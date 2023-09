Quando falamos sobre pessoas rastreando sua navegação, geralmente falamos sobre seu provedor de serviços de Internet ou as empresas Big Tech como o Google. Mas há uma ameaça mais próxima e pessoal à sua privacidade online: seu roteador. O roteador Wi-Fi em sua casa, na casa de um amigo, em sua escola, em seu escritório ou em seu café favorito pode registrar todos os sites que você visita enquanto usa essa rede e alguém pode facilmente procurá-los simplesmente fazendo login no roteador

E não, o modo anônimo ou privado não faz nada para manter sua atividade na web fora do roteador.

O que é um log do roteador?

Os logs do roteador também são conhecidos como histórico do roteador. Os roteadores examinarão todo o tráfego de rede e manterão um registro da atividade, acessível pelo proprietário do Wi-Fi (ou administrador do Wi-Fi) por meio do painel de administração. Isso significa que o proprietário do Wi-Fi pode acessar informações como seu endereço IP, dispositivos conectados, sites que você acessou e até mesmo o tempo que você passou online. Seu provedor de Internet (ISP) também tem acesso a esses registros.

Como acessar os logs do roteador

A maneira mais fácil de acessar o log de um roteador é por meio de um navegador da web. Veja como.

Localize o endereço IP do seu roteador. Normalmente, você pode encontrá-lo na parte de trás do seu roteador. Digite o endereço IP do roteador na barra de pesquisa do navegador. Faça login no seu roteador. Encontre o painel de administração nas configurações para acessar os logs do roteador.

Riscos do log do roteador

Você pode pensar que um roteador registrando sua atividade na web não é grande coisa. Depois de considerar o quanto usamos a Internet, quantos dados um roteador está armazenando e quantas redes Wi-Fi que capturaram nossos dados, o alcance se torna impressionante. E sim, isso inclui seu histórico de navegação anônima.

De repente, o risco de informações identificáveis serem vendidas, mal utilizadas e cair nas mãos de agentes mal-intencionados torna-se um risco real.

Os administradores do roteador, ou administradores de Wi-Fi, são as pessoas que gerenciam seu Wi-Fi. Dependendo de onde você se conecta a uma rede Wi-Fi, as pessoas que têm acesso à sua atividade na web podem incluir familiares em casa (pais, filhos, cônjuges), o gerente de TI de sua escola ou escritório e até mesmo o proprietário do café em cuja rede aberta você se conectou.

Você sabia que os roteadores são essencialmente computadores? Os roteadores são executados em seu próprio sistema operacional e não são imunes a vulnerabilidades e ataques cibernéticos. Atores maliciosos podem usar um roteador comprometido para espionar você e até mesmo realizar um ataque man-in-the-middle.

O que um roteador registra?

Seu roteador mantém um registro de seus dispositivos conectados, os sites que você visita, o tempo gasto em cada site e até mesmo o tráfego da web, se não estiver criptografado. Então sim. Alguém pode encontrar seu histórico de pesquisa por meio de um log do roteador.

Um roteador não registra informações da mesma forma que seu navegador; em vez disso, ele se baseia principalmente no registro de endereços IP. É preciso um pouco de trabalho investigativo para identificar cada site visitado, mas algo tão simples quanto uma pesquisa no Google pode fazer isso. Os usuários também são identificados pelo endereço IP, o que é mais fácil se houver apenas um pequeno número de usuários em uma rede Wi-Fi.

Conectar seu telefone a uma rede Wi-Fi pode registrar ainda mais informações identificáveis e privadas no roteador. Se você usa chamadas Wi-Fi ou envia mensagens usando um aplicativo sem criptografia de ponta a ponta, o roteador pode manter um registro de todas as chamadas e mensagens que você fez. Além disso, o uso do aplicativo é registrado, assim como registra as visitas ao site.

Uma VPN pode ocultar sua atividade na web de um roteador?

Um aplicativo VPN é a maneira mais fácil de impedir que sua atividade na web seja registrada por um roteador. As VPNs canalizam seu tráfego por meio de um túnel criptografado estabelecido entre você e o servidor VPN, e somente a VPN pode descriptografar os dados. Uma VPN também oculta seu endereço IP e seu tráfego se mistura com o de outros usuários, dificultando sua identificação.

Quando conectado a uma VPN, o roteador registra o pacote de dados criptografados, mas não consegue ler os dados. Uma VPN também protegerá você de roteadores comprometidos, tornando infrutíferas as tentativas de espioná-lo, pois seus dados se tornam indecifráveis.

Como limpar o histórico do roteador Wi-Fi

Se você está preocupado com alguém espionando sua atividade por meio do roteador, pode limpar os logs do roteador Wi-Fi seguindo estas etapas.

Localize o endereço IP do seu roteador. Normalmente, você pode encontrá-lo na parte de trás do seu roteador. Digite o endereço IP do roteador na barra de pesquisa do navegador. Faça login no seu roteador. O nome de usuário e a senha padrão estão no seu roteador. Encontre o painel de administração nas configurações para acessar os logs do roteador. Clique no botão “Limpar Logs” para excluir seu histórico de Wi-Fi.

Você só pode limpar o histórico de Wi-Fi do roteador do qual é administrador. Você não pode excluir o histórico de Wi-Fi de roteadores públicos. É por isso que é melhor usar uma VPN para ocultar sua atividade de navegação.