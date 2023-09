Thuisnetwerk aanleggen: hoe kun je je wifi-router beveiligen?

Als we het hebben over mensen die je surfgedrag volgen, hebben we het vaak over je internetprovider of Big Tech-bedrijven zoals Google. Maar er is een meer persoonlijke bedreiging voor je online privacy: je router. De wifi-router bij jou thuis, bij een vriend thuis, op school, op kantoor of in je favoriete café kan elke website registreren die je bezoekt terwijl je dat netwerk gebruikt — en iemand kan die websites eenvoudig opzoeken door in te loggen op de router.

En nee, de incognito- of privémodus houdt je webactiviteiten niet buiten de router.

Wat is een routerlogboek?

Routerlogboeken staan ook bekend als de geschiedenis van de router. Routers onderzoeken al het netwerkverkeer en houden de activiteiten bij, die toegankelijk zijn voor de wifi-eigenaar (of wifi-beheerder) via het beheerpaneel. Dit betekent dat de wifi-eigenaar toegang heeft tot informatie zoals je IP-adres, verbonden apparaten, websites die je hebt bezocht en zelfs de tijd die je online bent geweest. Je internetprovider heeft ook toegang tot deze logbestanden.

Hoe krijg je toegang tot routerlogboeken

De eenvoudigste manier om toegang te krijgen tot het logboek van een router is via een webbrowser. Zo doe je dit.

Zoek het IP-adres van je router. Meestal vind je dit op de achterkant van je router. Voer het IP-adres van de router in de zoekbalk van je browser in. Meld je aan bij je router. Zoek het beheerpaneel in de instellingen om toegang te krijgen tot de logbestanden van je router.

Risico’s van routerlogging

Je zou kunnen denken dat een router die je webactiviteiten vastlegt niets voorstelt. Maar als je bedenkt hoeveel we het internet gebruiken, hoeveel gegevens een router opslaat en het aantal wifi-netwerken dat onze gegevens heeft vastgelegd, wordt het bereik overweldigend. En ja, dit geldt ook voor je incognito browsegeschiedenis.

Plotseling wordt het risico dat identificeerbare informatie wordt verkocht, misbruikt en in handen valt van kwaadwillenden, reëel.

Routerbeheerders of wifi-beheerders zijn de mensen die je wifi beheren. Afhankelijk van waar je verbinding maakt met een wifi-netwerk, kunnen de mensen die toegang hebben tot je webactiviteiten familieleden thuis zijn (ouders, kinderen, echtgenoten), de IT-manager van je school of kantoor en zelfs de café-eigenaar wiens open netwerk je hebt verbonden.

Wist je dat routers in wezen computers zijn? Routers draaien op hun eigen besturingssysteem en zijn niet immuun voor kwetsbaarheden en cyberaanvallen. Kwaadwillenden kunnen een gecompromitteerde router gebruiken om je te bespioneren en zelfs een man-in-the-middle aanval uitvoeren.

Wat doet een routerlogboek?

Je router houdt een logboek bij van je verbonden apparaten, de websites die je bezoekt, de tijd die je op elke website doorbrengt en zelfs het webverkeer als het niet versleuteld is. Dit betekent dat iemand je zoekgeschiedenis kan vinden via een routerlogboek.

Een router registreert informatie niet op dezelfde manier als je browser, maar baseert zich voornamelijk op het registreren van IP-adressen. Het vergt wat speurwerk om elke bezochte website te identificeren, maar zoiets simpels als een Google-zoekopdracht kan al voldoende zijn. Gebruikers worden ook geïdentificeerd aan de hand van IP-adressen, wat makkelijker is als er maar een klein aantal gebruikers op een wifi-netwerk zit.

Als je je telefoon aansluit op een wifi-netwerk, kunnen er nog meer identificeerbare en privégegevens op de router worden opgeslagen. Als je via wifi belt of berichten verstuurt met een app zonder end-to-end-encryptie, kan de router een logboek bijhouden van alle gesprekken en berichten die je hebt gevoerd. Ook je app-gebruik wordt gelogd, net zoals websitebezoeken worden gelogd.

Kan een VPN je webactiviteiten verbergen voor een router?

Een VPN-app is de eenvoudigste manier om te voorkomen dat je webactiviteiten worden gelogd door een router. VPN’s leiden je verkeer door een versleutelde tunnel tussen jou en de VPN-server en alleen de VPN kan de gegevens ontsleutelen. Een VPN verbergt ook je IP-adres en je verkeer wordt gemengd met dat van andere gebruikers, waardoor het moeilijker wordt om je te identificeren.

Wanneer je verbonden bent met een VPN, logt de router het versleutelde gegevenspakket, maar kan hij de gegevens niet lezen. Een VPN beschermt je ook tegen gecompromitteerde routers, waardoor pogingen om je te bespioneren vruchteloos zijn omdat je gegevens onleesbaar zijn gemaakt.

De geschiedenis van je wifi-router wissen

Als je je zorgen maakt dat iemand je activiteiten bespioneert via je router, kun je de logbestanden van je wifi-router wissen door deze stappen te volgen.

Zoek het IP-adres van je router. Meestal vind je dit op de achterkant van je router. Voer het IP-adres van de router in de zoekbalk van je browser in. Meld je aan bij je router. De standaardgebruikersnaam en het standaardwachtwoord staan op je router. Zoek het beheerpaneel in de instellingen om toegang te krijgen tot de logbestanden van je router. Klik op de knop “Logboeken wissen” om je wifi-geschiedenis te wissen.

Je kunt alleen de wifi-geschiedenis wissen van de router waarvan je een beheerder bent. Je kunt de wifi-geschiedenis van openbare routers niet wissen. Daarom kun je het beste een VPN gebruiken om je browse-activiteiten te verbergen.