Kiedy mówimy o ludziach śledzących Cię w Internecie, często mamy na myśli Twojego dostawcę usług internetowych lub firmy Big Tech typu Google. Istnieje jednak bliższe, bardziej osobiste zagrożenie dla Twojej cyfrowej prywatności: router. Router Wi-Fi w Twoim domu, domu znajomego, szkole, biurze lub ulubionej kawiarni może rejestrować każdą odwiedzaną przez Ciebie stronę (kiedy łączysz się z tą siecią), a ktoś może to łatwo sprawdzić, zwyczajnie logując się do routera.

I nie, tryb incognito nie pomoże Ci ukryć aktywności w sieci przed routerem.

Co to jest dziennik routera?

Dziennik routera (logi routera) jest również znany jako historia routera. Routery badają cały ruch sieciowy i prowadzą rejestr aktywności, który pozostajedostępny dla właściciela Wi-Fi (lub administratora Wi-Fi) za pośrednictwem panelu administracyjnego. Oznacza to, że właściciel sieci Wi-Fi może uzyskać dostęp do informacji takich jak adres IP użytkownika, podłączone urządzenia, odwiedzane strony, a nawet czas spędzony online. Dostawca usług internetowych (ISP) również ma dostęp do tych danych.

Jak uzyskać dostęp do logów routera

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie dostępu do dziennika routera jest przeglądarka internetowa. Oto jak to zrobić:

Znajdź adres IP routera. Zazwyczaj można go znaleźć z tyłu routera. Wpisz adres IP routera w pasku wyszukiwania. Zaloguj się do routera. W ustawieniach znajdź panel administracyjny, aby uzyskać dostęp do dziennika routera.

Zagrożenia związane z dziennikiem routera

Mogłoby się wydawać, że router rejestrujący naszą aktywność w sieci to nic takiego. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę, jak często korzystamy z Internetu, ile informacji przechowuje router i ile sieci Wi-Fi przechwyciło nasze dane… Cóż, perspektywa staje się przytłaczająca. Niestety obejmuje to również historię przeglądania w trybie incognito.

Nagle ryzyko, że możliwe do zidentyfikowania informacje zostaną sprzedane, niestosownie wykorzystane lub wpadną w niewłaściwe ręce, staje się realnym zagrożeniem.

Administratorzy routerów lub administratorzy sieci Wi-Fi to osoby, które zarządzają siecią Wi-Fi. W zależności od tego, gdzie łączysz się z Wi-Fi, dostęp do Twojej aktywności internetowej uzyskać mogą członkowie rodziny, informatyk w szkole lub biurze, a nawet właściciel kawiarni, z której otwartą siecią zdarzyło Ci się połączyć.

Czy wiesz, że routery to w zasadzie komputery? Routery działają na własnym systemie operacyjnym i nie są odporne na luki w zabezpieczeniach i cyberataki. Złośliwe podmioty mogą wykorzystać zainfekowany router do szpiegowania użytkownika, a nawet do przeprowadzenia ataku typu man-in-the-middle.

Co rejestruje router?

Router prowadzi rejestr połączonych urządzeń, odwiedzanych stron, czasu spędzonego na każdej z nich, a nawet ruchu sieciowego, jeśli nie jest on szyfrowany. Dlatego też ktoś może uzyskać dostęp do Twojej historii wyszukiwania za pośrednictwem dziennika routera.

Router nie rejestruje informacji w taki sam sposób jak przeglądarka – polega to głównie na rejestrowaniu adresów IP. Zidentyfikowanie każdej odwiedzonej witryny wymaga nieco wysiłku, ale z pomocą szybko przychodzi Google. Użytkownicy są również identyfikowani na podstawie adresu IP, co jest oczywiście łatwiejsze, jeśli z Wi-Fi korzysta niewielka liczba użytkowników.

Połączenie telefonu z siecią Wi-Fi może skutkować zarejestrowaniem na routerze jeszcze większej liczby możliwych do zidentyfikowania poufnych informacji. Jeśli korzystasz z połączeń Wi-Fi lub wysyłasz wiadomości w aplikacji bez szyfrowania end-to-end, router będzieprzechowywać logi wszystkich Twoich połączeń i wiadomości. Ponadto korzystanie z aplikacji jest rejestrowane, podobnie jak wejścia na stronę.

Czy VPN może ukryć Twoją aktywność w sieci przed routerem?

Aplikacja VPN to najprostszy sposób na ukrycie aktywności internetowej przed routerem. VPN-y kierują ruch przez zaszyfrowany tunel utworzony między Tobą a serwerem VPN i tylko VPN może odszyfrować te dane. VPN ukrywa również Twój adres IP, a jego ruch jest mieszany z ruchem innych użytkowników, co znacznie utrudnia identyfikację.

Po połączeniu z VPN router rejestruje zaszyfrowany pakiet danych, ale nie może go odczytać. VPN chroni Cię również przed zainfekowanymi routerami – sprawia, że próby szpiegowania stają się bezsensowne, ponieważ Twoje dane są nieczytelne.

Jak wyczyścić historię routera Wi-Fi

Jeśli obawiasz się, że ktoś szpieguje Cię za pośrednictwem routera, możesz wyczyścić dziennik routera Wi-Fi, wykonując następujące czynności:

Zlokalizuj adres IP routera. Zazwyczaj można go znaleźć z tyłu routera. Wpisz adres IP routera w pasku wyszukiwania. Zaloguj się do routera. Domyślna nazwa użytkownika i hasło znajdują się na routerze. W ustawieniach znajdź panel administracyjny, aby uzyskać dostęp do dziennika routera. Kliknij „Wyczyść dziennik”, aby usunąć historię Wi-Fi.

Możesz wyczyścić historię Wi-Fi jedynie takiego routera, którego jesteś administratorem. Nie ma możliwości usunięcia historii Wi-Fi z routerów publicznych. Dlatego właśnie VPN to najlepszy sposób na ukrycie Twojej aktywności w sieci.