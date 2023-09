Quando si parla di persone che tracciano la tua attività di navigazione, spesso si parla del tuo provider di servizi internet o di Big Tech come Google. Ma esiste una minaccia più vicina e più personale alla tua privacy online: il tuo router. Il router Wi-Fi di casa tua, di un amico, della scuola, dell’ufficio o del tuo bar preferito, può registrare tutti i siti visitati durante l’utilizzo della rete e qualcuno potrebbe facilmente consultarli semplicemente accedendo al router.

E no, la modalità in incognito o privata non fa nulla per impedire che l’attività web venga registrata dal router.

Che cos’è un registro delle attività del router?

I registri delle attività del router sono noti anche come cronologia del router. I router analizzano tutto il traffico di rete e conservano un registro delle attività, a cui il proprietario del Wi-Fi (o l’amministratore del Wi-Fi) può accedere tramite il pannello di controllo. Ciò significa che il proprietario del Wi-Fi può accedere a informazioni quali l’indirizzo IP, i dispositivi connessi, i siti web visitati e persino il tempo trascorso online. Anche il provider di servizi internet (ISP) ha accesso a questi registri.

Come accedere ai registri delle attività del router

Il modo più semplice per accedere al registro delle attività di un router è attraverso un browser web. Ecco come fare.

Individua l’indirizzo IP del router. In genere si trova sul retro del router. Inserisci l’indirizzo IP del router nella barra di ricerca del browser. Effettua l’accesso al router. Trova il pannello admin nelle impostazioni per accedere ai registri del router.

Scopri di più: Come eliminare la cronologia di navigazione da Google

I rischi legati alla registrazione delle attività da parte del router

Penserai che un router che registra la tua attività web non sia un grosso problema. Se si considera quanto utilizziamo internet, quanti dati vengono memorizzati da un router e il numero di reti Wi-Fi che hanno acquisito i nostri dati, la portata diventa enorme. E sì, ciò comprende anche la cronologia di navigazione in incognito.

Improvvisamente, il rischio che le informazioni di identificazione vengano vendute, utilizzate in modo improprio e cadano nelle mani di soggetti malintenzionati diventa reale.

Gli amministratori dei router, o delle reti Wi-Fi, sono le persone che gestiscono il tuo Wi-Fi. A seconda del luogo in cui ci si connette a una rete Wi-Fi, le persone che hanno accesso alla tua attività web possono essere i membri della famiglia a casa (genitori, figli, coniugi), il responsabile IT della scuola o dell’ufficio e persino il proprietario del bar in cui ti sei connesso.

Lo sai che i router sono sostanzialmente dei computer? I router utilizzano un proprio sistema operativo e non sono immuni da bug e attacchi informatici. I malintenzionati possono utilizzare un router vulnerabile per spiare l’utente e perfino per effettuare un attacco man-in-the-middle.

Che cosa registra il router?

Il router registra i dispositivi connessi, i siti web visitati, il tempo trascorso su ciascun sito web e persino il traffico web se non è crittografato. Quindi, sì. È possibile trovare la cronologia delle ricerche attraverso il registro del router.

Un router non registra informazioni come il browser, ma si basa principalmente sulla registrazione degli indirizzi IP. È necessario un po’ di lavoro di investigazione per identificare ogni sito web visitato, ma è sufficiente una semplice ricerca su Google per farlo. Gli utenti vengono identificati anche in base all’indirizzo IP, il che è più facile se il numero di utenti su una rete Wi-Fi è ridotto.

Collegando il proprio telefono a una rete Wi-Fi, il router potrebbe registrare un numero ancora maggiore di informazioni identificabili e private. Se si utilizzano le chiamate Wi-Fi o si inviano messaggi utilizzando un’app senza crittografia end-to-end, il router può tenere un registro di tutte le chiamate e i messaggi inviati. Inoltre, viene registrato anche l’utilizzo delle app, proprio come accade per gli accessi ai siti web.

Una VPN può nascondere la tua attività web a un router?

Un’app VPN è il modo più semplice per nascondere la tua attività online ai registri del router. Le VPN indirizzano il tuo traffico attraverso un tunnel crittografato che viene creato tra te e il server VPN, e solo quest’ultimo può decifrare i dati. Una VPN nasconde anche il tuo indirizzo IP e il tuo traffico viene mischiato a quello di altri utenti, rendendo la tua identificazione più difficile.

Quando si è connessi a una VPN, il router registra un pacchetto di dati crittografati, ma non è in grado di comprenderlo. Una VPN ti protegge anche dai router compromessi, rendendo vani i tentativi di spionaggio perché i tuoi dati sono comunque indecifrabili.

Scopri di più: Come eliminare la cronologia di navigazione del disco rigido

Come cancellare la cronologia del router Wi-Fi

Se temi che qualcuno possa spiare le tue attività attraverso il router, puoi cancellare i registri del router Wi-Fi seguendo questi passaggi.

Individua l’indirizzo IP del router. In genere si trova sul retro del router. Inserisci l’indirizzo IP del router nella barra di ricerca del browser. Accedi al tuo router. Il nome utente e la password predefiniti si trovano sul router. Trovate il pannello admin nelle impostazioni per accedere ai registri del router. Clicca sul pulsante “Cancella registri” per cancellare la cronologia Wi-Fi.

Puoi cancellare la cronologia Wi-Fi solo del router di cui sei amministratore. Non è possibile cancellare la cronologia Wi-Fi dei router pubblici. Per questo motivo è meglio utilizzare una VPN per nascondere la propria attività di navigazione.