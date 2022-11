Fazer compras pela Internet é seguro? De forma geral, sim! Comprar online se tornou muito mais seguro nos últimos anos, com opções de pagamento mais protegidas e detecção de fraudes. As compras pela Internet, durante a pandemia de Covid, aumentaram drasticamente, principalmente pela segurança física de não ter que se aventurar ao ar livre.

São diversas as vantagens de fazer compras pela Internet, incluindo:

Maior facilidade para encontrar ofertas e descontos

Comprar em paz, sem ser incomodado por vendedores

Privacidade para fazer compras de itens sensíveis ou íntimos

Maior facilidade para comparar produtos entre várias lojas ou fornecedores

Maior facilidade para enviar presentes a amigos e familiares

As 20 melhores dicas para compras online seguras

Embora realizar compras pela Internet seja conveniente, há uma desvantagem. Os hábitos relacionados às compras online são frequentemente rastreados ou monitorados. Felizmente, existem medidas que você pode adotar para permanecer seguro e anônimo. Confira as nossas dicas e fique atento enquanto faz compras online durante os feriados.

1. Escolha varejistas de confiança

Certifique-se sempre de pesquisar um site antes de realizar uma compra. Optar pelos varejistas com os quais você já fez compras antes é um ótimo começo. E se estiver fazendo compras em uma loja online que você não conhece? Faça algumas pesquisas sobre a reputação da empresa nas análises de consumidores no Trustpilot, Yelp e Google.

2. Confira a segurança do site

Fique de olho na criptografia SSL do site do varejista. Você pode fazer isso verificando se o endereço do site começa com https (em vez de http) e se há, ou não, um ícone de cadeado à esquerda da URL na barra de endereços do navegador.

É importante lembrar que a criptografia https funciona quer você esteja ou não conectado à VPN. Mas, uma VPN e criptografia https juntas manterão você extremamente seguro.

3. Proteja seus dados pessoais

Seja ainda mais cuidadoso sobre quais informações você fornece em um site. Em caso de dúvida, forneça o mínimo possível de informações necessárias para fazer uma compra. Seja cauteloso com as solicitações incomuns, feitas por email ou telefonemas, pedindo que você verifique informações sobre a sua conta. Por uma questão de segurança, os varejistas nunca vão perguntar detalhes sensíveis sobre a sua conta, incluindo sua data de nascimento ou senhas.

4. Fique protegido em redes Wi-Fi públicas

Fazer compras através de redes Wi-Fi públicas sem uma VPN aumenta as chances de seu tráfego ser interceptado. Se você não possuir uma VPN, evite fazer compras online em locais como hotéis, aeroportos, pontos de conexão públicos, ônibus e cafés.

5. Crie senhas fortes

Ao criar contas online, certifique-se de utilizar senhas fortes e únicas, além de autenticação de dois fatores. Faça com que seja o mais dificil possível para alguém acessar a sua conta.

6. Utilize serviços de pagamento online

Quando disponíveis, utilize um método de pagamento protegido, como PayPal, Stripe ou Venmo. Vincular seu cartão de crédito, em vez do cartão de débito, em um serviço de pagamento também ajuda a fornecer uma camada extra de defesa contra o acesso ao seu dinheiro.

7. Desconfie de acordos fraudulentos

Se você encontrar uma oferta que parece ser muito boa para ser verdade, provavelmente ela é fraudulenta. Se um produto é notavelmente mais barato, se comparado com outros sites, há uma grande chance de que ele seja falsificado.

8. Monitore seus extratos

Ao permitir notificações automáticas de pagamento em seu banco online ou serviço de pagamento, você pode ser notificado assim que uma transação for realizada – seja ela legítima, ou não.

9. Use uma VPN

Uma VPN, ou rede privada virtual, vai rotear seu tráfego online através de um túnel seguro. Além de fornecer proteção, baixar uma VPN para fazer compras online também pode potencialmente ajudar a economizar seu dinheiro.

Ocorre que os preços em lojas e serviços online podem variar de acordo com a localização.

10. Confira se os varejistas aceitam cartões de crédito

Cartões de crédito são um método confiável para fazer compras online, pois são amparados por bancos e instituições financeiras e geralmente são aceitos pela grande maioria dos varejistas online. É um dos métodos de pagamento mais fáceis de serem interrompidos em caso de fraude.

11. Pesquise opiniões na Internet

Embora tenha havido casos crescentes de análises falsas sobre lojas online, ainda , é recomendável que você verifique sites confiáveis de análises, como o Trustpilot. Fique de olho quando houver uma quantidade excessiva de revisões com linguagem muito similar ou exagerada.

12. Digite a URL diretamente na barra de endereços

Se você receber emails para ofertas online, visite os sites desses varejistas digitando as respectivas URLs diretamente na barra de endereços do seu navegador, em vez de clicar nos links dos emails. Desta forma, você pode determinar se a oferta anunciada é autêntica e se proteger de links falsos.

13. Utilize endereços de email dedicados

A criação de um endereço de email exclusivamente dedicado para fazer compras pela Internet pode reduzir o risco de spam. Isto também possui a vantagem de manter todas as suas atividades relacionadas às compras online separadas da sua conta de email principal. De forma alternativa, você também poderia utilizar encaminhadores anônimos de email, para mascarar seu endereço principal.

14. Tenha cuidado ao fazer compras pelo celular

Sempre que possível, opte pelo aplicativo oficial do varejista em vez de fazer compras através de navegadores para celular. Seja ainda mais cuidadoso com links oriundos de serviços de encurtamento de URL (como Bitly ou Google URL Shortener), uma vez que seus destinos são desconhecidos.

15. Sempre faça log off após as compras online

A menos que o seu dispositivo seja utilizado exclusivamente por você, tenha o cuidado de se desconectar de todas as suas contas, assim que tiver terminado de realizar as suas compras online.

16. Instale um software antivírus ou antimalware

Proteja-se contra potenciais riscos à segurança das suas compras pelas Internet instalando programas antivírus em seus dispositivos. Muitas soluções antivírus, com boa reputação, possuem extensões e complementos que você também pode instalar em seu navegador.

17. Não tenha medo de reclamar

Se o que você encomendou não corresponder à descrição do varejista, estiver danificado ou nem sequer chegar, não tenha medo de reclamar… muito. Reclame para o site, para o varejista, para o revendedor ou para uma agência de fiscalização estadual (ou federal). Afinal, você pagou pelo seu pedido!

18. Utilize um cartão de crédito virtual

Cartões de crédito e débito virtuais, ou temporários, são uma ótima maneira de adicionar uma camada extra de segurança às suas transações online. Alguns administradores de cartões de crédito podem emitir números temporários de cartões de crédito distintos do seu cartão existente. Estes podem ser utilizados para realizar compras específicas ou pontuais.

19. Pesquise endereços físicos e números de telefone

Sempre que possível, procure saber se uma empresa tem ou não endereços ou números de telefone verificáveis listados em seus websites. Uma maneira fácil de verificar se um endereço é real é pesquisá-lo no Google Maps. Para ser justo, vale notar que plataformas online maiores, como a Amazon, também acomodam revendedores de terceiros e quaisquer disputas que possam surgir serão tratadas pela Amazon.

20. Leia os Termos e Condições

Lembre-se sempre de ler os termos e condições para qualquer coisa que você compre pela Internet. Por exemplo, certifique-se de que um varejista é legitimo antes de comprar cartões-presente. Isto pode ajudar a garantir que o destinatário possa ter acesso e utilizar o cartão sem problemas desnecessários.

Riscos envolvendo compras online

Além da possibilidade de ser rastreado ou monitorado, realizar compras pela Internet também acompanha vários riscos que podem surpreender os compradores desavisados. O roubo de identidade é, talvez, um dos problemas mais comuns envolvendo sites inseguros que permitem a interceptação e o roubo de seus dados pessoais.

Roubo de identidade

Pode envolver desde hackers que roubam dados pessoais e de pagamento do cliente até emails de phishing destinados a obter suas informações pessoais. Uma vez que seus dados tenham sido comprometidos, será muito mais fácil se fazer passar por você online. Fique de olho em seus extratos e notificações de email envolvendo qualquer compra incomum que possa ter sido feita em seu nome.

Dados roubados

Se uma loja online for invadida virtualmente, informações pessoas e financeiras dos clientes podem ter sido comprometidas e vendidas online. Isto pode, eventualmente, levar ao roubo do seu cartão de crédito ou de identidade.

Aplicativos falsos

Tome cuidado para garantir que você utiliza aplicativos oficiais desenvolvidos pelos varejistas online. Para determinar se um aplicativo é autêntico, certifique-se de baixá-lo a partir de um link disponível no site oficial do varejista ou verifique as análises na Google Play ou na Apple App Store.

Compras seguras na loja

Evite caixas eletrônicos

Retire dinheiro da sua conta com antecedência, caso esteja fazendo compras em espécie, e certifique-se de ter o suficiente. Caixas eletrônicos em locais de compra lotados são um alvo fácil para skimmers e outros golpes. Dito isto, em dias pouco movimentados, é melhor utilizar um caixa eletrônico durante o dia, com poucas pessoas em volta.

Beacons Bluetooth

Os Beacons Bluetooth são dispositivos IOT que emparelham com smartphones e podem monitorar os seus movimentos e coletar informações sobre os seus hábitos de compra, proximidade de produtos e geolocalização. Isto pode ser evitado mantendo seu Bluetooth desligado ou apenas emparelhando com dispositivos que você confia.

Os dispositivos Android também possuem uma função que escaneia de forma passiva outros dispositivos para encontrar a sua localização. No Android 11, você pode encontrar esta função no menu de configurações em Localização > Melhorar a precisão.

Rastreamento ultrassônico

As ondas de áudio, inaudíveis para a maioria dos humanos, podem ser captadas por smartphones e usadas para rastreá-lo. Tenha cuidado com os aplicativos para os quais você fornece permissões de uso do microfone, não apenas para impedir o rastreamento ultrassônico, mas, também, para garantir que as suas conversas não estão sendo gravadas ou exploradas.

Mantenha-se em contato

Se você estiver acompanhado, tente ficar junto — ou, pelo menos, certifique-se de saber o paradeiro um do outro. Se você estiver com seus filhos, certifique-se de mantê-los ao seu lado o tempo todo e informe-os que, caso estejam sozinhos, podem abordar a equipe de segurança do shopping ou outro parente. Também é útil que seus filhos memorizem o seu número de telefone, só por precaução.

Proteja itens pessoais

Mantenha bolsas, carteiras e mochilas protegidas. Se puder, compre uma mochila anti-roubo – preferencialmente com um zíper que abre por dentro. Leve o mínimo possível de itens necessários quando for fazer compras ao ar livre (recomendamos acessórios que protejam a privacidade, como uma Bolsa Faraday e uma carteira com bloqueio de RFID). Não deixe seus itens sozinhos.