WLANs auf Informationen wie Ihre IP-Adresse, verbundene Geräte, von Ihnen aufgerufenen Websites und sogar die Zeit, die Sie online verbracht haben, zugreifen kann. Auch Ihr Internetanbieter hat Zugang zu diesen Protokollen.

Wie Sie den Router-Verlauf einsehen

Die einfachste Möglichkeit, wie Sie auf den Router-Verlauf zugreifen können, ist über einen Browser. Und so geht’s:

Ermitteln Sie die IP-Adresse Ihres Routers. Diese finden Sie in der Regel auf seiner Rück- oder Unterseite. Geben Sie die IP-Adresse des Routers in die Suchleiste Ihres Browsers ein. Melden Sie sich bei Ihrem Router an. Finden Sie in den Einstellungen die Admin-Konsole – dort können Sie die Protokolle Ihres Routers abrufen.

Risiken des Router-Verlaufs

Vielleicht glauben Sie, dass die Aufzeichnung Ihrer Internetaktivitäten durch einen Router keine große Sache ist. Wenn Sie jedoch bedenken, wie stark wir das Internet nutzen, wie viele Daten ein Router speichert und wie viele drahtlose Netzwerke unsere Daten erfasst haben, wird die Reichweite überwältigend. Und ja, das schließt auch Ihren Inkognito-Browserverlauf ein.

Plötzlich wird das Risiko, dass persönlich identifizierbare Informationen verkauft und missbraucht werden und in die Hände von jemandem mit böswilligen Absichten fallen, zu einer echten Gefahr.

Router- oder WLAN-Administratoren sind die Menschen, die das WLAN verwalten, das Sie nutzen. Je nachdem, wo Sie sich mit einem WLAN verbinden, können zu den Menschen, die Zugriff auf Ihre Webaktivitäten haben, Familienmitglieder zu Hause (Eltern, Kinder, Ehepartner), der IT-Manager in Ihrer Schule oder an Ihrem Arbeitsplatz und auch der Café-Besitzer gehören, in dessen offenem Netzwerk Sie gesurft haben.

Wussten Sie, dass Router im Grunde genommen Computer sind? Router laufen mit einem eigenen Betriebssystem und sind nicht immun gegen Schwachstellen und Cyberangriffe. Jemand mit böswilligen Absichten kann einen kompromittierten Router nutzen, um Sie auszuspionieren und sogar einen Man-in-the-Middle-Angriff auszuüben.

Was protokolliert ein Router?

Ihr Router zeichnet auf, welche Geräte Sie verbunden haben, welche Websites Sie besuchen, wie viel Zeit Sie auf jeder Website verbringen, und er schreibt sogar den Datenverkehr mit, solange er nicht verschlüsselt ist. Also? Ja. Jemand kann über ein Router-Protokoll Ihren Suchverlauf einsehen.

Ein Router protokolliert Informationen nicht auf dieselbe Weise wie Ihr Browser. Im Gegensatz zum Browser stützt er sich in erster Linie auf die Erfassung der IP-Adressen. Zwar erfordert es ein wenig detektivischen Spürsinn, um über diese die von Ihnen besuchten Websites zu identifizieren, aber eine einfache Google-Suche reicht hierfür schon aus. Auch die Nutzer werden anhand der IP-Adresse identifiziert – was natürlich viel einfacher ist, wenn es nur wenige Nutzer in einem WLAN gibt.

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem WLAN verbinden, können sogar noch mehr identifizierbare und vertrauliche Informationen auf dem Router gespeichert werden. Wenn Sie WLAN-Anrufe tätigen oder mit einer App ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Nachrichten senden, kann der Router ein Protokoll aller Anrufe und Nachrichten führen, die Sie getätigt haben. Auch Ihre App-Nutzung wird protokolliert, ebenso wie die Besuche von Websites.

Kann ein VPN Ihre Online-Aktivitäten vor einem Router verbergen?

Eine VPN-App ist die einfachste Möglichkeit, wie Sie Ihre Internetaktivitäten vor einem Router verbergen und somit deren Aufzeichnung verhindern können. Ein VPN leitet Ihren Datenverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel, der zwischen Ihnen und dem VPN-Server aufgebaut wird, und nur das VPN kann die Daten entschlüsseln. Außerdem verbirgt ein VPN Ihre IP-Adresse, und Ihr Datenverkehr wird mit dem anderer Nutzer vermischt, wodurch es schwieriger wird, Sie zu identifizieren.

Wenn Sie mit einem VPN verbunden sind, protokolliert der Router die verschlüsselten Datenpakete, kann die Daten aber nicht lesen. Ein VPN schützt Sie auch vor kompromittierten Routern und macht Versuche, Sie auszuspionieren, erfolglos, da Ihre Daten nicht entziffert werden können.

Wie Sie den Router-Verlauf löschen

Wenn Sie befürchten, dass jemand Ihre Aktivitäten über Ihren Router ausspioniert, können Sie die Protokolle Ihres WLAN-Routers mit den folgenden Schritten löschen:

Ermitteln Sie die IP-Adresse Ihres Routers. Diese finden Sie in der Regel auf seiner Rück- oder Unterseite. Geben Sie die IP-Adresse des Routers in die Suchleiste Ihres Browsers ein. Loggen Sie sich in Ihren Router ein. Den Standard-Nutzernamen und das Standard-Passwort finden Sie auf einem Aufkleber auf dem Gerät. Finden Sie in den Einstellungen die Admin-Konsole, um auf die Protokolle Ihres Routers zuzugreifen. Klicken Sie auf den Button „Protokolle löschen“ (oder sinngemäß), um den Verlauf Ihrer Aktivitäten im WLAN zu löschen.

Um den WLAN-Verlauf eines Routers löschen zu können, müssen Sie der Administrator des Routers sein. Sie können keine Protokolle von öffentlichen WLAN-Routern beseitigen. Nutzen Sie deswegen am besten ein VPN, um Ihre Online-Aktivitäten zu verbergen.

