Comment rester en sécurité lors de vos achats en ligne

Faire des achats en ligne est-il sûr ? De manière générale, oui ! Le shopping en ligne est devenu plus sûr depuis quelques années grâce à l’adoption des passerelles de paiement sécurisées et la détection de fraude. Le shopping en ligne a drastiquement augmenté durant le Covid, dû majoritairement aux soucis de sécurité liés au fait de s’aventurer à l’extérieur.

Il existe de nombreux avantages aux achats en ligne :

Facilité de trouver de bonnes affaires et des promotions

Possibilité de faire du shopping en paix sans être dérangé par les vendeurs

Confidentialité sur les achats pour les articles sensibles ou discrets

Facilité de comparer les produits à travers plusieurs boutiques ou fournisseurs

Facilité d’envoyer des cadeaux à des amis et de la famille

Top 20 des astuces pour un shopping en ligne sûr

Bien que le shopping en ligne soit pratique, il y a aussi un inconvénient. Les habitudes d’achats en ligne sont souvent tracées ou surveillés. Heureusement, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour rester en sécurité et plus discret. Consultez nos astuces et restez vigilant lorsque vous faites du shopping pendant ces périodes de fêtes.

1. Tenez-vous-en aux vendeurs de confiance

Assurez-vous de toujours faire des recherches sur un site web avant d’y faire un achat. Rester fidèle à un vendeur avec lequel vous avez déjà acheté auparavant est un bon début. Et dans le cas où vous achetez sur une nouvelle boutique en ligne, faites des recherches en profondeur sur sa réputation à travers les avis des clients sur Trustpilot, Yelp et Google.

2. Vérifiez la sécurité

Gardez un œil sur le chiffrement SSL du site web du vendeur. Vous pouvez le faire en vérifiant si l’adresse du site web commence par https (au lieu de http) et si il y a ou pas une icône de cadenas à gauche de l’adresse du site web dans la barre d’adresse du navigateur.

Il est important de noter que le chiffrement https fonctionne, que vous soyez ou pas connecté au VPN. Mais, un VPN et un chiffrement utilisés ensemble vous garderont plus en sécurité.

En savoir plus : Pourquoi le HTTPS vs le VPN n’a pas de sens

3. Protégez vos informations personnelles

Soyez très prudent sur les informations que vous fournissez sur un site web. Dans le doute, donnez le strict minimum d’informations requises pour faire un achat. Prêtez attention aux demandes inhabituels via e-mail ou via des appels téléphoniques vous demandant de vérifier des informations sur votre compte. Pour des raisons de sécurité, les vendeurs ne vous demanderont jamais d’informations sensibles sur votre compte incluant votre date d’anniversaire ou vos mots de passe.

4. Restez protégé sur le Wi-Fi public

Faire des achats en utilisant les réseaux Wi-Fi public sans un VPN augmente les chances que votre connexion soit intercepté. Si vous n’avez pas un VPN, évitez de faire du shopping en ligne dans des lieux comme les hôtels, les aéroports, les points d’accès Wi-Fi publics, les bus, les cafés, etc.

5. Créez des mots de passe sécurisés

Lorsque vous créez des comptes en ligne, assurez-vous d’utiliser des mots de passe uniques et sécurisés en plus de l’utilisation de l’authentification à deux facteurs. Faites en sorte que ce soit le plus difficile possible pour quelqu’un d’accéder à votre compte.

6. Utilisez des services de paiement en ligne

Lorsque c’est possible, utilisez une passerelle de paiement sécurisée comme PayPal, Stripe ou Venmo. Lier votre carte de crédit, au lieu de votre carte de débit, à un service de paiement en ligne aide aussi à fournir une couche supplémentaire de protection pour l’accès à votre argent.

7. Faites attention aux offres frauduleuses

Si vous trouvez une offre qui est trop belle pour être vraie, alors c’est probablement le cas. Si un produit est considérablement moins cher comparé à un autre sur d’autres sites web, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une contrefaçon.

8. Surveillez vos relevés bancaires

En activant les notifications automatiques sur vos services bancaires ou services de paiement en ligne lors de paiements, vous pouvez être notifié dès qu’un paiement est effectué – que vous soyez à l’origine de ce dernier ou pas.

9. Utilisez un VPN

Un VPN, ou réseau privé virtuel, redirigera votre trafic en ligne à travers un tunnel sécurisé. En plus d’offrir une protection, télécharger un VPN pour du shopping en ligne peut potentiellement vous faire économiser de l’argent. En effet, les prix sur les boutiques et les services peuvent varier en fonction des localisations. Le Black Friday est le moment idéal pour essayer notre VPN, avec trois mois de plus offerts lors d’un abonnement pour mois !

Profitez de 12 + 3 mois gratuits

10. Vérifiez si les commerçants acceptent les cartes de crédit

Les cartes de crédit sont une méthode fiable pour faire du shopping en ligne car ils sont soutenues par les banques et les institutions financières et sont généralement acceptées par une grande majorité de commerçants. Il s’agit d’une des méthodes de paiement les plus faciles à arrêter dans le cas d’une fraude.

11. Recherchez les avis en ligne

Bien qu’il existe des exemples de faux avis pour des boutiques en ligne, il est quand même recommandé que vous fassiez des vérifications sur des sites d’avis de confiance comme Trustpilot. Prenez garde dans le cas d’un nombre démesuré d’avis avec un language trop similaire ou trop excessif.

12. Saisissez l’adresse du site web directement dans la barre d’adresse

Si vous recevez des e-mails pour des offres en ligne, visitez les sites web pour ces commerçants en particulier en saisissant l’adresse du site web dans la barre d’adresse au lieu de cliquer sur les liens dans les e-mails. De cette façon, vous pouvez déterminer si l’offre annoncée est authentique et vous pouvez vous protéger des liens douteux.

13. Utilisez une adresse e-mail dédiée

Créer une adresse e-mail dédiée juste pour les achats en ligne peut réduire le risque de spam. Cela a également l’avantage de garder vos activités de shopping en ligne séparées de votre compte e-mail principal. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser des services de redirection anonymes d’e-mails pour masquer votre adresse e-mail principale.

14. Faites attention lorsque vous achetez depuis votre téléphone

Lorsque c’est possible, optez pour l’application officielle d’un commerçant pour vos achats au lieu de passer par des navigateurs mobiles. Soyez également très vigilant avec les liens qui proviennent de services de raccourcissement de liens (comme Bitly ou Google URL Shortener) car leurs destinations sont inconnues.

15. Déconnectez-vous après vos achats en ligne

À moins que votre appareil ne soit exclusivement utilisé par vous, pensez à vous déconnecter de vos comptes une fois que vous avez fini votre shopping en ligne.

16. Installez un logiciel antivirus ou anti-malware

Protégez-vous contre les risques de sécurité potentiels pour vos achats en ligne en installant des programmes anti-virus sur vos appareils. De nombreuses suites d’anti-virus réputables auront des extensions ou des modules complémentaires qui peuvent aussi s’installer sur votre navigateur.

17. N’ayez pas peur de faire des réclamations

Si ce que vous avez acheté ne correspond pas à la description du commerçant, est endommagé, ou n’a pas été livré, n’ayez pas peur de faire des réclamations. Faites des réclamations au site web, au commerçant, au revendeur, ou à un organisme public de surveillance. Après tout, vous avez payé pour votre achat !

18. Utilisez une carte de crédit virtuelle

Les cartes de crédit virtuelles ou temporaires sont une excellente manière d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos transactions en ligne. Certains fournisseurs de carte de crédit peuvent donner des numéros de carte temporaires qui peuvent être utilisés pour des achats spécifiques ou ponctuels.

19. Recherchez les adresses physiques et les numéros de téléphone

Lorsque c’est possible, recherchez si la société a ou non une adresse et un numéro de téléphone vérifiables affichés sur son site web. Une manière facile de vérifier si une adresse est réelle est de faire une recherche sur Google Maps. Il est important de noter que de grandes plateformes en ligne comme Amazon accueillent également des revendeurs tiers et les litiges qui peuvent arriver seront gérés par Amazon.

20. Lisez les conditions de vente

Lisez toujours les conditions de vente pour tout ce que vous achetez en ligne. Par exemple, assurez-vous qu’un commerçant est légitime avant d’acheter des cartes cadeaux. Cela garantit que votre récipiendaire puisse accéder à la carte et l’utiliser facilement.

En savoir plus : Guide ultime 2021 pour les offres Black Friday et Cyber Monday

Les risques des achats en ligne

En plus de la possibilité d’être tracé ou surveillé, faire des achats en ligne amène à d’autres risques que les acheteurs ne soupçonnent pas. Le vol d’identité est l’un des problèmes les plus courants avec les sites non sécurisés qui permettent ainsi l’interception et le vol de vos informations personnelles.

Vol d’identité

Cela peut aller des hackers volant vos informations personnelles et informations de paiement, à des e-mails de phishing conçus pour récupérer vos informations personnelles. Une fois vos détails compromis, une usurpation d’identité sur votre personne se fera facilement en ligne. Gardez un oeil sur vos relevés bancaires et vos notifications e-mails pour des achats inhabituels qui ont pu être faits en votre nom.

Vol de données

Si une boutique en ligne a une faille de sécurité, les informations personnelles et financières de chaque client peuvent être compromises et vendues en ligne. Cela peut potentiellement amener à un vol de carte de crédit ou à un vol d’identité.

Fausses applications

Assurez-vous d’utiliser les applications officielles développées par les commerçants en ligne. Pour déterminer si une application est authentique, téléchargez-la depuis un lien fourni par le site web officiel du vendeur ou vérifiez les avis sur Google Play ou sur l’Apple App Store.

Faire des achats en toute sécurité dans les boutiques

Évitez les distributeurs (GAB)

Retirez de l’argent à l’avance si vous payez des achats en cash, et prenez soin d’avoir assez d’argent sur vous. Les distributeurs situés dans les lieux de shopping bondés sont la cible idéale pour le skimming (fraude à la carte bancaire) et d’autres arnaques. Cela étant dit, lors de journées sans problèmes, il est préférable d’utiliser les distributeurs durant la journée avec quelques personnes autour.

Les balises Bluetooth

Les balises Bluetooth sont des appareils IOT (Internet-of-Things) qui s’appairent avec des smartphones et peuvent surveiller vos mouvements et collecter des informations sur vos habitudes d’achats, votre proximité à des produits et votre géolocalisation. Cela peut être évité en gardant votre Bluetooth éteint ou appairé uniquement à des appareils auxquels vous faites confiance. Les appareils Android ont également une fonction qui scanne de manière passive les autres appareils pour trouver votre localisation. Sur Android 11, vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans le menu option sous Localisation > Améliorer la précision.

Traçage ultrasonique

Les ondes audio, non audibles par la plupart des humains, peuvent être interceptées par les smartphones et utilisées pour vous tracer. Faites attention aux applis auxquelles vous donnez des permissions d’utilisation du microphone, non seulement pour décourager le traçage ultrasonique, mais aussi pour assurer que vos conversations ne soient pas enregistrées ni analysées pour des mots clés.

Restez en contact

Si vous avez de la compagnie, essayez de rester ensemble—ou au moins, renseignez-vous sur la localisation de chacun. Si vous avez des enfants avec vous, assurez-vous de les garder à vos côtés en tout temps, et dans le cas où ils se retrouvent seuls, faites-les savoir qu’il faut immédiatement approcher un agent de sécurité ou un autre parent. Il est également pratique que vos enfants se souviennent de votre numéro de téléphone, juste au cas où.

Protégez vos affaires personnelles

Gardez vos sacs, portefeuilles et porte-monnaies en sécurité. Si vous pouvez vous le permettre, procurez-vous un sac à dos avec un anti-vol — de préférence avec une fermeture qui s’ouvre de l’intérieur plutôt que de l’extérieur. N’emportez que le strict minimum nécessaire avec vous lorsque vous partez faire du shopping (nous recommandons des accessoires qui protègent votre vie privée comme un sac Faraday et un portefeuille RFID). Ne laissez pas vos affaires sans surveillance.