İnternet alışverişi güvenli midir? Genel olarak evet! Son yıllarda internet alışverişi, daha güvenli ödeme geçitleri ve dolandırıcılık tespiti ile çok daha güvenli hale geldi. İnternet alışverişi, dışarı çıkmamanın getirdiği güvenlik nedeniyle Covid sürecinde önemli bir şekilde artmıştır. İnternet alışverişinin diğer bazı avantajları şunlardır:

Fırsatları ve indirimleri bulmak daha kolaydır

Satış elemanları tarafından rahatsız edilmeden huzur içinde alışveriş yapmak

Hassas veya gizli ürünler için gizli alışveriş

Birden fazla mağaza veya tedarikçide ürünleri karşılaştırmak daha kolay

Arkadaşlarınıza ve ailenize hediye göndermek daha kolay

Güvenli çevrimiçi alışveriş için en iyi 20 ipucu

İnternet alışverişi rahat olsa da bir dezavantajı vardır. İnternet alışverişi alışkanlıkları genellikle takip edilir veya izlenir. Neyse ki, güvende ve anonim kalmak için alabileceğiniz önlemler var. İpuçlarımıza göz atın ve bu tatil sezonunda alışveriş yaparken uyanık olun.

1. Güvenilir mağazalara sadık kalın

Bir şey satın almadan önce her zaman bir web sitesini araştırdığınızdan emin olun. Daha önce alışveriş yaptığınız mağazalarla devam etmek harika bir başlangıç. Ya sizin için yeni olan bir çevrimiçi mağazadan alışveriş yapıyorsanız? Trustpilot, Yelp ve Google’daki tüketici yorumlarıyla bu mağazaların itibarlarını biraz araştırın.

2. Site güvenliğini kontrol edin

Bir mağazanın web sitesinde SSL şifrelemesi olup olmadığına dikkat edin. Bunu, web sitesi adresinin https (http yerine) ile başlayıp başlamadığını ve tarayıcının adres çubuğunda URL’nin solunda bir asma kilit simgesi olup olmadığını kontrol ederek yapabilirsiniz.

VPN’e bağlı olsanız da olmasanız da https şifrelemesinin işe yaradığını hatırlamak önemlidir. Ancak, VPN https şifrelemesi ile birlikte sizi son derece güvende tutacaktır.

3. Kişisel bilgilerinizi koruyun

Bir web sitesine hangi bilgileri verdiğiniz konusunda ekstra dikkatli olun. Şüpheniz varsa bir satın alma işlemi yapmak için gereken mutlak minimum bilgiyi verin. Hesabınızla ilgili bilgileri doğrulamanızı isteyen e-posta veya telefon talepleri gibi olağandışı taleplere karşı dikkatli olun. Güvenlik açısından yaklaşırsak mağazalar size doğum tarihiniz veya şifreleriniz dahil olmak üzere hesabınızla ilgili hassas bilgileri asla sormazlar.

4. Herkese açık Wi-Fi ağında korunun

VPN olmadan herkese açık Wi-Fi ağlarında alışveriş yapmak, trafiğinizin saldırıya uğrama olasılığını artırır. VPN’iniz yoksa oteller, havaalanları, halka açık noktalar, otobüsler ve kafeler gibi yerlerde internetten alışveriş yapmaktan kaçının.

5. Güçlü şifreler oluşturun

Çevrimiçi hesaplar oluştururken, iki faktörlü kimlik doğrulamaya ek olarak güçlü ve benzersiz şifreler kullandığınızdan emin olun. Birinin hesabınıza erişmesini mümkün olduğunca zorlaştırın.

6. Çevrimiçi ödeme hizmetlerini kullanın

Varsa PayPal, Stripe veya Venmo gibi güvenli bir ödeme ağ geçidi kullanın. Banka kartınız yerine kredi kartınızı bir çevrimiçi ödeme hizmetine bağlamak, paranıza erişmek için ekstra bir savunma katmanı sağlamaya da yardımcı olur.

7. Dolandırıcı tekliflere karşı dikkatli olun

Gerçek olamayacak kadar iyi bir fırsat bulursanız muhtemelen gerçek değildir. Bir ürün diğer web sitelerinde satılanlara kıyasla çok daha ucuzsa o ürünün sahte olma ihtimali yüksektir.

8. Ekstrelerinizi takip edin

Çevrimiçi bankacılığınızda veya ödeme hizmetlerinizde otomatik ödeme bildirimlerini etkinleştirirseniz, gerçek olsun veya olmasın, ödeme yapılır yapılmaz size bildirimde bulunulabilir.

9. VPN kullanın

Bir VPN veya sanal özel ağ, çevrimiçi trafiğinizi güvenli bir tünelden yönlendirir. Koruma sağlamanın yanı sıra, internet alışverişi için bir VPN indirmek de potansiyel olarak tasarruf etmenizi sağlayabilir. Neticede, çevrimiçi mağazalardaki ve hizmetlerdeki fiyatlar konumlara göre değişebilir. Ve VPN edinmeniz için 12 aylık plan satın alımınıza ekstra üç ay hediye eden Efsane Cuma kampanyamızdan daha iyi bir fırsat olabilir mi?

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10. Mağazaların kredi kartı kabul edip etmediğini kontrol edin

Kredi kartları, bankalar ve finansal kurumlar tarafından desteklendikleri ve genellikle çevrimiçi mağazaların büyük çoğunluğu tarafından kabul edildiklerinden dolayı internet alışverişi için güvenilir bir yöntemdir. Ayrıca, dolandırıcılık durumunda durdurulması en kolay ödeme yöntemlerinden biridir.

11. Çevrimiçi yorumları araştırın

Çevrimiçi mağazalar için sahte yorum örnekleri artarken, Trustpilot gibi güvenilir inceleme sitelerine göz atmanız önerilir. Son derece benzer veya üst düzey bir dile sahip yüksek sayıda yoruma dikkat edin.

12. URL’yi doğrudan adres çubuğuna yazın

Çevrimiçi fırsatlar için e-posta alırsanız e-postalardaki bağlantılara tıklamak yerine URL’lerini doğrudan tarayıcınızın adres çubuğuna yazarak söz konusu mağazaların web sitelerini ziyaret edin. Bu şekilde, reklamı yapılan ürünün gerçek olup olmadığını belirleyebilir ve kendinizi sahte bağlantılardan koruyabilirsiniz.

13. Özel bir e-posta adresi kullanın

Yalnızca internet alışverişi için ayrı bir e-posta adresi oluşturmak spam e-posta riskini azaltabilir. Bu, tüm çevrimiçi alışveriş etkinliklerinizi ana e-posta hesabınızdan ayrı tutma avantajına da sahiptir. Alternatif olarak, ana adresinizi maskelemek için anonim e-posta ileticilerini de kullanabilirsiniz.

14. Telefonunuzdan alışveriş yaparken dikkatli olun

Mümkünse mobil tarayıcılardan alışveriş yapmak yerine bir mağazanın resmi uygulamasını tercih edin. Hedefleri bilinmediğinden URL kısaltma hizmetlerinden (Bitly veya Google URL Shortener gibi) gelen bağlantılara özellikle dikkat edin.

15. Çevrimiçi alışverişten sonra her zaman oturumu kapatın

Cihazınız yalnızca ve yalnızca sizin tarafınızdan kullanılmadığı sürece, internet alışverişinizi tamamladıktan sonra tüm hesaplarınızdan çıkış yapmaya özen gösterin.

16. Antivirüs veya anti-malware yazılımı yükleyin

Cihazlarınıza antivirüs yükleyerek internet alışverişi faaliyetlerinize yönelik olası güvenlik risklerine karşı kendinizi koruyun. Birçok kaliteli antivirüs, tarayıcınıza da yükleyebileceğiniz uzantılara ve eklentilere sahiptir.

17. Şikayet etmekten korkmayın

Sipariş ettikleriniz mağazanın tarifine uymuyorsa, hasar görmüşse veya gelmediyse şikayet etmekten korkmayın … zor. Web sitesine, mağazaya, satıcıya veya bir devlet (veya belediye) kurumuna şikayette bulunun. Sonuçta, siparişiniz için ödeme yaptınız!

18. Sanal kredi kartı kullanın

Sanal veya geçici kredi veya banka kartları, çevrimiçi işlemlerinize ek bir güvenlik katmanı eklemenin harika bir yoludur. Belirli kredi kartı sağlayıcıları, mevcut kartınızdan ayrı geçici kart numaraları verebilir. Bunlar daha sonra belirli veya tek seferlik alımlar için kullanılabilir.

19. Fiziksel adresleri ve telefon numaralarını araştırın

Mümkünse bir işletmenin web sitesinde doğrulanabilir adreslere veya telefon numaralarına sahip olup olmadığına bakın. Bir adresin gerçek olup olmadığını kontrol etmenin kolay bir yolu, adresi Google Haritalar’da araştırmaktır. Adil olmak gerekirse, Amazon gibi daha büyük çevrimiçi platformların üçüncü taraf satıcıları da barındırdığını ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların Amazon tarafından çözümleneceğini belirtmek gerekir.

20. Hüküm ve Koşulları Okuyun

İnternetten satın aldığınız her şeyin hüküm ve koşullarını her defasında okuduğunuzdan emin olun. Örneğin, hediye kartı satın almadan önce bir satıcının güvenilir olduğundan emin olun. Bu, alıcının gereksiz engeller olmadan karta erişebilmesini ve kartı kullanabilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

İnternet alışverişinin riskleri

Takip edilme veya izlenme olasılığına ek olarak internet alışverişi, tehlikelerin farkında olmadan alışveriş yapan insanlara yönelik çeşitli riskler de içerir. Kimlik hırsızlığı, güvenli olmayan sitelerde ortaya çıkan ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesine ve çalınmasına yol açan en yaygın sorunlardan biridir.

Kimlik hırsızlığı

Bu, müşterilerin kişisel ve ödeme bilgilerini çalan bilgisayar korsanlarından, kişisel bilgilerinizi elde etmek için tasarlanmış kimlik avı e-postalarına kadar her şeyi içerebilir. Bilgileriniz ele geçirildikten sonra internette taklit edilmeniz çok daha kolaylaşacaktır. Adınıza yapılmış olabilecek olağandışı satın alımlar için ekstrelerinize ve e-posta bildirimlerinize dikkat edin.

Çalınan veriler

Bir internet mağazası saldırıya uğrarsa tüm müşterilerin kişisel ve finansal bilgileri tehlikeye girebilir ve internette satılabilir. Bu, muhtemelen kredi kartı hırsızlığına veya kimlik hırsızlığına neden olabilir.

Sahte uygulamalar

İnternet mağazaları tarafından geliştirilen resmi uygulamaları kullandığınızdan emin olun. Bir uygulamanın gerçek olup olmadığını belirlemek için uygulamayı bir mağazanın resmi web sitesinde sağlanan bir bağlantıdan indirdiğinizden emin olun veya Google Play veya Apple App Store’daki yorumları kontrol edin.

Mağazadan güvenle alışveriş yapmak

ATM’lerden kaçının

Nakit alışveriş yapıyorsanız önce para çekin ve üzerinizde yeterince para olduğundan emin olun. Kalabalık alışveriş bölgelerindeki ATM’ler dolandırıcılar için açık hedeftir. Bununla beraber gün içinde etrafta az kişi varken ATM kullanmak en iyisidir.

Bluetooth beaconlar

Bir nesnelerin interneti cihazı olan bluetooth beacon cihazları, akıllı telefonlarla eşleştirilerek hareketlerinizi izleyebilir ve alışveriş alışkanlıklarınız, ürünlere yakınlığınız ve coğrafi konumunuz hakkında bilgi toplayabilir. Bu durum, Bluetooth’unuzu kapalı tutarak veya yalnızca güvendiğiniz cihazlarla eşleştirilerek önlenebilir. Android cihazlar ayrıca konumunuzu bulmak için diğer cihazları pasif olarak tarayan bir işleve sahiptir. Android 11’de bu özelliği Konum> Doğruluğu geliştir altındaki ayarlar menüsünde bulabilirsiniz.

Ultrasonik izleme

Çoğu insan tarafından duyulmayan ses dalgaları akıllı telefonlar tarafından algılanabilir ve sizi takip etmek için kullanılabilir. Yalnızca ultrasonik izlemeyi engellemek için değil, aynı zamanda konuşmalarınızın kaydedilmediğinden veya konuşmalarınızdaki bazı kelimelerin kırpılmadığından emin olmak için hangi uygulamalara mikrofon izni verdiğiniz konusunda dikkatli olun.

İrtibatta kalın

Eğer yaynınızda biri varsa bir arada kalmaya çalışın — ya da en azından birbirinizin nerede olduğunu bildiğinizden emin olun. Yanınızda çocuklarınız varsa her zaman yanınızda olduklarından emin olun ve kaybolurlarsa alışveriş merkezi yönetimine veya güvenlik personeline veya başka bir ebeveyne derhal yaklaşmalarını bildirin. Her ihtimale karşı, çocuklarınızın telefon numaranızı ezberlemesi de faydalıdır.

Kişisel eşyalarınızı koruyun

Çantaları, cüzdanları ve el çantalarını güvende tutun. Alışabilirseniz kendinize bir hırsızlık önleme sırt çantası alın – tercihen dışarıdan değil içeriden açılan fermuarlı bir sırt çantası edinin. Dışarıda alışveriş yaparken ihtiyaç duyulan mutlak minimum ürünleri yanınıza alın (Faraday Bag ve RFID-blocking cüzdanı gibi gizlilik bilincine sahip aksesuarları öneririz). Eşyalarınızı gözetimsiz bırakmayın.